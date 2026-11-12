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Ученые нашли новый вид насекомых: они всю жизнь проводят в одном месте

Елена БылимЕлена Былим
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Ученые нашли новый вид насекомых: они всю жизнь проводят в одном месте
Эти насекомые питаются остатками пищи, которые остаются после паука. Источник: Коллаж из фотографий zookeys

В Китае исследователи обнаружили ранее неизвестный вид крошечных насекомых, которые, вероятно, проводят всю жизнь в паутине пауков. Эти миниатюрные жуки не только приспособились к необычной среде обитания, но и активно перемещаются вслед за ее хозяевами.

Новый вид получил название Heissophila sinica, а его представители достигают примерно одного миллиметра в длину. Эти насекомые живут рядом с хищниками, которые обычно представляют опасность для гораздо более мелких организмов.

Результаты исследования опубликовали в научном журнале ZooKeys, о чем сообщает New Scientist.

Новый вид насекомых Heissophila sinica

Чтобы подтвердить принадлежность находки к новому виду, специалисты сравнили внешние характеристики жуков с известными представителями группы паутинных жуков. Анализ показал, что обнаруженные особи имеют отличительные признаки и меньше своих ближайших родственников, распространенных преимущественно в Юго-Восточной Азии.

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Ученые нашли новый вид насекомых: они всю жизнь проводят в одном месте

Где живут насекомые Heissophila sinica. Источник: zookeys.pensoft.net/article/200871/

Пауковые жуки относятся к редкой группе насекомых, представителей которой находят в разных тропических регионах мира. При этом значительная часть известных науке видов происходит именно из Китая. Особенность Heissophila sinica заключается в том, что эти насекомые используют паутину как постоянную среду обитания, в частности ее временные структуры, возникающие, когда паук плетет новые нити.

Ученые нашли новый вид насекомых: они всю жизнь проводят в одном месте

Строение тела Heissophila sinica. Источник: zookeys.pensoft.net/article/200871/

Чем питаются необычные жуки и как им удается выживать

Несмотря на соседство с пауками, крошечные жуки, по-видимому, не становятся их добычей. Исследователи предполагают, что решающую роль в этом играют миниатюрные размеры насекомых: пауки могут просто не воспринимать их как потенциальную пищу. Интересно, что жуки не стараются держаться как можно дальше от своих крупных соседей, а, наоборот, охотно следуют за ними. Почему именно они выбирают такое поведение, ученые пока не установили.

Ученые нашли новый вид насекомых: они всю жизнь проводят в одном месте

Как выглядят насекомые Heissophila sinica. Источник: zookeys.pensoft.net/article/200871/

Рацион Heissophila sinica состоит преимущественно из остатков пищи, которые остаются после трапезы паука, а также клещей, обитающих в паутине. Благодаря такому способу питания жуки получают доступ к пище, не охотясь самостоятельно на крупную добычу. В то же время исследователи еще не выяснили, полезно ли присутствие этих насекомых для пауков или, наоборот, создает для них дополнительные проблемы. Не исключено, что сосуществование обоих видов практически не влияет на жизнь паукообразных.

Ученые нашли новый вид насекомых: они всю жизнь проводят в одном месте

Новый вид насекомых Heissophila sinica. Источник: zookeys.pensoft.net/article/200871/

На возможность постоянного проживания жуков в паутине указывает еще одна важная находка: ученые обнаружили там одновременно яйца, личинок и взрослых особей.

Это свидетельствует, что разные этапы жизненного цикла насекомых могут проходить в одной среде. Однако остается загадкой, как им удается перемещаться по липким нитям, не попадая в ловушку. Одно из предположений исследователей связано с особым строением лапок жуков, которое может помогать им избегать прилипания.

OBOZ.UA ранее писал о насекомых, похожих на жаб. Их обнаружили в тропических лесах.

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