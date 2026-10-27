Украина вывела на орбиту первый спутник для собственной сети связи: что известно о проекте

Спутник запустили 1 октября в рамках миссии SpaceX Transporter-18

Украинская технологическая компания HIMERA совместно с датской GomSpace вывела на орбиту OBRIA NANO – первый тестовый спутник будущей независимой украинской сети связи. Аппарат уже начал работу и проходит технические испытания, результаты которых должны стать основой для дальнейшего развертывания полноценной системы.

Видео дня

Об этом сообщила HIMERA 27 октября. В компании отметили, что спутник был запущен 1 октября в рамках миссии SpaceX Transporter-18, а сейчас он тестирует возможности будущей спутниковой группировки в соответствии с планом.

Первый шаг к независимой спутниковой сети

OBRIA NANO должен стать первым практическим этапом инициативы OBRIA, цель которой – создать независимую украинскую систему спутниковой связи. Сейчас партнеры проверяют технологии непосредственно на орбите, чтобы получить необходимый опыт для проектирования и развертывания рабочей системы.

Спутник будет работать под контролем украинского оператора и использоваться для обеспечения стратегических потребностей Украины. В перспективе инициатива предусматривает создание спутниковой группировки, которая обеспечит связь на всей территории Украины и дополнит возможности европейских спутниковых сетей.

Зачем Украине собственная сеть

В HIMERA подчеркивают, что зависимость от иностранных технологий и поставщиков связи создает стратегические риски, особенно во время войны.

Спутниковая связь позволяет передавать данные на большие расстояния, избавляя от необходимости полагаться только на наземные сети. Для Украины это жизненно важный вопрос устойчивости связи во время российских атак на инфраструктуру и возможных перебоев в работе внешних сервисов.

РЕКЛАМА

Собственная спутниковая инфраструктура позволит Украине диверсифицировать каналы связи и снизить зависимость от внешних систем.

"Это возможность заложить основу независимой сети связи Украины. Мы начинаем с проверки технологий на орбите, а наша долгосрочная цель – развить возможности, которые укрепят стратегическую безопасность государства и снизят зависимость от внешних поставщиков услуг связи", – заявил сооснователь и генеральный директор HIMERA Миша Рудоминский.

Следующий этап – производство в Украине

Важной частью проекта должно стать не только развертывание спутниковой группировки, но и постепенная локализация производства. Следующим этапом HIMERA и GomSpace называют перенос производства спутников и наземных терминалов связи в Украину.

Главные истории дня

Это должно способствовать развитию украинских компетенций в сфере спутниковых коммуникаций и постепенному наращиванию собственных производственных возможностей.

Таким образом, OBRIA NANO сейчас является тестовым спутником, задача которого – проверить технологии и заложить техническую основу для будущей сети, которую планируют развернуть уже как украинскую национальную инфраструктуру.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкий оборонный концерн Rheinmetall совместно с итальянской компанией Argotec успешно вывел на орбиту свой первый разведывательный спутник. Его будут использовать для сбора информации о потенциальных воздушных угрозах, раннего предупреждения и передачи данных в национальные системы противовоздушной обороны.