Марсоход Curiosity обнаружил на горе Шарп породу с плоскими кристаллами. По форме они напоминают картофельные чипсы. Находку сделали на участке, который команда назвала "Наска". Марсоход пробурил там породу и взял образец.

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Об обнаружении NASA сообщило в блоге миссии Curiosity. Марсоход поднимается на гору Шарп, возвышающуюся примерно на 5 километров в центре кратера Гейла, с 2014 года.

Как Curiosity исследует марсианские "чипсы"

"Для этого участка характерна коренная порода с кристаллами в форме дисков или, при более вольном толковании, картофельных чипсов. Одной из главных целей было подробнее изучить эти образования", – написал Уильям Фарранд, старший научный сотрудник Института космических наук.

Марсоход направил лазер прибора ChemCam на несколько кристаллов. Импульсы испарили крошечные участки породы, а по возникшему при этом свету можно определить ее химический состав. Для детальных снимков Curiosity использовал камеру MAHLI на конце роботизированной руки.

Порошок, полученный во время бурения, передали в бортовую лабораторию SAM. Она нагревает образцы и анализирует выделяющиеся при этом газы.

Откуда берутся марсианские "лица" и "пауки"

Способность замечать знакомые очертания в случайных формах называют парейдолией, пишет IFLScience. Один из самых известных примеров – "лицо" в районе Сидонии, которое орбитальный аппарат NASA "Викинг-1" сфотографировал 25 июля 1976 года. Более четкие снимки, сделанные позднейшими миссиями, показали, что это холм, очертания которого сформировала эрозия.

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Темные "пауки" каждую весну появляются в южной полярной области Марса. Их размер составляет от 45 метров до 1 километра. Под действием солнечного света лед из углекислого газа превращается в газ, который прорывается сквозь верхний слой льда и разбрасывает темный материал по поверхности.

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А "паутина", сквозь которую проехал Curiosity на горе Шарп, имеет другое происхождение. Это сеть минеральных гребней, протянувшаяся на 10–20 километров. Согласно одной из версий, вода оставила минералы в трещинах породы, а позднее более мягкая порода вокруг разрушилась и обнажила гребни.

Что оказалось "тайной дверью"

7 мая 2022 года камера Mastcam марсохода Curiosity запечатлела на горе Шарп углубление, похожее на вырезанный в скале вход. Оно расположено в скальном выступе, который команда назвала "Ист-Клифс".

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По объяснению NASA, "дверь" – это естественная трещина в породе высотой около 30 сантиметров и шириной около 40 сантиметров. По размеру ее сравнили с дверцей для собаки.

Также OBOZ.UA рассказывал, что на Марсе обнаружили кристаллический материал, из которого образуются рубины и сапфиры.