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Шифр Первой мировой не могли прочитать 108 лет: как удалось найти разгадку

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Time to read2 мин
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Шифр Первой мировой не могли прочитать 108 лет: как удалось найти разгадку
Солдат рядом с полевой станцией радиоперехвата. 18 июня 1918 года. Источник: The Army Historical Foundation

Искусственный интеллект GPT-6 Astra от компании OpenAI сумел расшифровать сообщение времен Первой мировой войны, закодированное и переданное немецкими войсками ближе к концу войны, в конце 1918-го. Текст более ста лет оставался загадкой, но ИИ удалось его прочитать.

Эту задачу перед GPT-6 Astra поставил разработчик программного обеспечения под ником Prinz. В своем блоге в X (Twitter) он заявил, что эта немецкая радиопередача фигурировала в списках топ-50 неразгаданных шифров.

Шифр Первой мировой не могли прочитать 108 лет: как удалось найти разгадку

Загадка выглядела так. Источник: X (Twitter) @deredleritt3r

О чем говорилось в тексте

Оказалось, что там описывалось передвижение союзных войск в районе Крымского полуострова.

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Расшифрованное сообщение звучит так: "АНГЛИЙСКИЙ КРЕЙСЕР ПРИБЫЛ В СЕВАСТОПОЛЬ [?] 4-ГО ЧИСЛА, ЗА НИМИ СЛЕДУЕТ СОЮЗНАЯ ЭСКАДРА 26-ГО ЧИСЛА".

Эта информация была проверена по историческим записям. Британский военно-морской журнал HMS Canterbury показал идеальное совпадение: английский крейсер действительно прибыл в Севастополь из Константинополя 24 ноября 1918 года, а через два дня, 26-го числа, туда прибыла эскадра союзников.

Искусственный интеллект подобрал кодовое слово, которое использовали немцы, – "TRUPPENVERSCHIEBUNG", что означало передислокацию войск.

Само кодирование было выполнено с помощью немецкого шифра ADFGVX, системы транспозиции и замещения, которая использует сетку 6x6, буквы, цифры (0–9) и секретное ключевое слово, без которого информацию невозможно дешифровать.

Интересно, что GPT-6 Astra также обнаружил некоторое расхождение во времени. Официально этот шифр-ключ немецкие войска планировали ввести в эксплуатацию только 9 декабря 1918 года, но сообщение было отправлено на несколько дней раньше – 27 ноября.

"Мне неизвестно, было ли это конкретное сообщение расшифровано когда-либо ранее", – отметил блогер Prinz.

Шифр Первой мировой не могли прочитать 108 лет: как удалось найти разгадку

Сообщение блогера (автоматический перевод на украинский язык). Источник: Скриншот X (Twitter) @deredleritt3r

Добавим, что OpenAI называет GPT-6 Astra "инопланетным разумом", утверждая, что система чрезвычайно умелая и способна решать сложные задачи.

Как ранее писал OBOZ.UA, искусственный интеллект спустя 217 лет расшифровал секретное письмо-послание Наполеона Бонапарта одному из своих старших генералов Огюсту де Мармону. В письме содержались подробности о перемещении французских и австрийских войск накануне войны между Францией и Габсбургской империей.

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