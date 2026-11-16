Ученые разработали носки, которые делают ноги сильнее: как это работает

Ученые разработали необычные носки, которые могут облегчить ходьбу и помочь людям дольше оставаться активными. Их особенность заключается в специальной конструкции, которая поддерживает свод стопы и изменяет распределение нагрузки во время движения.

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Эксперименты показали, что благодаря такой технологии организм тратит примерно на 2% меньше энергии на ходьбу. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Как пишет ScienceAlert, эта разработка в будущем может стать доступным способом повысить выносливость во время прогулок и физической активности.

Как работают носки с необычной конструкцией

Над разработкой работала команда исследователей Техасского университета в Остине. Они создали специальные носки с плотной вязаной полосой вокруг передней части стопы, которая охватывает область у основания пальцев. Такая конструкция сжимает стопу и препятствует ее чрезмерному расширению во время ходьбы.

Благодаря этому увеличивается жесткость продольного свода стопы – части, которая обычно сгибается при движении. При этом носки не блокируют естественную подвижность ноги: стопа все еще может сгибаться и отталкиваться от поверхности при каждом шаге.

По результатам экспериментов, жесткость свода стопы увеличилась на 65%. Это помогает эффективнее передавать усилие при ходьбе и снижать нагрузку на мышцы ног.

Что показали испытания новых носков

Чтобы проверить эффективность изобретения, ученые привлекли к исследованию 12 здоровых добровольцев. Средний возраст участников составлял 28 лет. Они ходили на беговой дорожке во время пятиминутных сеансов, в ходе которых исследователи сравнивали действие специальных носков с обычными.

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Результаты показали, что использование новой разработки снижало общие энергозатраты организма примерно на 2%. На первый взгляд, это небольшая разница, однако исследователи объясняют ее наглядным примером: такой эффект можно сравнить со снятием двухкилограммового груза, который человек носит вокруг талии.

Энергозатраты определяли с помощью анализа дыхания участников. Ученые измеряли количество потребленного кислорода и выделенного углекислого газа, чтобы оценить, сколько энергии организм использует во время ходьбы.

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Почему более жесткая стопа помогает экономить энергию

Исследователи обратили внимание на то, что специальные носки влияют не только на положение стопы, но и на работу мышц голени. Во время ходьбы икроножные мышцы создавали немного больше усилия, но сокращались медленнее. Такой режим требовал меньше энергии.

Ученые сравнивают этот механизм с переключением велосипеда на более высокую передачу. Когда стопа становится жестче, она эффективнее передает механическую энергию при каждом шаге. В результате мышцам ног нужно выполнять меньше дополнительной работы, чтобы поддерживать постоянный темп движения.

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Это исследование также помогает объяснить одну из особенностей эволюции человека. Стопы человека жестче, чем у многих других приматов, и одна из научных теорий предполагает, что такое строение сформировалось для более энергоэффективной ходьбы на двух ногах. Новые эксперименты подтверждают эту гипотезу.

Ранее ученые пытались проверить, поможет ли дополнительная жесткость стопы снизить энергозатраты при ходьбе. Однако эксперименты с жесткими стельками и специальными поддерживающими вставками не продемонстрировали такого эффекта. Новая разработка оказалась перспективнее, поскольку меняет механику стопы без существенного ограничения ее естественных движений.

Исследователи считают, что такие носки могут стать доступной альтернативой более сложным технологиям. Например, жесткая обувь не продемонстрировала способности снижать энергозатраты при ходьбе с обычной для повседневной жизни скоростью, а экзоскелеты остаются дорогими и не всегда удобными для ежедневного использования.

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