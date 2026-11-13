Ученые вывели гибридный паразит малярии, способный лучше проникать в человеческие клетки: для чего это нужно

Ученые создали гибридную разновидность малярийного паразита, которая намного эффективнее проникает в клетки печени человека по сравнению с нынешними лабораторными образцами. Несмотря на то что усиление свойств опасного возбудителя может показаться рискованным шагом, это открытие призвано помочь создать сверхэффективную вакцину нового поколения.

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Главная идея заключается в том, чтобы получить материал, который легко выращивать в промышленных масштабах и который при этом способен вызывать мощный иммунный ответ организма. В перспективе эта разработка поможет создать универсальную вакцину, для формирования устойчивого иммунитета к которой будет достаточно всего одной дозы, об этом пишет издание IFLScience.

Недостатки существующих вакцин от малярии и поиск идеального штамма

Малярия остается одной из самых смертоносных инфекций в мире, ежегодно унося более полумиллиона жизней, преимущественно среди детей в странах Африки. Имеющиеся одобренные вакцины, такие как "Mosquirix", требуют введения четырех доз и предотвращают лишь около 39% случаев заболевания, поскольку содержат только один белок возбудителя.

Более перспективным направлением считается использование целого генетически ослабленного паразита, который погибает в печени и не попадает в кровь, но стимулирует сильную защиту. Ранние клинические испытания подобного препарата "PfSPZ-LARC2" показали впечатляющую эффективность – защиту девяти из десяти пациентов после одной инъекции.

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Однако для изготовления таких вакцин в лабораторных условиях используют устаревший штамм паразита "NF54", собранный еще в 1979 году. Хотя он дает высокий выход возбудителей в комарах (более 100 000 единиц на насекомое), этот штамм плохо проникает в печень человека и генетически отличается от современных вариантов малярии. Чтобы устранить эти препятствия, исследователи решили вывести новый гибридный штамм под названием "AV27".

Как создали гибрид и насколько он безопасен

Для получения "AV27" ученые скрестили внутри комара два разных штамма плазмодия: классический продуктивный "NF54" и современный образец "MAL31", обнаруженный в Малави в 2016 году. Эксперименты на мышах с человеческими клетками печени доказали, что новый гибрид проникает в орган примерно в 15 раз эффективнее предшественника, сохраняя при этом высокую плодовитость. Кроме того, он унаследовал около 90% иммунных мишеней от обоих родительских штаммов, что позволит использовать значительно меньшие дозы препарата для надежной защиты.

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Сам по себе штамм "AV27" еще не является готовой вакциной, ведь для клинического применения из его генома нужно удалить два специфических гена, как это сделано в экспериментальном препарате "PfSPZ-LARC2".

Исследователи отдельно подчеркивают полную безопасность разработки: гибрид не является более заразным, агрессивным или устойчивым к лекарствам, чем природные возбудители. Все его генетические последовательности уже циркулируют в Африке, где подобное скрещивание регулярно происходит естественным путем при встрече разных штаммов в организме комаров.

OBOZ.UA писал ранее, что искусственный интеллект помог ученым разработать универсальную вакцину против птичьего гриппа.