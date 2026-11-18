Привычная нам Вселенная может погибнуть из-за появления пузыря истинного вакуума. Согласно теоретическому сценарию, он будет расширяться со скоростью света. Внутри него материя потеряет условия для существования в знакомом виде. Заранее заметить приближение такой катастрофы человечество не сможет.

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О механизме распада вакуума и способах исследовать стабильность космоса пишет New Scientist. Решающим фактором является то, находятся ли квантовые поля в состоянии с наименьшей возможной энергией.

Почему космический вакуум не является абсолютной пустотой

Даже самые пустые участки космоса пронизаны квантовыми полями. С ними связаны энергия и виртуальные частицы, которые возникают и исчезают. Поэтому физический вакуум означает состояние с минимальной энергией, а не полное отсутствие чего-либо.

Однако минимум бывает локальным и глобальным. Если для полей существует доступное состояние с более низкой энергией, нынешний вакуум является ложным, а тот, более низкий, – истинным. Именно переход между ними называют распадом ложного вакуума.

Эту разницу можно представить на примере яйца в миске. Ее дно – самая низкая доступная для яйца точка внутри посуды, однако пол находится еще ниже. Чтобы оказаться там обычным путем, яйцу сначала пришлось бы преодолеть край миски – своеобразный барьер между двумя состояниями.

Как пузырь вакуума может изменить космос

В квантовом мире переход через энергетический барьер происходит благодаря туннелированию. В приведенной аналогии это напоминало бы прохождение яйца прямо сквозь стенку миски. Для квантовых полей такой процесс означает появление крошечной области с другим состоянием вакуума.

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Дальнейшая судьба этого пузыря зависит от его размера, разницы энергий между двумя вакуумами и поверхностного натяжения границы между ними. Слишком маленький пузырь или пузырь с очень высоким поверхностным натяжением сожмется и исчезнет. При других условиях он начнет распространяться, поглощая окружающее пространство.

Свойства его внутренней области определят последствия перехода: от сравнительно небольших изменений до несовместимости с частицами и фундаментальными взаимодействиями известного нам мира. Моделирование такого сценария отличается в деталях, но в основном указывает на последующий коллапс Вселенной внутри пузыря.

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Что измеряют ученые и каково время жизни вакуума

Один из способов оценить стабильность вакуума – с высокой точностью определить физические параметры, в частности массу бозона Хиггса и силу сильного взаимодействия. Имеющиеся измерения указывают на то, что наша Вселенная близка к границе стабильности. Уточнение этих значений поможет выяснить, по какую сторону этой границы она находится.

В обзоре Lifetime of a Vacuum, опубликованном на J-STAGE, говорится, что Стандартная модель предполагает не абсолютную стабильность электрослабого вакуума при условии отсутствия новой физики ниже планковского масштаба. В то же время рассчитанное в этом подходе время его жизни значительно превышает возраст Вселенной.

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Другое направление исследований – поиск небольших пузырьков истинного вакуума между сталкивающимися черными дырами. Согласно предложенной гипотезе, черные дыры будут быстро поглощать такие образования. Если же несколько пузырьков успеют слиться до поглощения, они способны образовать крошечные черные дыры, испарение которых потенциально можно зафиксировать.

OBOZ.UA писал, что ученые нашли "ось Зла" во Вселенной, которая совпадает с Солнечной системой.