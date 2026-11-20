Строительство мостов и туннелей под водой кажется чрезвычайно сложной задачей, ведь вода постоянно заполняет любое свободное пространство и мешает работе людей и техники. Однако инженеры научились создавать такие сооружения, используя специальные технологии, которые позволяют значительно упростить процесс.

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Интересно, что большинство конструкций на самом деле не строят непосредственно под водой: их отдельные части изготавливают на суше, а затем транспортируют и устанавливают на дне водоемов. Для других проектов применяют мощные тоннелепроходческие машины, водонепроницаемые ограждения и специальные камеры, внутри которых можно работать без воды.

О том, как работают эти методы, в рубрике Curious Kids издания The Conversation рассказал инженер-геотехник Ари Перес, доцент кафедры гражданского строительства в Университете Куиннипэк. Он рассказал, как работают эти методы, какие необычные решения использовали при строительстве известных мостов и туннелей и с какими опасностями сталкиваются строители.

Как машина-крот прокладывает путь под дном

С поверхности видна только вода, но вокруг будущего туннеля может быть грунт или скала. Именно сквозь них проходит тоннелепроходческая машина. Ее прозвали "кротом", потому что она, как животное, роет ход перед собой, а выбранный грунт отводит назад. Стенки прохода облицовывают и укрепляют.

Предшественником этой машины был проходческий щит. Сначала он служил временной опорой, под защитой которой рабочие выбирали грунт. Позже щиты научились продвигать вперед по мере удлинения тоннеля. Современными машинами проложили, в частности, железнодорожный тоннель под Ла-Маншем, который соединяет Англию и Францию.

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Как из готовых секций собирают тоннель на дне

Для туннеля Теда Уильямса в Бостоне секции изготовили на судостроительной верфи. В Бостонской гавани подготовили траншею, убрав со дна ил и мусор. Герметично закрытые секции опустили в траншею и соединили под водой. Затем открыли их торцы, чтобы образовался сплошной проход, и засыпали туннель грунтом и камнями.

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Во время такого монтажа воду между временными перегородками на торцах соседних секций откачивают, объясняет Международная ассоциация туннелестроения. Давление воды на свободный конец новой секции прижимает ее к предыдущей и сжимает резиновое уплотнение, чтобы стык не пропускал воду.

Как осушают место для опоры моста

"Людям нужна постоянная подача воздуха. Укладывать бетон под водой сложно, а некоторые материалы пригодны для работы только на суше", – объяснил инженер-геотехник Ари Перес.

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Один из способов обустроить сухую площадку – окружить место будущей опоры водонепроницаемым ограждением. Для этого в дно по периметру забивают специальные металлические элементы – шпунты. С огороженного участка откачивают воду и получают открытую площадку для работ.

Другой способ – опустить на дно кессон, камеру, похожую на перевернутый стакан. Сжатый воздух не дает воде заполнить камеру, а насосы помогают поддерживать рабочее место сухим. Кессон остается частью сооружения. Именно так возвели опоры Бруклинского моста.

На подводном фундаменте возводят саму опору, а над водой монтируют пролеты – части моста между опорами. Некоторые конструкции для пролетов собирают на берегу и доставляют к месту монтажа на барже.

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