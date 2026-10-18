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Ученые создали микроорганизм для колонизации Марса: на что он способен

Анна ЯкубецАнна Якубец
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Ученые создали микроорганизм для колонизации Марса: на что он способен
Ученые создали микроорганизм, способный жить в условиях, как на Марсе. Источник: NASA/JPL-Caltech

Исследователи разработали генетически модифицированный микроорганизм, способный выживать в условиях, воспроизводящих химический состав среды на Марсе. Также этот микроорганизм может производить полезные материалы для строительства будущих человеческих сред обитания.

Микроорганизм не является фотосинтезирующим, что означает, что он не может производить собственную пищу. Об этом сообщило издание digi24.

Что известно

Ученые калифорнийской компании Pioneer Labs создали генетически модифицированный микроорганизм, который может способствовать колонизации Марса. Для этого они использовали доступные ресурсы.

Созданный микроорганизм называется sPL.001, он может выживать в условиях, химически воспроизводящих почву, воду и воздух Марса, и не нуждается в токсинах или удобрениях.

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Отмечается, что он также может производить биопластик – категорию материалов, которые сейчас используются на Земле для изготовления таких продуктов, как компостируемые стаканчики и нити для 3D-принтеров, которые можно было бы использовать для создания среды обитания на Красной планете.

"На Марсе в избытке имеется все сырье, необходимое для жизни, – пояснил исследователь ДеБенедиктис. – Жизнь может развиваться, используя только питательные вещества из необработанного марсианского реголита. Это уникально и отличается от ситуации в других местах, таких как Луна, реголит которой не содержит необходимых питательных веществ.

В исследовании ученые рассказали, как они отобрали наземные микроорганизмы, способные производить биопластик, и постепенно создали для них условия, подобные марсианским.

"Совершенно не было очевидно, что это сработает, – отметил ДеБенедиктис. – Когда мы впервые проверили рост земных микробов в марсианских условиях, ни один из них не вырос. Нам пришлось протестировать гораздо больше организмов, прежде чем мы поняли, что нам просто не повезло с первой попыткой".

В конце концов, исследуемые микроорганизмы выработали толерантность к токсичным веществам, которые обычно присутствуют в марсианной почве.

"Было удивительно наблюдать, как эти микробы начали процветать, используя питательные вещества, имитирующие те, что есть на Марсе. Жизнь находит свой путь", – сказал ДеБенедиктис.

Чтобы микроорганизм выжил, его необходимо выращивать в биореакторе, где он может извлекать пользу из контролируемого нагрева и перемешивания, а также быть защищенным от экстремальных температур, радиации и разреженной атмосферы Марса. Кроме того, ему требуется обработанная газовая смесь, чтобы обеспечить его необходимым азотом, поскольку концентрация этого элемента в атмосфере Марса слишком низка для поддержания его роста.

Микроорганизм также не является фотосинтезирующим, а это означает, что он не может производить собственную пищу. В другом исследовании ученые показали, что эти ограничения помешают микроорганизму выжить, если он случайно попадет в марсианскую среду. Это снизит риск заражения Красной планеты инвазивным организмом, что особенно важно, учитывая, что марсианские формы жизни могут существовать в подземных водоносных горизонтах или древних кристаллах соли.

"Самым большим ограничением нашего исследования является то, что смоделированная марсианская среда не является такой же, как настоящая, – пояснила ДеБенедиктис. – Мы реконструировали соответствующий химический состав марсианского реголита как можно точнее, используя высококачественные данные с роверов, исследовавших различные регионы планеты. Но в конечном итоге настоящим испытанием станет проведение этого эксперимента с подлинным марсианским реголитом", – добавила она.

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