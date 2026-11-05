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Ученые искали внеземную жизнь и наткнулись на странный сигнал: что о нем известно

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
1,2 т.
Ученые искали внеземную жизнь и наткнулись на странный сигнал: что о нем известно
Иллюстративное изображение приема сигнала из космоса

Во время испытания нового программного обеспечения для анализа архивных данных международная команда астрономов наткнулась на аномальную космическую вспышку. Это открытие было сделано в рамках глобального поиска внеземного разума, который остается одной из важнейших задач современной науки.

Сигнал поступил из системы K2-155, расположенной в 238 световых годах от нас и включающей несколько "суперземель". Потенциальный источник вызывает особый интерес ученых, поскольку одна из этих планет расположена недалеко от зоны, пригодной для жизни. Результаты исследования опубликованы в The Astronomical Journal.

Полученный сигнал, официально названный NBS 260108, представлял собой стабильный монотонный тон, сосредоточенный на единственной частоте. Подобные узкополосные сигналы считаются ключевой целью для астрономов, поскольку природные космические процессы редко создают такие характеристики, тогда как искусственные источники – регулярно.

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Важным фактором стало то, что импульс фиксировался только в одном луче приемника телескопа FAST, направленном именно на упомянутую систему, тогда как другие 18 параллельных лучей ничего подобного не зафиксировали. Кроме того, частота сигнала плавно менялась с течением времени, образуя характерный след на графиках.

Ученые искали внеземную жизнь и наткнулись на странный сигнал: что о нем известно

Сигнал выглядит как узкая дрейфующая линия в луче, направленном на K2-155, но не в других 18 лучах. Источник: The Astronomical Journal/iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ae8f34

Исследование проводилось на основе наблюдений 2021 года, охватывавших 33 различные планетарные системы. Особый интерес представляла планета K2-155d, находящаяся на внешней границе системы в зоне, где теоретически может существовать жидкая вода, и совершающая полный оборот вокруг своей звезды за 40,7 суток.

Добиться таких результатов удалось благодаря уникальным возможностям радиотелескопа FAST, расположенного в естественной впадине на юго-западе Китая. Его гигантская чаша диаметром около 1640 футов способна улавливать слабые космические волны, недоступные для меньших аппаратов.

Авторы исследования, опубликованного в The Astronomical Journal, подчеркивают важность отделения этапа генерации кандидатов от их интерпретации. Иными словами, современные алгоритмы способны указать на аномалию, однако они не могут сразу доказать ее искусственное происхождение.

Главным препятствием остается различение космического передатчика и техногенных помех с Земли. Подобные сигналы могут генерироваться земным оборудованием или спутниками, что создает риск ошибочных трактовок во время предварительного анализа.

Чтобы решить эту проблему, ученые планируют усовершенствовать программное обеспечение для тщательного сравнения исходных записей со всех девятнадцати лучей телескопа. Это позволит точнее определять пространственное положение и реальное движение источника излучения.

Помимо K2-155, анализ охватил и другие звезды, в частности K2-18, GJ-9066 и Ross 128, где также зафиксировали другие узкополосные особенности. Однако именно случай с K2-155 остается самым дискуссионным и перспективным для дальнейших поисков ответа на извечный вопрос о существовании разумной жизни во Вселенной.

OBOZ.UA также сообщал о полученном из космоса сигнале, который повторялся на протяжении 20 лет.

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наукакосмосастрономияисследованиеВселенная
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