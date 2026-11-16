В Великобритании создали мощный электродвигатель без редкоземельных материалов: что о нем известно

Британская компания Advanced Electric Machines (AEM) опубликовала технические характеристики нового электродвигателя Titan на выставке IAA Transportation в Ганновере. Он предназначен для тяжелого электротранспорта и может развивать мощность до 700 кВт и крутящий момент до 5000 Нм.

Видео дня

О характеристиках новой разработки пишет издание Electrive.com. По данным компании, двигатель не использует постоянные магниты и редкоземельные элементы. Первые образцы Titan планируют изготовить в третьем квартале 2027 года.

Технология без магнитов

Titan стал крупнейшей моделью и двигателем с самым высоким крутящим моментом в семействе HDRM от AEM. В непрерывном режиме он обеспечивает мощность 500 кВт и крутящий момент 3500 Нм.

Максимальная скорость вращения составляет 4000 оборотов в минуту, а сухой вес двигателя – примерно 200 кг.

В компании поясняют, что отказ от постоянных магнитов позволяет избежать использования редкоземельных материалов. Кроме того, AEM стремится полностью отказаться от меди в своих электродвигателях. Вместо нее разработчики планируют использовать более доступные и пригодные для переработки материалы, в частности сталь и алюминий.

РЕКЛАМА

При этом конкретный принцип работы технологии HDRM компания пока не раскрывает.

Мощность и конструкция

Для достижения высокой плотности мощности и крутящего момента AEM использует сжатые обмотки и обновленную систему терморегулирования. Корпус двигателя изготавливают методом экструзии, что позволяет изменять его длину. Также предусмотрена возможность использования разных выходных валов.

Это позволяет адаптировать Titan к различным типам тяжелого транспорта.

Отсутствие постоянных магнитов, по информации разработчиков, устраняет риск размагничивания при работе в условиях высоких температур и скоростей. Двигатель также способен свободно вращаться без передачи крутящего момента. Даже на высоких оборотах в нем не должно возникать момента магнитного сопротивления.

Главные истории дня

Titan совместим с различными инверторами. В случае неисправности, как отмечает AEM, в системе не будут возникать обратная электродвижущая сила и токи короткого замыкания.

Однако компания пока не обнародовала конкретный показатель коэффициента полезного действия нового двигателя.

Разработчик и планы

Advanced Electric Machines основали в 2017 году на базе Университета Ньюкасла. Компания специализируется на разработке электродвигателей без постоянных магнитов и редкоземельных элементов.

РЕКЛАМА

Ранее AEM сообщала о двух контрактах на разработку технологий для производителей легковых автомобилей. В сегменте коммерческого транспорта компания потеряла крупного заказчика – британского производителя электрогрузовиков Tevva, который впоследствии стал неплатежеспособным.

Финансовые показатели AEM за 2024 год составили 2,9 млн фунтов стерлингов дохода и 8,3 млн фунтов убытков.

Недавно компания также объявила о привлечении 16 млн фунтов стерлингов инвестиций. Средства планируют направить на ускорение разработки технологий электрических силовых установок следующего поколения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что названы лучшие электромобили для семьи и какой автомобиль выбрать в 2026 году.