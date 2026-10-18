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В Австралии деревья из Африки уничтожают местных пчел: почему растения токсичны

Дарья ДуроваДарья Дурова
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В Австралии деревья из Африки уничтожают местных пчел: почему растения токсичны
Spathodea campanulata. Источник: Pexels / Robert Serbinenko

Эффектные африканские тюльпановые деревья (спатодея колокольчатая, или Spathodea campanulata) в свое время пользовались популярностью в Австралии благодаря красивым оранжево-красным цветам. Теперь в штате Квинсленд их запрещено продавать и размножать: вид оказался инвазивным, к тому же ядовитым для безжалостных пчел-мелипонов.

Как передает Business Queensland, спатодея колокольчатая была завезена в тропические и субтропические регионы как декоративное растение. Сейчас она признана вредителем, который может слишком быстро распространяться и конкурировать с местной растительностью.

В штате Квинсленд Spathodea campanulata классифицируется как инвазивное растение 3-й категории с ограниченным доступом, что накладывает четкие ограничения на его распространение и продажу.

Как выглядит африканское тюльпановое дерево

Оно происходит из тропической Африки и является вечнозеленым видом. Спатодея может вырастать до 24 метров в высоту. Ее крупные оранжево-красные цветы, часто с желтой каймой, сделали растение популярным.

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Дерево может размножаться за пределами садов и улиц с помощью побегов и семян (последние способны переноситься ветром и водой). Садовые отходы, выбрасываемые в кустарники, также могут способствовать его распространению.

В Австралии деревья из Африки уничтожают местных пчел: почему растения токсичны

Яркий цветок африканского тюльпанового дерева. Источник: Pexels / Alex Agrico

В Глобальной базе данных инвазивных видов, которую ведет группа специалистов из Международного союза охраны природы, этот вид зарегистрирован как инвазивный в нескольких тропических регионах (включая Фиджи, Гавайи, Гуам, Вануату, Острова Кука, Самоа). Отмечается, что Spathodea campanulata является"экологическим сорняком" и способна проникать в природные экосистемы, сельскохозяйственные угодья и лесные насаждения.

Эксперты также включили эти деревья в список 100 самых опасных инвазивных чужеродных видов мира.

В Австралии деревья из Африки уничтожают местных пчел: почему растения токсичны

Spathodea campanulata считается инвазивным растением 3-й категории. Источник: Pexels / Poppy Gitsham

В рекомендациях по биобезопасности австралийского штата Квинсленд сообщается, что цветы африканского тюльпанового дерева токсичны для местных пчел без жала (мелипонов).

Исследования, проведенные в Бразилии, зафиксировали мертвых безжальных пчел в цветках и выявили снижение выживаемости пчел, которых кормили слизью из почек, нектаром или пыльцой Spathodea campanulata. Хотя не все виды насекомых поражаются одинаково, угроза для них очевидна.

Специалисты рекомендуют выкапывать или вырывать эти растения вручную, когда почва влажная, а также использовать гербициды.

В Австралии деревья из Африки уничтожают местных пчел: почему растения токсичны

Как выглядит африканское тюльпановое дерево. Источник: Pexels / Arturo A

Как ранее писал OBOZ.UA, с острова Лорд-Хау, расположенного в 600 км от восточного побережья Австралии, изгнали около 300 тысяч мышей и других грызунов, поскольку вредители начали очень быстро пожирать островную растительность. Теперь на Лорд-Хау восстанавливается подлесок и популяция насекомых. Кроме того, биологи ожидают увидеть больше птиц, например, единственную в мире лесную курицу и некоторые виды гекконов, а также улучшение состояния растений.

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