В NASA якобы знают дату конца света: что на самом деле означает прогноз на 2027 год

В сети снова распространяют теорию о якобы 96% вероятности уничтожения жизни на Земле в 2027 году из-за падения астероида. На самом деле эта информация происходит не из реального прогноза NASA, а из сценария учений, в ходе которых космическое агентство моделировало возможное столкновение небесного тела с Землей.

Видео дня

Об этом сообщает IFLScience. Видео с такими утверждениями, набравшее около 4,2 млн просмотров, распространялось в TikTok. Авторы ролика использовали скриншоты NASA, вырвав их из контекста, чтобы придать конспирологической теории достоверности.

Откуда взялась информация о "конце света"

В распространяемых скриншотах речь идет об астероиде 2017 PDC, который якобы почти наверняка столкнётся с Землёй 21 июля 2027 года. Там также отмечается, что Международная сеть предупреждения об астероидах (IAWN) якобы оценила вероятность столкновения в 96%.

Подобные утверждения распространяются в сети уже несколько лет, однако в 2026 году они вновь стали набирать популярность. Причиной стало то, что указанная в таких сообщениях дата возможного столкновения уже приближается.

Это были учения NASA

На самом деле все эти данные были частью учебного сценария NASA, в ходе которого специалисты моделировали возможный удар астероида по Земле. В рамках учений команды должны были реагировать на вымышленную угрозу: разработать миссию по отклонению астероида или минимизировать количество жертв, в частности путем эвакуации населения.

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NASA поясняло, что команда хотела создать вымышленный, но реалистичный сценарий. В нём смоделированный астероид мог бы упасть 29 апреля 2027 года в районе узкой полосы, простирающейся от Гавайев до Африки и пересекающей континентальную часть США.

В ходе учений также моделировалась попытка отклонить астероид с помощью кинетических ударных аппаратов. В заключительной части конференции участники рассматривали сценарий почти неизбежного падения астероида на Нью-Йорк 29 апреля 2027 года с энергией от 5 до 20 мегатонн.

Главные истории дня

В то же время этот сценарий не был реальным прогнозом. NASA и другие астрономы постоянно следят за небесными телами, которые потенциально могут представлять опасность, но американское космическое агентство исключило столкновение с Землей крупных известных астероидов как минимум в течение следующих 100 лет.

Напомним, к Земле приближался 756-метровый астероид 173561 (2000 YV137). Несмотря на статус потенциально опасного, он должен был пролететь на расстоянии более 5 млн км от нашей планеты, поэтому угрозы столкновения не представлял.

Как писал OBOZ.UA, в январе 2026 года вблизи Земли пролетел 129-метровый астероид 2004 МО3. NASA отслеживало этот объект, однако он не представлял угрозы для нашей планеты и должен был пройти на расстоянии около 6,5 млн км.