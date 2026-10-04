В Италии нашли кувшин с изображением всадников: что удивило археологов

В центральной Италии археологи продолжают раскопки монументальной гробницы этрусской эпохи, возраст которой составляет примерно 2600 лет. Захоронение обнаружили в некрополе Полледрара, недалеко от древнего города Вульчи, который в VII веке до нашей эры переживал период экономического подъема и контролировал важные морские торговые маршруты.

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В гробнице исследователи обнаружили немало интересного, в частности, сокровища, оружие, украшения и т. д. А среди прочего нашелся греческий кувшин, украшенный изображениями всадников и сирены. Хотя ученые сразу опознали греческую посуду (того времени) для хранения вина, археологи были удивлены – вместо вина в кувшине обнаружили… кремированные останки высокопоставленного чиновника.

Артефакт №10188

Археологи уже несколько лет подряд работают в некрополе Полледрара. В текущем году сезон полевых работ в некрополе уже завершен, и место раскопок засыпали песком – с тем, чтобы продолжить работу уже в следующем сезоне в 2027 году.

Погребение относится к VII веку до нашей эры и состоит как минимум из трех камер. Их потолки обрушились, однако именно под их обломками археологи обнаружили немало предметов, которые пролежали там все это время.

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Среди находок "артефакт №10188 – один из самых интересных", отмечают ученые. Это отдельная гробница с тем самым найденным кувшином. Вокруг него, по-видимому, было возведено защитное ограждение из травертина, перекрытое сверху каменной плитой.

Загадка кувшина

Сам факт кремации покойного указывает на его высокое общественное положение (хотя кем он был, до сих пор неизвестно; и, возможно, это так и останется загадкой). А вот почему именно греческий кувшин для пиров аристократов стал гробом, историки пока объяснить не могут.

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Как бы то ни было, археологи уверены, что кувшин был изготовлен в греческом Коринфе.

На одной стороне этого "гроба" изображены скачущие всадники, а на другой – сирена между двумя всадниками, стоящими лицом друг к другу.

Кувшин вместе с его содержимым был отправлен на реставрацию, которая (на фотографиях ниже) уже завершена, и в настоящее время найденная в "артефакте №10188" греческая посуда выставлена отдельным экспонатом в музее Вульчи.

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Другие находки

Среди них – оружие, золотые и бронзовые пластины, украшения, элементы одежды (например, редкая пара женской обуви) и даже части колесницы.

Исследователям также удалось найти почти полный набор посуды для пира. Некоторые сосуды оставались там, где их разместили во время погребения (это не "артефакт №10188", посуду для пира нашли в другой камере некрополя).

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Еще одной необычной находкой стал бронзовый треножник с Родоса.

Общая совокупность обнаруженных предметов, по словам археолога, руководителя группы исследователей Кристиана Мазе, указывает на исключительно высокий статус захоронения. Он назвал его"гробницей высшего ранга".

Как сообщал OBOZ.UA, на шведском острове Готланд археологи обнаружили 45 римских серебряных монет и золотое кольцо, которые были закопаны примерно в 450 году нашей эры. И что наиболее интересно – две найденные монеты являются древними подделками, вероятно, изготовленными на территории современной Украины.