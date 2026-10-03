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В сентябре на Земле появились два новых острова: в чем причина

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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В сентябре на Земле появились два новых острова: в чем причина
Активность вулкана Анак-Кракатау. Сентябрь 2026 года. Источник: пресс-служба Геологического агентства Индонезии

В Индонезии у вулкана Анак-Кракатау в Зондском проливе образовались два новых небольших участка суши. Кроме того, площадь самого вулканического острова увеличилась примерно на 33 гектара.

Это произошло после активности Анак-Кракатау, пик которой наблюдался 4–6 сентября этого года. Bloomberg со ссылкой на Геологическое агентство Индонезии передает, что вулкан пробудился в начале июля, а последнее мощное извержение в начале сентября длилось 25 часов подряд.

Вулканическая активность создала новые участки суши

Один из островов появился примерно в 760 метрах от северо-западного побережья Анак-Кракатау, другой – примерно в 495 метрах к юго-востоку, почти по прямой линии через кратер вулкана. Это первое подобное событие за 96 лет.

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Точные размеры и высоту островов над уровнем моря Геологическое агентство Индонезии пока не назвало.

В сентябре на Земле появились два новых острова: в чем причина

Где образовались новые острова. Источник: Badan Geologi / Bloomberg

Ученые склоняются к версии, что относительно жидкая магма, вырвавшаяся во время извержения вулкана, достигла поверхности через вытянутые отверстия с северо-запада на юго-восток, сформировав два островообразных кургана. Впрочем, исследования еще продолжаются.

"На данном этапе мы не можем подтвердить происхождение или состав этих двух образований, основываясь только на спутниковых снимках. В частности, мы пока не можем подтвердить, извергался ли вулканический материал непосредственно в этих местах или речь идет о новых извержениях", – заявила Херунингтяс Деси Пурнамасари, возглавляющая группу по исследованию вулканов в Геологическом агентстве Индонезии.

Анак Кракатау (или "Ребенок Кракатау") – это вулканический остров, который начал формироваться в конце 1920-х годов в кальдере, оставшейся после катастрофического извержения легендарного вулкана Кракатау в 1883 году.

С момента окончательного выхода Анак-Кракатау над уровнем моря (в 1930 году) в кальдере не возникало ни одного отдельного острова.

В сентябре на Земле появились два новых острова: в чем причина

Рельеф Анак-Кракатау. Источник: Скриншот Google Maps

Дини Нурфиани, сотрудница Исследовательского центра геологических катастроф BRIN, добавила, что обнаруженные недавно образования еще могут измениться. Их судьба в значительной степени будет зависеть от того, как именно сформировались острова. Если они состоят из вторичных вулканических обломков, то поверхность будет очень уязвима к эрозии океанскими волнами и быстро исчезнет. Однако, если будет подтверждено появление нового вулканического жерла, это может ознаменовать "эволюцию распределенной извергающейся системы, напоминающей вулканическую архитектуру до 1883 года".

В сентябре на Земле появились два новых острова: в чем причина

Где расположен Анак-Кракатау. Карта. Источник: Скриншот Google Maps

Как ранее писал OBOZ.UA, на острове Росса в море Росса – глубоком заливе Антарктиды – возвышается уникальный вулкан Эребус, выбрасывающий на поверхность кристаллы золота. Это самый южный действующий вулкан в мире.

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