Татуировки можно будет ''выключать'': учёные создали специальные чернила

Исследователи разработали специальные чернила для татуировок, внешний вид которых можно изменять с помощью света. Технология PhotoTat позволяет активировать цвета, скрывать изображения и менять дизайн без болезненного удаления татуировки.

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Эта разработка может оказаться полезной не только для любителей боди-арта, но и для медицины. Об этом пишет Live Science.

Как работают чернила, которые можно "включать" и "выключать"

Система PhotoTat содержит три основных цвета чернил — синий, пурпурный и желтый. Их изготавливают с использованием фотохромных красителей — светочувствительных соединений, способных менять цвет в зависимости от длины волны света.

Красители помещены в наночастицы полиметилметакрилата (ПММА) — медицинского стеклоподобного пластика, который уже используется в медицинских имплантатах и дермальных филлерах.

Под воздействием света определённой длины волны красители изменяют молекулярную структуру. По словам соавтора исследования, доцента кафедры биомедицинской инженерии Университета Колорадо в Боулдере Карсона Брунса, ультрафиолетовый светодиод с длиной волны 365 нанометров может активировать пигменты примерно за две-три секунды.

После активации цвета остаются видимыми от нескольких часов до нескольких дней при обычном освещении в помещении. Однако под ярким солнечным светом на улице они исчезают за считанные секунды.

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При этом сам пигмент остаётся в коже, меняется лишь внешний вид татуировки. Исследователи установили, что все три цветовых канала PhotoTat сохраняют способность переключаться в коже в течение 1,4–2,2 года.

"Это татуировка, которую вы можете сделать, и когда решите, что больше не хотите её видеть или просто не хотите, чтобы она была на теле, вы можете просто её удалить. И всё. Вам не нужно будет её снова включать", — пояснил Брунс.

Как можно менять дизайн татуировок

Три цвета PhotoTat позволяют активировать разные участки рисунка с помощью света различной длины волны. Например, пурпурную часть татуировки можно активировать зеленым светом, а желтый пигмент — синим.

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Благодаря этому владелец сможет менять вид и цветовую гамму рисунка. Технологию также можно сочетать с обычными чернилами: например, в постоянной черной татуировке можно оставить скрытые элементы PhotoTat, которые станут видимыми только после активации.

Брунс опробовал различные варианты чернил на собственной коже. Он сделал татуировку в виде чешуек с разными узорами, каждая из которых служила отдельным экспериментом. По его словам, одни чешуйки появлялись из ниоткуда, а другие меняли цвет после активации.

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Разработка может заинтересовать людей, которые хотят сделать татуировку, но боятся её необратимости. Также технология пригодится тем, кто любит свои рисунки, но иногда вынужден скрывать их из-за работы, социальных ожиданий или семейных обстоятельств.

Для чего PhotoTat может понадобиться в медицине

Исследователи считают, что эта технология может найти практическое применение в медицине. Например, пациентам, проходящим лучевую терапию, иногда делают постоянные татуировки для точного выравнивания лучей излучения. Такие метки остаются на коже даже после завершения лечения.

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PhotoTat потенциально позволит активировать подобные метки во время медицинских процедур, а после их завершения — скрывать.

Брунс также несколько лет работал над другими разновидностями "умных" татуировок. Среди них — дозиметрические рисунки, измеряющие количество ультрафиолетового излучения, полученного человеком, а также татуировки, меняющие цвет под воздействием опасного гамма-излучения.

Такие разработки могут быть полезны, в частности, для астронавтов и инженеров-ядерщиков, которым необходимо контролировать уровень облучения.

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Сколько стоят чернила PhotoTat

На данный момент Брунс вместе с коллегой-татуировщиком вывел на рынок только фиолетовые чернила PhotoTat. Они прошли серию независимых медицинских тестов, которые подтвердили их безопасность для использования.

Стоимость небольшого флакона составляет 100 долларов. Исследователь надеется, что дальнейшие исследования позволят выпустить другие цвета и снизить себестоимость производства, сделав технологию более доступной.

Как сообщал OBOZ.UA, обычный тёмный шоколад, по крайней мере, некоторые учёные отныне признают спортивным питанием. Дело в том, что его запах якобы способен повысить силу и выносливость. Исследователи из Университета Малайи провели ряд исследований и теперь утверждают, что вдыхание запаха шоколада может помочь "выполнить больше упражнений и повторений в тренажерном зале".