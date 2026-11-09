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Крупные породы собак стареют быстрее: ученые выяснили, почему

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
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Крупные породы собак стареют быстрее: ученые выяснили, почему
Старая большая собака. Источник: unsplash.com/@jackplantt

Разница в продолжительности жизни собак давно привлекала внимание ученых: представители крупных пород обычно живут меньше, чем их более мелкие сородичи. Они быстрее растут, чаще сталкиваются с возрастными заболеваниями и раньше достигают старости.

Причины этой закономерности до сих пор не были полностью понятны. Новое исследование, опубликованное в журнале Science, помогло выявить возможный молекулярный механизм, который объясняет различия в скорости старения собак.

Как ученые изучали старение собак

Для работы ученые проанализировали данные 894 собак, участвовавших в проекте Dog Aging Project. Исследователи изучали особенности метилирования ДНК – эпигенетического процесса, который влияет на активность генов, не изменяя саму последовательность ДНК. Этот механизм уже используют как один из биологических маркеров возраста и изменений, связанных со старением, пишет ScienceAlert.

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Во время анализа команда обнаружила, что с возрастом уровень метилирования снижается, в частности в участках генома, связанных с транспозонами. Это подвижные элементы ДНК, которые могут перемещаться внутри генома или создавать собственные копии. Особое внимание ученые уделили LINE1 – разновидности таких элементов, активность которых в нормальных условиях сдерживается благодаря метилированию. Если этот контроль ослабевает, LINE1 могут способствовать повреждению генетического материала.

Крупные породы собак стареют быстрее: ученые выяснили, почему

Анализ 1640 ДНК-метиломов 894 собак-компаньонов в рамках проекта "Старение собак". Источник: science.org/doi/10.1126/science.aeb2986

Почему большие собаки стареют быстрее

По результатам исследования, более 40% участков генома, связанных с LINE1, теряли метилирование по мере взросления животных. При этом скорость таких изменений различалась у отдельных собак. Наиболее заметную закономерность ученые увидели при сравнении животных разного размера: у крупных собак потеря метилирования LINE1 происходила примерно на 35% быстрее в год, чем у представителей мелких пород.

Исследователи предполагают, что именно ослабление эпигенетического контроля над подвижными элементами ДНК может быть одним из факторов ускоренного старения крупных собак. Кроме того, ученые обнаружили различия, связанные с полом животных: часть возрастных изменений была сосредоточена в X-хромосоме. Также у собак, чей эпигенетический возраст оказался выше ожидаемого, был повышен риск смертности.

Поможет ли открытие продлить жизнь собак и людей

Авторы работы подчеркивают, что выявленные закономерности требуют дальнейшего изучения. Однако результаты уже указывают на связь между метилированием ДНК, активностью транспозонов и продолжительностью жизни собак. Ученые надеются, что лучшее понимание этих процессов поможет разработать подходы к замедлению возрастных изменений и поддержанию здоровья животных.

Открытие может иметь значение и для медицины человека. Собаки живут рядом с людьми, часто имеют схожие условия окружающей среды и получают ветеринарную помощь, поэтому их считают перспективной моделью для исследования старения млекопитающих. Если роль транспозонов в возрастных процессах подтвердят дальнейшие работы, воздействие на эти элементы или механизмы, контролирующие их активность, потенциально может стать одним из направлений будущих исследований методов лечения для продления здоровой жизни людей.

OBOZ.UA ранее писал о породах собак, которые считаются проблемными для содержания в квартире.

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