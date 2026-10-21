Солнечная система может быть обречена на гибель: о чем предупреждают ученые

Тот факт, что Солнечная система сохраняет свою нынешнюю конфигурацию уже миллиарды лет, не означает, что так будет всегда. Известно, что рано или поздно Солнце превратится из желтой звезды в красного гиганта, но новое исследование свидетельствует: в будущем Солнечную систему ждут и другие события, способные нарушить ее стабильность.

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Как напоминает издание IFL Science, учёные давно знают, что орбита Меркурия может стать нестабильной. Вероятность того, что в течение следующих пяти миллиардов лет самая маленькая планета Солнечной системы вообще покинет ее пределы, составляет около 1%. Некоторые модели показывают, что это может привести к столкновению Меркурия с Венерой, Землёй или Марсом.

Даже если этого не произойдет, Солнце ждет другое судьбоносное изменение. Когда оно исчерпает запасы ядерного топлива, оно начнет расширяться и превратится в красного гиганта. Его размеры значительно превысят орбиту Венеры, а возможно, достигнут и орбиты Земли.

Считалось, что внешняя часть Солнечной системы с ее четырьмя крупными планетами – Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном – гораздо более устойчива к таким возмущениям. По некоторым оценкам, они могли бы сохранять свои орбиты невероятно долго – до 1 миллиарда триллионов лет. За это время Солнце успеет пройти путь от красного гиганта до белого карлика, а впоследствии – до черного карлика.

Переход от красного гиганта к белому карлику не станет катастрофой для самой звезды. Ее ядро сожмется до размеров Земли, но будет иметь массу примерно в 100 тысяч раз большую. Во время сжатия будет выделяться тепло, благодаря которому белый карлик будет светиться. Внешние слои Солнца будут выброшены в межзвездное пространство, где они образуют планетарную туманность.

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Ожидалось, что внешние планеты переживут этот процесс потери солнечной массы и даже близкие пролеты отдельных звезд в течение примерно 100 миллиардов лет. Однако новое исследование ставит это предположение под сомнение.

Дело в том, что ученые обычно предполагали: Солнце будет терять массу постепенно и равномерно. Однако наблюдения за другими белыми карликами свидетельствуют, что процесс может протекать иначе. К тому времени Земля уже превратится в пыль, но и внешние планеты Солнечной системы ждут серьезные испытания.

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Даже при равномерной потере массы Уран и Нептун могут поменяться местами. Если же Солнце будет терять массу отдельными эпизодами, значительная нестабильность возникнет еще до того, как оно станет белым карликом. В одних моделях из Солнечной системы выбрасывается Уран, в других – Нептун. А иногда Сатурн покидает систему, в то время как ледяные гиганты переходят на орбиты, связанные между собой орбитальным резонансом.

Согласно исследованию, уже в течение миллиарда лет после превращения Солнца в белого карлика внешняя часть Солнечной системы в ее нынешнем виде перестанет существовать.

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"Ньютон, размышляя о смещении орбит Юпитера и Сатурна, подозревал, что планетарный порядок не вечен. На протяжении трех веков небесная механика – от классических теорем о неизменности до численного моделирования движения планет на протяжении миллиардов лет – все дальше отодвигала этот момент, в конце концов, даже за пределы возраста Вселенной", – отметили авторы исследования в выводах.

"Наши результаты возвращают распад Солнечной системы к временным масштабам, привычным для астрофизики, и указывают на иную причину этого процесса. Это не медленное нарастание хаоса и не случайная встреча с пролетающей мимо звездой. Причиной станет именно Солнце. Умирая, оно не просто расширит созданную им планетную систему – оно встряхнет ее и в большинстве случаев приведет к потере планет. Итак, нестабильность, которую предсказывал Ньютон, действительно существует. Он ошибся лишь в том, кто ее вызовет", – говорится в научной статье.

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В то же время другие недавние исследования показали, что после хаоса, сопровождающего образование белого карлика, могут возникать новые планеты. Первую такую планету второго поколения, которую называют планетой-Фениксом, недавно обнаружили у белого карлика HS 0209+0832. "Мы открыли первую планету второго поколения вокруг белого карлика", – рассказал изданию IFLScience Джейми Уильямс из Уорикского университета, участвовавший в открытии. "Вполне возможно, что в очень далеком будущем вокруг белого карлика, в который превратится наше Солнце, также сформируется планета второго поколения", – добавил он.

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