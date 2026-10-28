Ученые заявили, что обнаружили первого динозавра, который питался фруктами

Исследователи заявили об открытии динозавра, в рацион которого входили фрукты. Вид получил название Infernogallus jamesi и жил в меловом периоде на территории современной Северной Америки.

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Его хорошо сохранившийся скелет позволил ученым детально изучить строение черепа. Анализ показал, что это существо умело пережевывать мягкие растительные ткани, в частности плоды, пишет IFLScience.

Где и когда нашли "адскую курицу"

Окаменелость обнаружили в июле 2011 года в формации Hell Creek в США. В те времена эта местность была влажным лесом, где уже появлялись первые цветковые и плодовые растения. Название динозавра сочетает латинские inferno (ад) – в честь Hell Creek – и gallus (курица). Видовой эпитет jamesi увековечивает память о дедушке одного из авторов исследования, который привил ему любовь к палеонтологии.

Скелет сохранился почти полностью, за исключением хвоста. Это позволило установить, что животное было размером с индейку и весило около 12 килограммов. Оно принадлежало к группе стройных беззубых динозавров – ценагнатид.

Как ученые поняли, что он ел фрукты

Череп Инферногаллуса – единственный почти целый череп этой группы. Нижняя челюсть была раздроблена, поэтому исследователи использовали компьютерную томографию. Сканирование помогло виртуально собрать кости лица и сравнить их с костями современных птиц.

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Анализ показал: укус у этого динозавра был слабым и не подходил для дробления костей. Зато мышцы под ртом были сильными и обеспечивали движения челюстей вперед-назад. Такой способ жевания хорошо подходит для мягкой растительной пищи. Небо также изогнуто вниз, а не вверх, как у многих других видов. На клюве есть характерные выемки, похожие на те, что есть у современных плодоядных попугаев и даже у некоторых черепах.

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Ученые считают, что Инферногаллус был специализированным потребителем мягких мясистых плодов, похожих на современные вишни или персики. Такие плоды появились незадолго до расцвета ценагнатид. В то же время исследователи подчеркивают: динозавр вряд ли питался исключительно фруктами. Вероятно, он ел и другую мягкую растительность.

Если бы это существо жило сегодня, его легко можно было бы принять за крупную нелетающую птицу с головой попугая и телом вроде казуара. Открытие показывает, что некоторые динозавры уже в позднем меловом периоде адаптировались к новым видам растительной пищи и, возможно, даже помогали распространять семена первых плодовых растений.

OBOZ.UA ранее писал об исследовании ученых, посвященном гибели динозавров.