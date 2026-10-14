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Ученые создали в лаборатории звуковую черную дыру: как она работает

Елена БылимЕлена Былим
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Ученые создали в лаборатории звуковую черную дыру: как она работает
Звуковая черная дыра, иллюстративное изображение. Источник: pexels.com/uk-ua/@mrvkr

Проблема нежелательного шума и резонанса в вентиляционных системах, трубопроводах и промышленных выхлопных системах остается актуальной для многих отраслей. Звуковые волны, распространяясь в замкнутом пространстве, отражаются от препятствий и создают сильный гул и эхо.

Чтобы решить эту проблему, исследователи из Университета Рамона Люля в Испании создали инновационное устройство, работающее по принципу "звуковой черной дыры". Новая конструкция позволяет существенно снизить уровень шума и, в отличие от предыдущих аналогов, легко интегрируется в уже существующие коммуникации, пишет ScienceAlert.

Принцип действия и акустический эффект

Физическая суть разработки заключается в манипуляции скоростью распространения звуковых волн. Когда волна попадает внутрь устройства, ее движение постепенно замедляется, а длина волны сокращается. Благодаря этому звуковая энергия концентрируется и рассеивается в виде тепла и трения о поверхность устройства, не возвращаясь в виде эха. Для внешнего наблюдателя это создает акустический эффект бесконечно длинной трубы, из которой звук больше не выходит.

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Ученые создали в лаборатории звуковую черную дыру: как она работает

Устройство, создающее звуковую черную дыру. Источник: Applied Acoustics/sciencedirect.com

Традиционные звуковые черные дыры требовали сложного размещения специальных колец непосредственно на внутренних стенках труб во время их изготовления. Новое решение, описанное в журнале Applied Acoustics, имеет вид "акустической елки" – ряда колец разного диаметра, закрепленных на центральном стержне. Такой модуль можно легко напечатать на 3D-принтере и просто вставить внутрь любого готового воздуховода или трубы.

Результаты экспериментов и преимущества разработки

В ходе лабораторных испытаний ученые использовали 15-сантиметровый прототип из 29 колец, который поместили в импедансную трубу для измерения отражения звука. Результаты показали, что новая конструкция эффективно поглощает шумы в значительно более широком диапазоне частот по сравнению со старыми системами. Помимо простоты монтажа, устройство продемонстрировало меньший коэффициент отражения звука благодаря сдвигу резонансных частот в более высокий спектр.

Ученые создали в лаборатории звуковую черную дыру: как она работает

Как работает звуковая черная дыра. Источник: Applied Acoustics/sciencedirect.com

Основной сферой применения технологии станет системное подавление шума в промышленных выхлопных системах, системной вентиляции и кондиционировании. В будущем авторы исследования планируют адаптировать концепцию для объемных двух- и трехмерных пространств, что позволит улучшать акустику в обычных помещениях. Несмотря на необходимость дальнейшего решения практических задач – таких как защита полостей от пыли и воздействия высоких температур, – разработка уже открывает новые возможности в управлении звуком.

OBOZ.UA ранее писал, что черные дыры постепенно испаряются.

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наукаисследованиечерная дыра
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