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Ученые обнаружили гигантскую планету, но она исчезла: как так вышло

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read2 мин
1,5 т.
Ученые обнаружили гигантскую планету, но она исчезла: как так вышло
Художественное изображение 10 экзопланет типа "горячий Юпитер", исследованных с помощью космических телескопов "Хаббл" и "Спитцер". Источник: NASA/ESA

Астрономы обнаружили необычную экзопланету, которая на протяжении семи лет постепенно исчезала из поля зрения космического телескопа. Речь идет о газовом гиганте TOI-2535 b, расположенном примерно в 1000 световых годах от Земли. Исследователи установили, что планета никуда не делась, а причиной ее исчезновения, вероятнее всего, стало гравитационное влияние другого небесного тела.

Об открытии сообщает Phys.org. Результаты исследования ученых Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Как гигантская планета исчезла из поля зрения

TOI-2535 b относится к классу так называемых горячих юпитеров – крупных газовых планет, которые вращаются чрезвычайно близко к своим звездам. Один оборот вокруг светила она совершает всего за 8,25 дня. Для сравнения, Меркурию требуется примерно 88 дней, чтобы облететь Солнце.

В период с апреля 2019 года по март 2026 года космический телескоп NASA TESS неоднократно фиксировал прохождение планеты перед ее звездой. Такие явления называются транзитами. Во время них планета перекрывает часть света звезды, благодаря чему астрономы могут определить ее присутствие.

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Однако со временем исследователи заметили странные изменения. Прохождения TOI-2535 b происходили на шесть часов раньше или позже прогнозируемого времени. Кроме того, транзиты становились все короче, а уменьшение яркости звезды – менее заметным.

В 2026 году телескоп и вовсе перестал фиксировать эти прохождения.

Что заставило планету исчезнуть

Ученые пришли к выводу, что наиболее вероятным объяснением является влияние другой, пока не обнаруженной планеты. Ее гравитация постепенно меняет ориентацию орбиты TOI-2535 b.

По расчетам астрономов, два небесных тела влияют друг на друга, заставляя плоскости их орбит менять положение в пространстве. Из-за этого TOI-2535 b больше не проходит перед своей звездой с точки зрения наблюдателя на Земле.

Исследователи подчеркивают, что это один из самых удивительных известных примеров гравитационного взаимодействия планет. Орбита изменилась настолько быстро, что астрономы смогли проследить весь процесс исчезновения транзитов всего за семь лет.

Согласно прогнозам, TOI-2535 b снова можно будет увидеть во время прохождения перед звездой примерно через 30–50 лет. При этом ее невидимая соседка может стать доступной для наблюдений раньше.

Открытие также поможет лучше понять, как формируются горячие юпитеры. Ученые предполагают, что TOI-2535 b могла постепенно приближаться к своей звезде вместе с другими планетами, а позднее гравитационное взаимодействие изменило наклон их орбит.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что астрономы обнаружили самую древнюю из виденных галактик, но позднее она сдвинулась с места.

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