Учёные сделали важное открытие, касающееся судьбы Трои: что известно

В древнем городе Троя в Турции археологи обнаружили остатки уникальной рыночной площади. Ее возраст оценивается в 2 800 лет.

Видео дня

Находка доказывает, что город не был безлюдным в течение длительного времени после бронзового века, как считалось ранее. Подробности сообщает Daily Galaxy.

Уникальная находка

Археологи, работающие в древнем городе Троя в турецкой провинции Чанаккале, обнаружили остатки 2800-летней рыночной площади (агоры), что раскрывает новые подробности о судьбе поселения после бронзового века.

Раскопки проводятся вблизи южных ворот Трои VI, важной части города бронзового века. Исследования сосредоточены на связи между Троей бронзового века и более поздним поселением Илион, которое развивалось в архаический и классический периоды.

История Трои насчитывает около 5 тыс. лет. Этот город неоднократно приходил в упадок и возрождался – из-за войн, пожаров и землетрясений. Трою воспевал в своей "Илиаде" Гомер, с 1998 года она включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Потерянный рынок

Остатки древней агоры были обнаружены археологами перед южными воротами Трои VI. Раскопки там ведутся с 2014 года: ученые стремятся выяснить связь этого города бронзового века с Илионом, появившимся позже.

Заместитель руководителя раскопок Рейхан Керпе рассказывает: исследователи пришли к выводу, что рынок там располагался в позднем бронзовом веке: спустя несколько десятков лет после того, как Трою покинули люди, новые поселенцы начали туда возвращаться.

РЕКЛАМА

"Мы полагаем, что здесь в позднем бронзовом веке находился рынок, агора. Эту агору возродили поселенцы, прибывшие сюда примерно через 80–90 лет после того, как Троя бронзового века была заброшена", – говорит Керпе.

Издание отмечает, что это открытие свидетельствует о том, что Троя оставалась важной для последующих поколений, которые строили новые сооружения на руинах старых. Новые поселенцы включили часть Трои в свою общину.

Главные истории дня

Троя пережила бронзовый век

В ходе раскопок были обнаружены части стен, домов и вымощенная входная дорога от нижнего города к южным воротам. Находки помогают исследователям узнать о том, что происходило в Трое после бронзового века.

Керпе отметил, что найденные фрагменты керамики и амфоры датируются ранним железным веком. Следовательно, после завершения бронзового века Троя не оставалась пустынной в течение длительного периода.

Раскопки подтвердили, что части стен Трои VI были использованы повторно. Новые дома были построены поверх этих ранних сооружений. Поселенцы строили свои дома на более старых остатках и, возможно, использовали некоторые из существующих стен.

РЕКЛАМА

Эти находки дают археологам больше информации о переходе между различными фазами истории Трои — периоде, который по-прежнему остается сложным для понимания.

Раскопки также проливают свет на связь между древними названиями, связанными с этим местом. Исследователи полагают, что более поздние жители назвали свое поселение Илиос или Илион, сохраняя связь с прежней идентичностью города.

Керпе считает, что поселенцы знали прежнее название города — Вилуса – и что более позднее название помогло сохранить память о древнем поселении.

РЕКЛАМА

Текущими раскопками руководит председатель Комитета по раскопкам Трои Рустем Аслан. Работы проводятся на более детальной и ограниченной территории по сравнению с предыдущими исследованиями, в частности с теми, которые начал Генрих Шлиман.

Текущая работа добавляет новую информацию к долгой и сложной истории одного из самых известных городов древнего мира.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине мог существовать один из крупнейших первобытных протогородов на Земле.

Также стало известно, что в Софии Киевской обнаружили уникальный крест.