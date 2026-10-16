Украина передала образцы семян в "Хранилище Судного дня" на Шпицбергене. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Шел по центральной улице и стрелял в прохожих: на Закарпатье задержали экс-священника УПЦ МП, застрелившего двух человек. ФотоШел по центральной улице и стрелял в прохожих: на Закарпатье задержали экс-священника УПЦ МП, застрелившего двух человек. ФотоПоезд УкрзализныциПоезд Львов-Черновцы "забыл" 25 пассажиров посреди поля после воздушной тревоги: омбудсмен обратился в "Укрзалізницю". ВидеоThe Atlantic обнародовал скандальное заявление, ссылаясь на советника Зеленского: в Офисе президента отреагировалиThe Atlantic обнародовал скандальное заявление, ссылаясь на советника Зеленского: в Офисе президента отреагировалиВ Сенате США требуют расследовать деятельность главы Пентагона Хегсета из-за ограничений Starlink для УкраиныВ Сенате США требуют расследовать деятельность главы Пентагона Хегсета из-за ограничений Starlink для УкраиныВ Украине с почестями похоронили российского оккупанта: как это стало возможным. ФотоВ Украине с почестями похоронили российского оккупанта: как это стало возможным. ФотоИллюстрация — покупка недвижимостиВ Украине взялись за риэлторов: новый законопроект уже в РадеВ России заявили о задержании гражданина Швеции, воевавшего на стороне Украины: что известноВ России заявили о задержании гражданина Швеции, воевавшего на стороне Украины: что известноТри знака зодиака ждут любовные приключения и романтика в середине октябряТри знака зодиака ждут любовные приключения и романтика в середине октябряВеликобритания передала Украине новые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по России — BloombergВеликобритания передала Украине новые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по России — Bloomberg"Изучим целесообразность". ФИФА из-за Трампа пересмотрит свое самое скандальное решение"Изучим целесообразность". ФИФА из-за Трампа пересмотрит свое самое скандальное решение

Украина передала образцы семян в "Хранилище Судного дня" на Шпицбергене. Фото

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
icon 39
Украина передала образцы семян в "Хранилище Судного дня" на Шпицбергене. Фото
Первая передача украинского генетического материала с начала полномасштабного вторжения России. Источник: minagro.gov.ua

Украина передала часть национальной коллекции семян во Всемирное хранилище семян на архипелаге Свальбард в Норвегии. Этот международный резерв предназначен для сохранения генетических ресурсов растений, в частности на случай утраты основных коллекций.

О передаче сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Всего в хранилище доставили 773 образца семян десяти сельскохозяйственных культур. Это уже вторая передача украинского генетического материала на Шпицберген, но первая после начала полномасштабной войны.

Защита коллекции

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий подчеркнул, что сохранение национального генофонда растений является вопросом безопасности страны и продовольственной стабильности будущих поколений.

Читайте также
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
icon 9
В Турции откопали 1800-летний каменный оракул с древними инструкциями по гаданию. Фото
icon 9
В Турции откопали 1800-летний каменный оракул с древними инструкциями по гаданию. Фото
Елена БылимЕлена Былим
icon 942
Астрономы зафиксировали загадочный сигнал из пустого космоса: что это может быть
icon 942
Астрономы зафиксировали загадочный сигнал из пустого космоса: что это может быть
Надежда ДанищукНадежда Данищук
icon 36,9 т.
В Николаевской области во время раскопок многослойного поселения обнаружили сакральный объект эпохи энеолита. Фото
icon 36,9 т.
В Николаевской области во время раскопок многослойного поселения обнаружили сакральный объект эпохи энеолита. Фото

По его словам, из-за войны украинская аграрная наука и стратегические ресурсы оказались под прямой угрозой. Передача дублетной коллекции в международное хранилище должна защитить достижения украинских селекционеров от рисков, связанных с безопасностью.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Норвегии Алексей Гавриш также отметил, что генетические ресурсы растений являются частью национального наследия и стратегическим ресурсом для будущего сельского хозяйства.

Какие семена были переданы

В арктическое хранилище поступили образцы десяти культур:

  • - тритикале;
  • - ячменя;
  • - гречихи;
  • - проса;
  • - гороха;
  • - белого люпина;
  • - вики посевной;
  • - горчицы сарептской;
  • - люцерны;
  • - клевера.

В целом за рубежом хранится материал, составляющий около 10% национальной коллекции семян Украины. Она насчитывает более 154,3 тысячи образцов.

Помощь партнеров

Сохранение коллекции стало возможным благодаря инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) при финансовой поддержке Европейского Союза. К работе также присоединились Национальная академия аграрных наук Украины, Crop Trust и NordGen. Техническая поддержка была оказана в рамках Международного договора о генетических ресурсах растений для продовольствия и сельского хозяйства.

В рамках проекта 51 тысячу образцов семян перевезли в западную Украину. В конце 2025 года открыли постоянный дублетный центр для сохранения коллекции.

Глава Представительства ФАО в Украине Шахноза Муминова подчеркнула, что сохранение генетического разнообразия помогает фермерам и ученым создавать устойчивые сорта сельскохозяйственных культур. По её словам, организация вместе с партнёрами работает не только над защитой коллекции, но и над её сохранением в рамках более широких усилий по восстановлению аграрного сектора.

Секретарь Международного договора о генетических ресурсах растений Кент Ннадози отметил, что украинские коллекции имеют значение не только для Украины, но и для всего мира.

Напомним, Украина присоединилась к Международному договору о генетических ресурсах растений для продовольствия и сельского хозяйства в августе 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, учёные предложили создать лунное биохранилище в качестве "запасного варианта" для жизни на Земле. Они говорят, что важно иметь объект, находящийся вне зоны досягаемости климатических изменений и других событий на Земле.

Еще ранее OBOZ.UA сообщал, что был обнародован окончательный вариант конструкции "Хранилища Судного дня" на Шпицбергене, в котором организация Global Crop Diversity Trust намерена сохранить для человечества три миллиона образцов семян.

Похожие темы
Угроза Третьей мировой войнысеменаНорвегиядепозитаграрииаграрный рынокТарас ВисоцькийТарас Висоцький
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться