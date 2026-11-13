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Ученые вывели гибридный паразит малярии, способный лучше проникать в человеческие клетки: для чего это нужно

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
288
Ученые вывели гибридный паразит малярии, способный лучше проникать в человеческие клетки: для чего это нужно
Это может привести к появлению версии паразита, которая лучше подходит для извлечения для вакцинации. Источник: unsplash.com/@navymedicine

Ученые создали гибридную разновидность малярийного паразита, которая намного эффективнее проникает в клетки печени человека по сравнению с нынешними лабораторными образцами. Несмотря на то что усиление свойств опасного возбудителя может показаться рискованным шагом, это открытие призвано помочь создать сверхэффективную вакцину нового поколения.

Главная идея заключается в том, чтобы получить материал, который легко выращивать в промышленных масштабах и который при этом способен вызывать мощный иммунный ответ организма. В перспективе эта разработка поможет создать универсальную вакцину, для формирования устойчивого иммунитета к которой будет достаточно всего одной дозы, об этом пишет издание IFLScience.

Недостатки существующих вакцин от малярии и поиск идеального штамма

Малярия остается одной из самых смертоносных инфекций в мире, ежегодно унося более полумиллиона жизней, преимущественно среди детей в странах Африки. Имеющиеся одобренные вакцины, такие как "Mosquirix", требуют введения четырех доз и предотвращают лишь около 39% случаев заболевания, поскольку содержат только один белок возбудителя.

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Более перспективным направлением считается использование целого генетически ослабленного паразита, который погибает в печени и не попадает в кровь, но стимулирует сильную защиту. Ранние клинические испытания подобного препарата "PfSPZ-LARC2" показали впечатляющую эффективность – защиту девяти из десяти пациентов после одной инъекции.

Ученые вывели гибридный паразит малярии, способный лучше проникать в человеческие клетки: для чего это нужно

Спорозоиты MAL31 и HL1209 демонстрируют повышенную способность заражать печень по сравнению с NF54. Источник: insight.jci.org/articles/view/207272/figure/2

Однако для изготовления таких вакцин в лабораторных условиях используют устаревший штамм паразита "NF54", собранный еще в 1979 году. Хотя он дает высокий выход возбудителей в комарах (более 100 000 единиц на насекомое), этот штамм плохо проникает в печень человека и генетически отличается от современных вариантов малярии. Чтобы устранить эти препятствия, исследователи решили вывести новый гибридный штамм под названием "AV27".

Как создали гибрид и насколько он безопасен

Для получения "AV27" ученые скрестили внутри комара два разных штамма плазмодия: классический продуктивный "NF54" и современный образец "MAL31", обнаруженный в Малави в 2016 году. Эксперименты на мышах с человеческими клетками печени доказали, что новый гибрид проникает в орган примерно в 15 раз эффективнее предшественника, сохраняя при этом высокую плодовитость. Кроме того, он унаследовал около 90% иммунных мишеней от обоих родительских штаммов, что позволит использовать значительно меньшие дозы препарата для надежной защиты.

Сам по себе штамм "AV27" еще не является готовой вакциной, ведь для клинического применения из его генома нужно удалить два специфических гена, как это сделано в экспериментальном препарате "PfSPZ-LARC2".

Исследователи отдельно подчеркивают полную безопасность разработки: гибрид не является более заразным, агрессивным или устойчивым к лекарствам, чем природные возбудители. Все его генетические последовательности уже циркулируют в Африке, где подобное скрещивание регулярно происходит естественным путем при встрече разных штаммов в организме комаров.

OBOZ.UA писал ранее, что искусственный интеллект помог ученым разработать универсальную вакцину против птичьего гриппа.

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