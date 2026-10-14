Ученые создали в лаборатории звуковую черную дыру: как она работает

Проблема нежелательного шума и резонанса в вентиляционных системах, трубопроводах и промышленных выхлопных системах остается актуальной для многих отраслей. Звуковые волны, распространяясь в замкнутом пространстве, отражаются от препятствий и создают сильный гул и эхо.

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Чтобы решить эту проблему, исследователи из Университета Рамона Люля в Испании создали инновационное устройство, работающее по принципу "звуковой черной дыры". Новая конструкция позволяет существенно снизить уровень шума и, в отличие от предыдущих аналогов, легко интегрируется в уже существующие коммуникации, пишет ScienceAlert.

Принцип действия и акустический эффект

Физическая суть разработки заключается в манипуляции скоростью распространения звуковых волн. Когда волна попадает внутрь устройства, ее движение постепенно замедляется, а длина волны сокращается. Благодаря этому звуковая энергия концентрируется и рассеивается в виде тепла и трения о поверхность устройства, не возвращаясь в виде эха. Для внешнего наблюдателя это создает акустический эффект бесконечно длинной трубы, из которой звук больше не выходит.

Традиционные звуковые черные дыры требовали сложного размещения специальных колец непосредственно на внутренних стенках труб во время их изготовления. Новое решение, описанное в журнале Applied Acoustics, имеет вид "акустической елки" – ряда колец разного диаметра, закрепленных на центральном стержне. Такой модуль можно легко напечатать на 3D-принтере и просто вставить внутрь любого готового воздуховода или трубы.

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Результаты экспериментов и преимущества разработки

В ходе лабораторных испытаний ученые использовали 15-сантиметровый прототип из 29 колец, который поместили в импедансную трубу для измерения отражения звука. Результаты показали, что новая конструкция эффективно поглощает шумы в значительно более широком диапазоне частот по сравнению со старыми системами. Помимо простоты монтажа, устройство продемонстрировало меньший коэффициент отражения звука благодаря сдвигу резонансных частот в более высокий спектр.

Главные истории дня

Основной сферой применения технологии станет системное подавление шума в промышленных выхлопных системах, системной вентиляции и кондиционировании. В будущем авторы исследования планируют адаптировать концепцию для объемных двух- и трехмерных пространств, что позволит улучшать акустику в обычных помещениях. Несмотря на необходимость дальнейшего решения практических задач – таких как защита полостей от пыли и воздействия высоких температур, – разработка уже открывает новые возможности в управлении звуком.

OBOZ.UA ранее писал, что черные дыры постепенно испаряются.