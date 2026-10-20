Стальной шлак вместо асфальта: ученые придумали, как сделать дороги ''вечными''

Китайские инженеры разработали технологию дорожного покрытия, в которой стальной шлак – побочный продукт металлургического производства – используется вместо значительной части традиционных материалов. Новый композит может служить в несколько раз дольше обычного асфальта, а его масштабное применение потенциально способно сократить выбросы парниковых газов и расходы на ремонт дорог.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Communications Earth & Environment. Авторы работы показали, что сочетание стального шлака с эпоксидной асфальтовой смесью дает материал, обладающий высокой устойчивостью к износу и деформации.

Что такое стальной шлак

Стальной шлак образуется как побочный продукт при выплавке и переработке стали из железной руды и лома. Он содержит, в частности, диоксид кремния и оксиды металлов.

Обычно этот материал считается промышленными отходами, но китайские исследователи предложили использовать его в качестве компонента дорожного покрытия.

Высокая прочность шлака делает его пригодным для конструкций, подвергающихся значительным нагрузкам. В дорожном строительстве это особенно важно, поскольку покрытие постоянно подвергается давлению транспорта, истиранию, температурным колебаниям и деформациям.

Из шлака создали новый материал

Исследователи соединили стальной шлак с эпоксидной асфальтовой смесью. Полученный материал назвали SEAM.

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Лабораторные испытания и математическое моделирование показали, что покрытие на основе SEAM значительно долговечнее обычного асфальта.

В зависимости от состава смеси срок эксплуатации может существенно различаться. Покрытие с содержанием 35% эпоксидной смолы, по результатам моделирования, способно служить около 15 лет, тогда как при увеличении доли эпоксидной смолы до 50% этот показатель может достигать 20 лет.

Для сравнения: обычное асфальтовое покрытие требует замены примерно через шесть лет.

Таким образом, использование SEAM может сократить количество ремонтов и замен дорожного полотна в несколько раз.

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Более дорогое строительство, но меньше ремонтов

Одной из проблем технологии остается ее первоначальная стоимость. Строительство дороги с использованием SEAM обходится дороже, чем укладка обычного асфальтового покрытия.

В то же время авторы исследования отмечают, что в долгосрочной перспективе эти затраты могут компенсироваться благодаря значительно более длительному сроку службы материала.

Если дорогу не нужно так часто ремонтировать или полностью перекладывать, сокращаются расходы на материалы, технику и проведение дорожных работ. Кроме того, сокращается количество ресурсов, необходимых для производства нового покрытия.

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Шлак может помочь сократить выбросы

Технология обладает не только экономическим, но и экологическим потенциалом.

Использование стального шлака позволяет повторно применять промышленные отходы, которые в противном случае подлежали бы утилизации.

Дополнительный эффект может дать и увеличение срока службы дорог. Если покрытие дольше остается пригодным к эксплуатации, потребность в производстве, транспортировке и укладке новых материалов возникает реже.

Все это, в свою очередь, может заметно сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, уменьшив ущерб для климата.

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"Замена 25-100% городских дорожных покрытий позволит: сократить выбросы парниковых газов на 19% (на 431-1741 млн тонн), уменьшить выбросы мелкодисперсных твердых частиц на 13% (на 303-1229 млн кг) и предотвратить примерно 8-3 смертям", – говорится в исследовании.

Какой экономический эффект прогнозируется

Исследователи применили свою модель к городской дорожной сети Китая, чтобы оценить потенциальный эффект от масштабного внедрения технологии.

По их расчетам, экономический эффект от использования такого покрытия может составить от 519 млрд долларов до 2,24 трлн долларов.

Разница между оценками зависит от масштабов применения технологии и параметров дорожного строительства.

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