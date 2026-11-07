У Земли на самом деле нет непроницаемого радиационного барьера: новые доказательства

Ученые получили новые доказательства того, что внутренний радиационный пояс Земли не является непроницаемым барьером для чрезвычайно энергичных электронов. Во время мощной солнечной бури в мае 2024 года японский спутник зафиксировал резкое увеличение количества таких частиц в зоне, где их появление считалось маловероятным.

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Поток электронов с энергией около трех мегаэлектронвольт вырос более чем в 5000 раз по сравнению с уровнем до бури. Результаты исследования опубликовали в журнале Geophysical Research Letters, пишет ScienceAlert.

Что известно о радиационных поясах Земли

Вокруг Земли расположены два радиационных пояса Ван Аллена – области в форме пончика, заполненные энергичными протонами и электронами, которые удерживаются магнитным полем планеты.

Внешний пояс преимущественно состоит из электронов, которые получают энергию в результате процессов, инициированных Солнцем. В свою очередь, многие протоны внутреннего пояса образуются из частиц, возникающих при столкновении космических лучей с атмосферой Земли.

Более десяти лет ученые считали, что внутренний пояс создает непроницаемый барьер для ультрарелятивистских электронов, которые также называют "электронами-убийцами". Считалось, что он не позволяет этим частицам приближаться слишком близко к нашей планете.

Почему "электроны-убийцы" опасны

Такие частицы могут ускоряться почти до скорости света из-за взаимодействия с электромагнитными волнами в магнитном поле Земли. Особенно активно этот процесс происходит во время геомагнитных бурь.

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Электроны обладают настолько высокой энергией, что способны проникать сквозь защитное экранирование спутников, повреждать чувствительную электронику и сокращать срок службы космических аппаратов. Они также создают повышенную радиационную опасность для космонавтов.

Как ученые начали сомневаться в существовании барьера

В 2014 году наблюдения с помощью зондов NASA "Ван Аллен" выявили необычно четкую границу примерно в трех радиусах Земли от центра планеты. За нее самые энергичные электроны проникали крайне редко.

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Тогда исследователи предположили, что электромагнитные волны в области холодной плазмы вокруг Земли помогают рассеивать электроны с захваченных орбит и направлять их в атмосферу. Вместе с медленной миграцией частиц внутрь это, вероятно, создавало естественный барьер.

Однако в 2018 году появились первые сомнения в его непроницаемости. Исследователи предположили, что речь идет не о настоящем барьере, а об эффекте, связанном с ограниченной продолжительностью геомагнитных бурь. Флуктуации магнитного поля могли перемещать энергичные электроны внутрь, но бури обычно заканчивались раньше, чем частицы успевали продвинуться дальше.

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В 2024 году анализ наблюдений за период с 1996 по 2006 год также показал, что электромагнитные волны, генерируемые молниями, могут заставлять опасные электроны во внутреннем радиационном поясе двигаться в сторону атмосферы Земли. Это стало дополнительным доказательством того, что мегаэлектронвольтные электроны уже находились за пределами предположительно непроницаемой границы.

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Что произошло во время солнечной супермегабури в мае 2024 года

В мае 2024 года Землю накрыла чрезвычайно мощная солнечная буря. Солнце вызвало серию вспышек и выбросов корональной массы, во время которых миллиарды тонн намагниченной плазмы распространились по Солнечной системе.

На Земле это привело к геомагнитной буре уровня G5 – самой высокой категории по соответствующей шкале. Ее последствия зафиксировали даже на дне океана.

После бури в плазмосфере Земли резко уменьшилось количество холодной плазмы. Из-за этого образовалась чрезвычайно разреженная среда, благоприятная для распространения другого типа электромагнитных волн – хора.

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"В аудиоформате это звучит как пение птиц", – объяснил космический физик Есидзуми Миоси из Университета Нагои.

В отличие от других волн, которые обычно рассеивают электроны, волны хора, вероятно, ускорили их до чрезвычайно высоких энергий непосредственно внутри так называемого непроницаемого барьера.

Спутник зафиксировал рост количества электронов в 5000 раз

Данные для исследования получили с помощью японского спутника "Араси", который отслеживает радиационные пояса Земли с 2017 года.

Во время восстановления после солнечной бури аппарат зафиксировал резкое увеличение количества ультрарелятивистских электронов внутри барьера. При энергии около трех мегаэлектронвольт их поток вырос более чем в 5000 раз по сравнению с показателями до бури.

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Особое внимание исследователей привлекла последовательность изменений. Сначала увеличилось количество электронов с более низкой энергией. Примерно через полдня начали появляться частицы с более высокой энергией, а еще примерно через сутки их количество также резко выросло.

Такая динамика свидетельствовала, что электроны не просто перемещались внутрь из внешних областей, а получали энергию непосредственно в этой зоне.

Дополнительные подсказки ученые нашли в распределении частиц: вблизи границы барьера сформировался выраженный пик. Эту закономерность сложно объяснить только внутренним переносом электронов. Она согласуется с предположением, что частицы ускорялись на месте, а затем распространялись внутрь и наружу.

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Последствия бури длились несколько месяцев

По данным спутника "Араси", восстановление радиационной обстановки длилось месяцами. Аппарат фиксировал снижение уровня ультрарелятивистских электронов вплоть до октября 2024 года, когда околоземное космическое пространство накрыла еще одна солнечная буря.

Руководитель исследовательской группы Есидзуми Миоси отметил, что открытие демонстрирует сложность процессов в космическом пространстве вокруг Земли.

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"Это открытие подчеркивает необходимость понимать и прогнозировать поведение высокоэнергетических электронов в экстремальных условиях космической погоды", – подчеркнул ученый.

По его словам, такие знания важны для оценки радиационных рисков для космических аппаратов и совершенствования прогнозов космической погоды в будущем.

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