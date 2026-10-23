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Ученые нашли морскую могилу в арктической бездне. Фото

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read3 мин
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Ученые нашли морскую могилу в арктической бездне. Фото
Исследователи были удивлены, когда нашли скопление живых организмов на безжизненном морском дне. Источник: Unsplash

В начале этого года ученые из норвежской государственной исследовательской программы наткнулись на весьма неожиданную находку. В арктических глубинах они обнаружили зубы, кости и другие предметы.

Как пишет издание Science Alert, исследовательская группа изучала морское дно с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата (ROV). И вдруг в поле его зрения попало нечто необычное – участок, выделявшийся на фоне почти однородного ландшафта.

Это оказалась плотная колония трубчатых червей. Их длинные тонкие тела поднимались над морским дном, напоминая маленькие волоски. Когда аппарат начал собирать образец, его окутало густое черное облако, на мгновение полностью закрыв обзор. Потребовалось некоторое время, чтобы темный шлейф рассеялся, после чего исследователи увидели внизу целую экосистему, полную мелких подвижных организмов, снующих среди костей и зубов. Казалось, они наткнулись на подводную могилу.

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Ученые нашли морскую могилу в арктической бездне. Фото

На снимках из глубоководной экспедиции изображены: a) дистанционно управляемый подводный аппарат (ROV), берущий пробы донных отложений, b) черви Notomastus, обитающие на окружающем морском дне, c) обнаженные кости и d) ракообразное существо Saduria. Источник: MAREANO/IMR/taken byÆgir6000/NORMAR

Черные шлейфы часто возникают в местах, где в морских отложениях накапливается много органического вещества. Они свидетельствуют об активном размножении бактерий и значительном потреблении кислорода.

Аппарат поместил образец с необычного участка в специальный контейнер и вернулся на поверхность. "Запах оказался не таким уж плохим, но на всякий случай мы воспользовались противогазами", – говорится в бортовом дневнике научной экспедиции, опубликованном в интернете в мае.

После исследования взятых образцов выяснилось, что ученые случайно обнаружили место, где покоятся останки кита. "Эти наблюдения убедительно напоминают нам, что даже на первый взгляд ничем не примечательные участки глубоководного морского дна могут скрывать необычные явления, в частности падения китов", – написала команда в материале для национальной норвежской программы картографирования морского дна MAREANO.

Эта находка также напоминает о потенциальных рисках будущей добычи полезных ископаемых на морском дне. Океаническое дно богато минеральными ресурсами, но в то же время оно является домом для многочисленных живых организмов. Некоторые морские биологи опасаются, что глубоководная добыча полезных ископаемых может нарушить существование ценных природных очагов, о которых мы до сих пор знаем очень мало.

Ученые нашли морскую могилу в арктической бездне. Фото

a) и b) Кости китов. Большие черные кости на изображении b), вероятно, являются слуховыми костями. c) Несколько китовых зубов, найденных в образце. Источник: Marlene Pinheiro/MAREANO

Падение кита – это природное явление, при котором после смерти животное опускается на морское дно и становится источником жизни для местных организмов. Это напоминает оазис среди пустыни. Разлагающееся мясо и кости млекопитающего питают местную экосистему, увеличивают разнообразие видов и служат важными промежуточными очагами, откуда некоторые организмы могут распространяться на новые территории.

Такие скопления останков китов также способствуют поглощению и длительному хранению углерода и участвуют в круговороте серы, азота и фосфора. Они играют важную роль в глубоководных экосистемах, поэтому раскопки на таких участках могут представлять угрозу для местных природных местообитаний. К тому же китовый скелет не всегда легко заметить.

Недавняя находка в Арктике это подтверждает. Кости китов иногда погружаются под слой донных отложений, из-за чего их становится гораздо труднее обнаружить. В результате такие останки могут оказаться под угрозой из-за будущей добычи полезных ископаемых. Например, во время экспедиции у побережья Австралии в 2017 году исследователи обнаружили естественное скопление останков кита, которое оказалось в зоне траления на глубине около 1000 метров.

Если во время будущих исследований и добычных работ не проявлять должную осторожность, важные источники пищи для обитателей глубоководных экосистем могут быть уничтожены тяжелой техникой. "Эти редкие поступления органического вещества поддерживают существование узкоспециализированных, часто временных сообществ организмов. Их расселение, распространение, экологические функции и связи между популяциями в разных частях глубокого океана до сих пор почти не изучены", – пояснили специалисты норвежской программы MAREANO.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как ученые существенно пересмотрели датировку периода, когда жил ключевой предок человека.

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