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В Японии нашли фигурку женщины-шаманки возрастом 1 500 лет с таинственным предметом в руках. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
1,2 т.
В Японии нашли фигурку женщины-шаманки возрастом 1 500 лет с таинственным предметом в руках. Фото
Гробница датируется второй половиной V века. Источник: префектура Гунма

В Японии археологи обнаружили глиняную фигурку возрастом около 1500 лет, которая, вероятно, изображает женщину, связанную с религиозными ритуалами. Скульптуру нашли в рву вокруг древней гробницы в префектуре Гумма.

На ней сохранились детали прически, украшений и одежды, а также следы красной краски. Особое внимание исследователей привлек предмет в форме стержня, который женщина держит в руке, пишет Arkeonews.

Что известно о древней фигурке

Фигуру длиной около 40 сантиметров, известную как ханива, обнаружили на археологическом участке Нисикаминомия в городе Исэсаки. Она датируется второй половиной V века и относится к древнейшим человекоподобным ханива, найденным в этом регионе.

Голова и верхняя часть тела скульптуры хорошо сохранились. Археологи могут рассмотреть прическу, пальцы, браслеты и одежду женщины. Через грудь от правого плеча проходит пояс, а на лице и поясе заметны следы красной краски.

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В левой руке фигурка держит предмет в форме стержня, который исследователи считают церемониальным инструментом. Археологический исследовательский центр префектуры Гунма идентифицировал ее как мико – женщину, связанную с религиозными обрядами, в частности с практиками, которые иногда описывают как шаманские.

Однако определение фигурки как изображения женщины-шаманки остается археологической интерпретацией. Точное назначение предмета в ее руке неизвестно. Исследователи также не установили, изображает ли скульптура реального человека или символического участника ритуала.

В Японии нашли фигурку женщины-шаманки возрастом 1 500 лет с таинственным предметом в руках. Фото

Фигурку женщины-шаманки с таинственным предметом в руках нашли в Японии. Источник: префектура Гунма

Когда нашли фигурку и что известно о гробнице

Раскопки проводили в связи с работами по улучшению состояния реки Тоне. Археологи исследуют участок Нисикаминомия с 2020 года и за это время обнаружили 11 курганов периода Кофун.

Женскую фигурку нашли в августе 2026 года в рву вокруг гробницы № 1. Согласно официальному отчету, скульптура упала с выступающей части кургана в ров, что помогло исследователям определить ее вероятное первоначальное расположение.

Гробница датируется второй половиной V века и имеет длину около 45–50 метров. Это крупнейший из 11 курганов на этом участке. Раскопки 2026 года также выявили выступающую часть гробницы, из-за чего археологи пересмотрели представления о ее первоначальной форме. Ранее здесь нашли часть каменного гроба в форме лодки.

Во время раскопок обнаружили и другие ханивы – цилиндрические и похожие на цветок ипомеи. Четыре изделия лежали вдоль западной стороны рва примерно в 1,3 метра друг от друга.

Что такое ханива и где покажут находку

Ханива – это терракотовые изделия, которые размещали на курганах и вокруг них в Японии в период Кофун, примерно с III по VII век нашей эры. Сначала они преимущественно имели цилиндрическую форму, но позднее мастера начали создавать фигуры домов, животных, оружия и людей.

Антропоморфные ханива изображали воинов, музыкантов и участников церемоний. Их одежда, прически и украшения помогают изучать социальную идентичность и ритуальные традиции древних японских общин.

Археологический исследовательский центр префектуры Гунма планирует выставить найденную фигурку с 28 октября по 30 ноября 2026 года в Археологическом информационном музее. Посетители смогут увидеть один из ранних образцов женской ханива, найденный в кургане V века.

В Японии нашли фигурку женщины-шаманки возрастом 1 500 лет с таинственным предметом в руках. Фото

Фигурку женщины-шаманки с таинственным предметом в руках нашли в Японии. Источник: префектура Гунма

Как сообщал OBOZ.UA, в районе горы Арарат в Турции робота Gopher привлекли к поискам библейского Ноевого ковчега. Его опустили в глубокую скважину после того, как буровое сверло наткнулось на чрезвычайно твердый слой и сломалось.

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