Во время компьютерного моделирования эволюции Солнечной системы астрономы обнаружили признаки возможной планеты за поясом Койпера. Она может быть похожа на Землю, но ее существование еще не подтверждено наблюдениями.

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Результаты моделирования команда астрономов опубликовала в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Лучше всего с наблюдениями согласовалась модель, в которой большая полуось орбиты X2 составляет от 350 до 500 астрономических единиц, каждая из которых примерно равна среднему расстоянию от Земли до Солнца, пишет ScienceAlert.

Как астрономы вышли на след планеты X2

Ученые пытались объяснить движение двух групп ледяных тел: орбиты одних сильно наклонены, а другие даже в ближайшей к Солнцу точке своей орбиты остаются далеко за орбитой Плутона. Команда смоделировала 4,5 миллиарда лет эволюции Солнечной системы.

Модели с четырьмя известными планетами-гигантами не воспроизвели эти группы. Когда исследователи добавили еще одну далекую планету, в расчетах появились орбиты, похожие на наблюдаемые, хотя распределение их больших полуосей не совпало с данными обзора Dark Energy Survey.

"Совпадение не идеальное. Мы и не ожидали, что оно будет идеальным. Честно говоря, идеальное совпадение беспокоило бы меня больше", – сказал ScienceAlert планетолог Университета Южного Квинсленда в Австралии Джонти Хорнер.

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Чем X2 отличается от Девятой планеты и как ее будут искать

Гипотезы о X2 и Девятой планете объясняют разные особенности орбит далеких тел, поэтому обе планеты могут существовать одновременно. Авторы анализа 2025 года оценили массу Девятой планеты примерно в 4,4 массы Земли, а большую полуось ее орбиты – примерно в 290 астрономических единиц.

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Согласно одному из сценариев, X2 сформировалась значительно ближе к Солнцу. На раннем этапе развития Солнечной системы гравитационное взаимодействие с планетами-гигантами могло отбросить ее на далекую орбиту. Там ее притяжение влияло бы на движение небольших ледяных тел за Нептуном.

Проверить гипотезу помогут наблюдения обсерватории имени Веры Рубин в Чили. Чем больше тел за Нептуном обнаружит ее телескоп, тем легче будет проверить, образуют ли их орбиты группы, предсказанные моделью. У телескопа также есть шанс увидеть саму X2, хотя из-за большого расстояния и слабой яркости объекта это сложнее.

Ранее OBOZ.UA писал о тревожном открытии ученых касательно возможности уничтожения планет Солнечной системы.