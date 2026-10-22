Собаки в Чернобыле разделились на генетические группы: какую особенность заметили ученые

Одичавшие собаки, свободно живущие в разных частях Чернобыльской зоны, оказались генетически различными, хотя некоторые группы разделяют лишь десятки километров. В ходе исследования ДНК ученые выяснили, что собаки, живущие возле атомной электростанции, генетически отличаются от тех, что обитают в городе Чернобыле, расположенном в 15 км от нее. Исследователи также обнаружили отдельную генетическую группу в Славутиче.

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Об этом пишет Hindustan Times. Исследователи также обнаружили многочисленные родственные связи между животными из разных частей региона.

Ученые исследовали ДНК более 300 собак

После аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, а некоторые из них не смогли забрать с собой домашних животных. Спустя десятилетия ученые решили выяснить, как жили одичавшие собаки и их потомство.

В журнале Science Advances опубликовали исследование, в котором проанализировали ДНК 302 собак из трех локаций.

Образцы крови животных собирали в 2017–2019 годах возле Чернобыльской АЭС, в самом Чернобыле и в Славутиче, который находится примерно в 45 км от станции.

Для сравнения генетических характеристик исследователи проанализировали 129 497 генетических маркеров.

У собак из разных районов разный генетический профиль

Анализ показал, что собаки, которые живут непосредственно возле Чернобыльской АЭС, генетически отличаются от собак из Чернобыля.

Отдельную генетическую популяцию исследователи обнаружили и в Славутиче. Это означает, что все исследованные животные не составляют единую генетически однородную группу, несмотря на то, что они живут в пределах одного региона.

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При этом генетические различия не означают полной изоляции популяций. Исследователи обнаружили родственные связи между собаками, которые живут в разных местах.

У 77% собак были родственники среди изученных животных

У 233 из 302 собак – примерно 77% – среди изученных животных был хотя бы один родитель или потомок.

Всего ученые установили 15 родственных групп. В крупнейшей из них насчитывалось более 162 собак, причем родственников обнаружили в разных частях Чернобыльского региона.

Такие результаты свидетельствуют о том, что популяции не были полностью изолированы друг от друга. Некоторые собаки или их предки могли перемещаться между разными районами Чернобыльской зоны.

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Почему собаки отличаются друг от друга

Зона отчуждения не является однородной средой: она объединяет промышленные объекты, заброшенные населенные пункты и лесные территории, поэтому условия существования животных в разных ее частях отличаются. Кроме того, вблизи Чернобыльской АЭС продолжают работать люди, которые подкармливают собак. В других районах животным приходится самостоятельно искать пищу и приспосабливаться к местным условиям.

Все это может влиять на перемещение животных, их размножение и формирование родственных групп. Генетические различия также могут быть связаны с историей скрещивания и особенностями происхождения собак.

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Выявленные генетические особенности позволяют исследовать, как местные условия связаны с родственными связями, размножением и перемещением животных. Сравнение собак из нескольких локаций помогло выявить различия, которые могли бы остаться незамеченными при исследовании только одной популяции. Исследование также позволило проследить связи между животными из разных частей региона, одновременно зафиксировав генетические различия, обусловленные местом их обитания.

Связаны ли генетические различия собак с радиацией

Несмотря на то что животные живут на территории, пострадавшей от радиоактивного загрязнения, ученые не утверждают, что именно радиация стала причиной генетических различий между собаками.

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В своем анализе ученые сосредоточились на структуре популяций, происхождении и родственных связях. А чтобы выяснить, повлияло ли длительное облучение низкими дозами на биологию животных, необходимы дополнительные исследования.

Вместе с тем ученые отмечают, что через 40 лет после Чернобыльской катастрофы местные собаки представляют собой важный объект научных наблюдений. Исследование ДНК помогает понять, как формируются популяции животных в измененной среде и почему генетические различия могут сохраняться даже между группами, живущими относительно близко друг к другу.

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Понимание этих закономерностей может помочь ученым изучить, как география, история размножения и условия окружающей среды формируют популяции животных с течением времени.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыле заметили уникальное стадо коров. За годы жизни вдали от людей животные одичали и выработали свои привычки. Стадо передвигается по лесу практически бесшумно, в нем появилось пополнение, а при необходимости вожак стада вступает в бой с лесными хищниками, защищая "своих".