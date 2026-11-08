ИИ впервые помог создать универсальную вакцину против птичьего гриппа

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Еще до начала любых переговоров: Bloomberg узнал об ультиматуме ЕС России по поводу войны в УкраинеЕще до начала любых переговоров: Bloomberg узнал об ультиматуме ЕС России по поводу войны в УкраинеУченые провели техническое обследование: в Киеве частично восстанавливают движение по Северному мостуУченые провели техническое обследование: в Киеве частично восстанавливают движение по Северному мостуУникальная украинская чемпионка отказалась выступать за Украину, сменила гражданство, и завоевала для новой родины три медали чемпионата мира по тяжелой атлетике. ВидеоУникальная украинская чемпионка отказалась выступать за Украину, сменила гражданство, и завоевала для новой родины три медали чемпионата мира по тяжелой атлетике. ВидеоТрамп все перепутал? Сенсация с назначением Дейны Уайта спикером Белого дома получила неожиданный поворотТрамп все перепутал? Сенсация с назначением Дейны Уайта спикером Белого дома получила неожиданный поворотМужчина просматривает бумаги за столом в поврежденном офисе с разбитым окномСотни ФОПов больше не спасут крупный бизнес от налогов: что государство готовит предпринимателямЭтот знак зодиака переживет болезненное разочарование в ноябреЭтот знак зодиака переживет болезненное разочарование в ноябреПесков назвал "тупиковой ситуацией" произошедшее со сборной России по хоккеюПесков назвал "тупиковой ситуацией" произошедшее со сборной России по хоккеюБлэкаут после ударов РФ по Днепру: что со светом и водой в городеБлэкаут после ударов РФ по Днепру: что со светом и водой в городе"У вас еще будет доченька": Ирина Федишин рассказала страшную правду о потере ребенка и о том, что ей пишут люди"У вас еще будет доченька": Ирина Федишин рассказала страшную правду о потере ребенка и о том, что ей пишут людиПутин проигрывает на фронте и стремится полностью уничтожить экономику Украины – CNNПутин проигрывает на фронте и стремится полностью уничтожить экономику Украины – CNN
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

ИИ впервые помог создать универсальную вакцину против птичьего гриппа

Мария ДрофичМария Дрофич
Time to read2 мин
468
ИИ впервые помог создать универсальную вакцину против птичьего гриппа
Иллюстративное фото. Источник: Дэвид Сивер/Медицинский колледж Ларнера при Университете Вермонта

Ученые Кембриджского университета создали экспериментальную вакцину против птичьего гриппа, используя искусственный интеллект. В отличие от существующих препаратов, новая разработка обеспечивает защиту сразу от нескольких генетически различных вариантов вируса,в том числе тех, которые могут появиться в будущем.

О результатах исследования сообщили 6 ноября. Научную работу опубликовали в журнале CellReports Medicine, а следующим этапом разработки должны стать клинические испытания с участием людей.

Вакцину разработали с учетом мутаций вируса

Главная особенность нового препарата заключается в том, что он не привязан к одному штамму птичьего гриппа. Исследователи стремились создать вакцину, которая сможет обеспечивать иммунную защиту даже тогда, когда вирус изменится и сформирует новые генетические варианты.

Читайте также
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
855
Изменение климата могло остановить следующий ледниковый период на Земле – исследование
855
Изменение климата могло остановить следующий ледниковый период на Земле – исследование
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
714
У Земли на самом деле нет непроницаемого радиационного барьера: новые доказательства
714
У Земли на самом деле нет непроницаемого радиационного барьера: новые доказательства
Елена БылимЕлена Былим
699
Астрономы обнаружили самую старую из виденных галактик, но впоследствии она сдвинулась с места: чем это может быть на самом деле
699
Астрономы обнаружили самую старую из виденных галактик, но впоследствии она сдвинулась с места: чем это может быть на самом деле

Для этого ученые проанализировали генетические данные вирусов птичьего гриппа, собранные в рамках программ наблюдения за инфекцией в разных странах. В выборку вошли образцы от диких животных, сельскохозяйственных животных и людей, заразившихся вирусом.

На основе этих данных с помощью искусственного интеллекта и вычислительных алгоритмов создали пять синтетических антигенов. Они должны отражать генетическое разнообразие вируса и помогать иммунной системе распознавать его различные варианты.

Руководитель исследования Джонатан Гини из Кембриджского университета объяснил, что новый подход позволяет не ждать появления очередной мутации, а заранее учитывать возможную эволюцию вируса.

Новая вакцина показала лучшие результаты в испытаниях

Экспериментальный препарат проверили на мышах и хорьках. Он полностью защитил подопытных животных от нескольких генетически отличающихся штаммов птичьего гриппа, которые ранее уже вызывали заражение людей.

Для сравнения, среди животных, которым ввели существующую вакцину против птичьего гриппа, хранящуюся на случай возможных пандемий, выжила лишь половина.

В настоящее время подготовка к возможным пандемиям преимущественно предполагает создание запасов препаратов против уже известных штаммов. Разработка Кембриджского университета должна изменить этот подход и обеспечить более широкую защиту от потенциальных угроз.

Когда вакцину могут испытать на людях

Пока препарат прошел доклинические испытания, поэтому его эффективность и безопасность для людей еще предстоит проверить. Следующим шагом исследователей станет проведение клинических испытаний.

Команда также планирует использовать разработанный метод для создания вакцин против сезонного гриппа и других РНК-вирусов, которые быстро мутируют.

Как сообщал OBOZ.UA, вакцина против рака продемонстрировала результаты во время исследований на мышах. Препарат предотвратил до 88% случаев агрессивных форм рака, включая меланому и рак поджелудочной железы.

Похожие темы
новости миранаукаИскусственный интеллект (ИИ)ученыеПтичий грипп
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!