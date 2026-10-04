В Италии нашли кувшин с изображением всадников: что удивило археологов

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Украинцы платят за "скрытые" киловаттыУкраинцы платят за "скрытые" киловатты: почему счетчик "крутится", хотя техника выключенаДепутат попросил правоохранителей проверить, откуда голосует его коллега, проживающий в США: деталиДепутат попросил правоохранителей проверить, откуда голосует его коллега, проживающий в США: деталиЕвропу хотят втянуть в войну на Ближнем Востоке – медиаЕвропу хотят втянуть в войну на Ближнем Востоке – медиаЗаботится об образовании и эмоциональном состоянии детей: кто стал победителем Global Teacher Prize Ukraine 2026Заботится об образовании и эмоциональном состоянии детей: кто стал победителем Global Teacher Prize Ukraine 2026У украинцев "отбирают" большую часть пенсииУ украинцев "отбирают" большую часть пенсии: кому оставят лишь 25% выплатыВ США возле Массачусетса пропал медицинский транспортный самолет: сколько людей было на бортуВ США возле Массачусетса пропал медицинский транспортный самолет: сколько людей было на бортуПытал украинских пленных: в России подорвали военного преступника. ФотоПытал украинских пленных: в России подорвали военного преступника. ФотоУкраинцы утилизируют "Ланосы" и "Жигули"Украинцы утилизируют "Ланосы" и "Жигули": почему избавляются от машинДо +19° и заморозки: какая погода ожидается в Украине 4 октября. КартаДо +19° и заморозки: какая погода ожидается в Украине 4 октября. КартаЛиеву Шрайберу – 59: как голливудская знаменитость осваивает украинский язык и какое язвительное послание оставил ПутинуЛиеву Шрайберу – 59: как голливудская знаменитость осваивает украинский язык и какое язвительное послание оставил Путину

В Италии нашли кувшин с изображением всадников: что удивило археологов

Михаил Левакин
Михаил Левакин
Time to read4 мин
icon 408
В Италии нашли кувшин с изображением всадников: что удивило археологов
В некрополе Полледрара обнаружили необычный иностранный гроб. Источник: Ministero della Cultura, коллаж OBOZ.UA

В центральной Италии археологи продолжают раскопки монументальной гробницы этрусской эпохи, возраст которой составляет примерно 2600 лет. Захоронение обнаружили в некрополе Полледрара, недалеко от древнего города Вульчи, который в VII веке до нашей эры переживал период экономического подъема и контролировал важные морские торговые маршруты.

В гробнице исследователи обнаружили немало интересного, в частности, сокровища, оружие, украшения и т. д. А среди прочего нашелся греческий кувшин, украшенный изображениями всадников и сирены. Хотя ученые сразу опознали греческую посуду (того времени) для хранения вина, археологи были удивлены – вместо вина в кувшине обнаружили… кремированные останки высокопоставленного чиновника.

Артефакт №10188

В Италии нашли кувшин с изображением всадников: что удивило археологов

В Италии нашли гроб, представляющий собой кувшин с вершниками. Источник: Министерство культуры/Facebook

Читайте также
Дарья ДуроваДарья Дурова
icon 1,4 т.
В сентябре на Земле появились два новых острова: в чем причина
icon 1,4 т.
В сентябре на Земле появились два новых острова: в чем причина
София ЗакревскаяСофия Закревская
icon 297
Мамонта хотят возродить с помощью ИИ: с какой проблемой столкнулись ученые
icon 297
Мамонта хотят возродить с помощью ИИ: с какой проблемой столкнулись ученые
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 357
Учёные сделали важное открытие, касающееся судьбы Трои: что известно
icon 357
Учёные сделали важное открытие, касающееся судьбы Трои: что известно

Археологи уже несколько лет подряд работают в некрополе Полледрара. В текущем году сезон полевых работ в некрополе уже завершен, и место раскопок засыпали песком – с тем, чтобы продолжить работу уже в следующем сезоне в 2027 году.

Погребение относится к VII веку до нашей эры и состоит как минимум из трех камер. Их потолки обрушились, однако именно под их обломками археологи обнаружили немало предметов, которые пролежали там все это время.

В Италии нашли кувшин с изображением всадников: что удивило археологов

В Италии нашли гроб, представляющий собой кувшин с всадниками. Источник: Министерство культуры/Facebook

Среди находок "артефакт №10188 – один из самых интересных", отмечают ученые. Это отдельная гробница с тем самым найденным кувшином. Вокруг него, по-видимому, было возведено защитное ограждение из травертина, перекрытое сверху каменной плитой.

Загадка кувшина

Сам факт кремации покойного указывает на его высокое общественное положение (хотя кем он был, до сих пор неизвестно; и, возможно, это так и останется загадкой). А вот почему именно греческий кувшин для пиров аристократов стал гробом, историки пока объяснить не могут.

В Италии нашли кувшин с изображением всадников: что удивило археологов

В Италии нашли гроб, представляющий собой кувшин с всадниками. Источник: Министерство культуры/Facebook

Как бы то ни было, археологи уверены, что кувшин был изготовлен в греческом Коринфе.

На одной стороне этого "гроба" изображены скачущие всадники, а на другой – сирена между двумя всадниками, стоящими лицом друг к другу.

Кувшин вместе с его содержимым был отправлен на реставрацию, которая (на фотографиях ниже) уже завершена, и в настоящее время найденная в "артефакте №10188" греческая посуда выставлена отдельным экспонатом в музее Вульчи.

В Италии нашли кувшин с изображением всадников: что удивило археологов

В Италии нашли гроб, представляющий собой кувшин с всадниками. Источник: Министерство культуры/Facebook

В Италии нашли кувшин с изображением всадников: что удивило археологов

В Италии нашли гроб, представляющий собой кувшин с всадниками. Источник: Министерство культуры/Facebook

В Италии нашли кувшин с изображением всадников: что удивило археологов

В Италии нашли гроб, представляющий собой кувшин с всадниками. Источник: Министерство культуры/Facebook

Другие находки

Среди них – оружие, золотые и бронзовые пластины, украшения, элементы одежды (например, редкая пара женской обуви) и даже части колесницы.

В Италии нашли кувшин с изображением всадников: что удивило археологов

В Италии нашли гроб, представляющий собой кувшин с всадниками. Источник: Министерство культуры/Facebook

Исследователям также удалось найти почти полный набор посуды для пира. Некоторые сосуды оставались там, где их разместили во время погребения (это не "артефакт №10188", посуду для пира нашли в другой камере некрополя).

Еще одной необычной находкой стал бронзовый треножник с Родоса.

Общая совокупность обнаруженных предметов, по словам археолога, руководителя группы исследователей Кристиана Мазе, указывает на исключительно высокий статус захоронения. Он назвал его"гробницей высшего ранга".

Как сообщал OBOZ.UA, на шведском острове Готланд археологи обнаружили 45 римских серебряных монет и золотое кольцо, которые были закопаны примерно в 450 году нашей эры. И что наиболее интересно – две найденные монеты являются древними подделками, вероятно, изготовленными на территории современной Украины.

Похожие темы
Исследование ученыхИталияархеологияИсторияученые
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться