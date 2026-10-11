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Шоколад признали спортивным питанием: его запах способен повысить силу и выносливость

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
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Шоколад признали спортивным питанием: его запах способен повысить силу и выносливость
Шоколад стимулирует спортсменов. Источник: магазины "Рошен", Opt-drop, коллаж OBOZ.UA

Обычный темный шоколад, по крайней мере, некоторые ученые теперь считают спортивным питанием. Дело в том, что его запах якобы способен повысить силу и выносливость. Исследователи из университета Малайи провели ряд исследований и теперь утверждают, что вдыхание запаха шоколада может помочь "выполнить больше упражнений и повторений в тренажерном зале".

Исследование было организовано довольно просто: одним спортсменам перед тренировками давали понюхать шоколад, а другим – дистиллированную воду. В журнале Frontiers in Physiology признали эксперимент преподавателей из Малайи достойным публикации в качестве научной статьи.

Как проводился эксперимент

В исследовании приняли участие всего 23 молодых здоровых мужчины (в возрасте от 25 до 35 лет) с умеренным опытом силовых тренировок. Участников разделили на три группы и давали им вдыхать запахи темного шоколада, содержащего 90% какао, молочного шоколада (60% какао) и дистиллированной воды.

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Все три группы перед исследованием голодали в течение не менее 10 часов. После голодания они вдыхали предложенные им запахи и направлялись к силовым тренажерам. А тем временем исследователи наблюдали за их производительностью, уровнем голода и прилагаемыми усилиями.

Результаты

Исследователи утверждают: участники экспериментов, вдыхавшие запах темного шоколада, выполнили примерно на 18 жимов штанги больше, чем те, кто вдыхал запах воды в контрольной группе. Те, кто перед тренировкой вдыхал запах молочного шоколада, выполнили примерно на девять дополнительных повторений больше.

Педагоги из университета Малайи на основе своего исследования также пришли к выводу, что запах темного шоколада уменьшает чувство голода и усиливает чувство сытости перед физическими упражнениями. А молочный шоколад был оценен как "более приятный запах", который "существенно не влияет" на аппетит.

Что говорят исследователи

Исследователи полагают, что результаты могут быть связаны с тем, как человеческий мозг ассоциирует знакомые запахи с едой.

"Аромат темного шоколада служит усвоенным сигналом о насыщенной, горькой и очень сытной пище, что, по сути, обманным путем переводит организм в ожидаемое состояние сытости", – пояснил доктор наук Нашрудин Нахарудин, один из исследователей из университета Малайи.

Правда, он признал, что все результаты носят предварительный характер. В исследовании участвовали всего 23 человека, причем только молодые и только мужчины, то есть нельзя говорить о достаточной релевантности группы. Также исследователи не измеряли уровень гормонов или активность мозга, чтобы точно определить, почему этот или другие запахи влияют на продуктивность организма.

При чем здесь шоколад

Кроме того, из исследования педагогов университета Малайи неясно, именно ли запах шоколада "помогал" спортсменам, или другие пищевые запахи могут оказывать подобное воздействие.

Знаменитый батончик Snickers известен во всем мире, однако мало кто догадывается, какая именно история стоит за его названием. А между тем популярный шоколадный десерт, ставший любимым лакомством для миллионов, носит название, которое имеет неожиданно личное значение для его создателей.

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