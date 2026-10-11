Татуировки можно будет ''выключать'': учёные создали специальные чернила

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
НБУ выводит из обращения гривниНБУ выводит из обращения гривни: какие купюры подлежат отмене и изъятиюРоссия атаковала Днепр: повреждены многоэтажка и склады с продуктами, среди пострадавших – ребенокРоссия атаковала Днепр: повреждены многоэтажка и склады с продуктами, среди пострадавших – ребенокБорис Джонсон в Украине"Омерзительно": Джонсон напомнил Трампу, почему подскочила цена на нефть"Киевстар" принудительно повышает тарифы для своих абонентовОсталось несколько дней: "Киевстар" принудительно повышает тарифы для своих абонентовУкраинцам не хватает квартирСвободное жилье в дефиците, украинцам не хватает квартир: где арендовать практически нереальноПотери РФ в УкраинеСилы обороны отминусовали за сутки почти 2 тыс. оккупантов и сожгли десятки артсистем армии РФ: данные ГенштабаКак Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все раскладыКак Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все раскладыЧума в России: в ВОЗ выпустили официальное заявлениеЧума в России: в ВОЗ выпустили официальное заявлениеОккупанты запустили по Украине 160 БПЛА, силы ПВО сбили 117 целей: последствия в областях. ФотоОккупанты запустили по Украине 160 БПЛА, силы ПВО сбили 117 целей: последствия в областях. ФотоОстался только путь эскалации: Нарожный озвучил прогноз на зимуОстался только путь эскалации: Нарожный озвучил прогноз на зиму

Татуировки можно будет "выключать": учёные создали специальные чернила

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read3 мин
icon 234
Татуировки можно будет "выключать": учёные создали специальные чернила
Стоимость небольшого флакона составляет 100 долларов. Источник: pexels

Исследователи разработали специальные чернила для татуировок, внешний вид которых можно изменять с помощью света. Технология PhotoTat позволяет активировать цвета, скрывать изображения и менять дизайн без болезненного удаления татуировки.

Эта разработка может оказаться полезной не только для любителей боди-арта, но и для медицины. Об этом пишет Live Science.

Как работают чернила, которые можно "включать" и "выключать"

Система PhotoTat содержит три основных цвета чернил — синий, пурпурный и желтый. Их изготавливают с использованием фотохромных красителей — светочувствительных соединений, способных менять цвет в зависимости от длины волны света.

Красители помещены в наночастицы полиметилметакрилата (ПММА) — медицинского стеклоподобного пластика, который уже используется в медицинских имплантатах и дермальных филлерах.

Читайте также
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
icon 582
Шоколад признали спортивным питанием: его запах способен повысить силу и выносливость
icon 582
Шоколад признали спортивным питанием: его запах способен повысить силу и выносливость
Елена БылимЕлена Былим
icon 858
Эти вещи имеют срок годности: неожиданный список
icon 858
Эти вещи имеют срок годности: неожиданный список
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
icon 2,2 т.
О ней писал Цицерон: у побережья Турции обнаружили элитную посуду возрастом 2100 лет
icon 2,2 т.
О ней писал Цицерон: у побережья Турции обнаружили элитную посуду возрастом 2100 лет

Под воздействием света определённой длины волны красители изменяют молекулярную структуру. По словам соавтора исследования, доцента кафедры биомедицинской инженерии Университета Колорадо в Боулдере Карсона Брунса, ультрафиолетовый светодиод с длиной волны 365 нанометров может активировать пигменты примерно за две-три секунды.

После активации цвета остаются видимыми от нескольких часов до нескольких дней при обычном освещении в помещении. Однако под ярким солнечным светом на улице они исчезают за считанные секунды.

При этом сам пигмент остаётся в коже, меняется лишь внешний вид татуировки. Исследователи установили, что все три цветовых канала PhotoTat сохраняют способность переключаться в коже в течение 1,4–2,2 года.

"Это татуировка, которую вы можете сделать, и когда решите, что больше не хотите её видеть или просто не хотите, чтобы она была на теле, вы можете просто её удалить. И всё. Вам не нужно будет её снова включать", — пояснил Брунс.

Как можно менять дизайн татуировок

Три цвета PhotoTat позволяют активировать разные участки рисунка с помощью света различной длины волны. Например, пурпурную часть татуировки можно активировать зеленым светом, а желтый пигмент — синим.

Благодаря этому владелец сможет менять вид и цветовую гамму рисунка. Технологию также можно сочетать с обычными чернилами: например, в постоянной черной татуировке можно оставить скрытые элементы PhotoTat, которые станут видимыми только после активации.

Брунс опробовал различные варианты чернил на собственной коже. Он сделал татуировку в виде чешуек с разными узорами, каждая из которых служила отдельным экспериментом. По его словам, одни чешуйки появлялись из ниоткуда, а другие меняли цвет после активации.

Разработка может заинтересовать людей, которые хотят сделать татуировку, но боятся её необратимости. Также технология пригодится тем, кто любит свои рисунки, но иногда вынужден скрывать их из-за работы, социальных ожиданий или семейных обстоятельств.

Татуировки можно будет ''выключать'': учёные создали специальные чернила

В настоящее время на рынке доступны только фиолетовые чернила. Источник: Matter & Light, Bruns и др.

Для чего PhotoTat может понадобиться в медицине

Исследователи считают, что эта технология может найти практическое применение в медицине. Например, пациентам, проходящим лучевую терапию, иногда делают постоянные татуировки для точного выравнивания лучей излучения. Такие метки остаются на коже даже после завершения лечения.

PhotoTat потенциально позволит активировать подобные метки во время медицинских процедур, а после их завершения — скрывать.

Брунс также несколько лет работал над другими разновидностями "умных" татуировок. Среди них — дозиметрические рисунки, измеряющие количество ультрафиолетового излучения, полученного человеком, а также татуировки, меняющие цвет под воздействием опасного гамма-излучения.

Такие разработки могут быть полезны, в частности, для астронавтов и инженеров-ядерщиков, которым необходимо контролировать уровень облучения.

Сколько стоят чернила PhotoTat

На данный момент Брунс вместе с коллегой-татуировщиком вывел на рынок только фиолетовые чернила PhotoTat. Они прошли серию независимых медицинских тестов, которые подтвердили их безопасность для использования.

Стоимость небольшого флакона составляет 100 долларов. Исследователь надеется, что дальнейшие исследования позволят выпустить другие цвета и снизить себестоимость производства, сделав технологию более доступной.

Как сообщал OBOZ.UA, обычный тёмный шоколад, по крайней мере, некоторые учёные отныне признают спортивным питанием. Дело в том, что его запах якобы способен повысить силу и выносливость. Исследователи из Университета Малайи провели ряд исследований и теперь утверждают, что вдыхание запаха шоколада может помочь "выполнить больше упражнений и повторений в тренажерном зале".

Похожие темы
ученыеисследование
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться