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Что делать с кофейной гущей: ученые нашли применение

Елена БылимЕлена Былим
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Что делать с кофейной гущей: ученые нашли применение
Польза кофейной гущи. Источник: valeria_aksakova/Magnific

Кофейные отходы, которые обычно оказываются на свалках, могут стать полезным сырьем для строительной отрасли. Ученые из австралийского Университета RMIT выяснили, что добавление специально обработанной кофейной гущи в бетон способно повысить его прочность до 30%.

Разработка также помогает решить экологические проблемы, связанные с накоплением органических отходов и добычей песка. Технологию уже начали испытывать на реальных инфраструктурных объектах, а исследователи работают над ее дальнейшим усовершенствованием, отмечает издание sciencealert.com.

Как кофейные отходы превращают в материал для бетона

Каждый год в мире образуется около 10 миллиардов килограммов кофейных отходов, значительная часть которых попадает на свалки. При разложении органических материалов выделяются парниковые газы, в частности метан и углекислый газ, усиливающие изменение климата. В то же время строительной отрасли требуется все больше песка для производства бетона, а его добыча из русел рек и прибрежных зон наносит ущерб природным экосистемам.

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Непосредственно добавлять кофейную гущу в бетонную смесь нельзя, поскольку содержащиеся в ней органические соединения могут препятствовать надлежащему затвердеванию цемента и снижать прочность материала.

Чтобы избежать этой проблемы, австралийские исследователи применили пиролиз – термическую обработку органического сырья без доступа кислорода. Кофейную гущу нагревали до температуры выше 350 °C, превращая ее в пористый, богатый углеродом био-уголь, который может взаимодействовать с цементной матрицей. Эксперимент с нагреванием до 500 °C дал менее прочные частицы, поэтому ученые продолжили изучать оптимальные условия обработки.

Результаты исследования, опубликованного в 2023 году в журнале Journal of Cleaner Production, показали, что использование кофейного био-угля может повысить прочность бетона до 30%. В то же время ученые подчеркивают, что необходимы дополнительные испытания, прежде чем материал можно будет широко применять в строительстве. В частности, команда проверяет, как он реагирует на циклы замораживания и оттаивания, поглощение воды, истирание и другие нагрузки, влияющие на долговечность конструкций.

Что делать с кофейной гущей: ученые нашли применение

Изображения поверхностных структур пиролизованной кофейной гущи, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа. Источник: sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652623023636?via%3Dihub

Где уже испытали новый бетон и какие планы у исследователей

В 2024 году исследователи RMIT совместно с местными властями испытали новый материал в австралийском городе Гисборн, штат Виктория. Там обустроили пешеходную дорожку из бетона, в состав которого добавили кофейный био-уголь. Рядом создали участок с древесной щепой и био-углем, а также контрольную секцию из обычного бетона. Такое сравнение позволяет оценивать поведение разных материалов в реальных условиях эксплуатации.

В том же году бетон с кофейным био-углем использовали при модернизации дорог в Пакенгеме в рамках инфраструктурной программы Victoria's Big Build. Этот проект стал одним из первых масштабных применений разработки.

По оценке подрядчика BildGroup, благодаря использованию нового материала удалось направить на повторное использование около 140 000 кофейных зерен в пересчете на соответствующее количество отходов и сэкономить более трех метрических тонн песка.

Исследователи также планируют производить био-уголь из других видов органических отходов, в частности древесины, пищевых остатков и сельскохозяйственного сырья.

Параллельно ученые сотрудничают с партнером по коммерциализации, чтобы оценить перспективы выхода технологии на рынок. Если дальнейшие испытания подтвердят ее долговечность и безопасность, кофейные отходы смогут стать одним из способов снизить нагрузку на окружающую среду и эффективнее использовать природные ресурсы.

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