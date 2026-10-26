Что делать с кофейной гущей: ученые нашли применение

Кофейные отходы, которые обычно оказываются на свалках, могут стать полезным сырьем для строительной отрасли. Ученые из австралийского Университета RMIT выяснили, что добавление специально обработанной кофейной гущи в бетон способно повысить его прочность до 30%.

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Разработка также помогает решить экологические проблемы, связанные с накоплением органических отходов и добычей песка. Технологию уже начали испытывать на реальных инфраструктурных объектах, а исследователи работают над ее дальнейшим усовершенствованием, отмечает издание sciencealert.com.

Как кофейные отходы превращают в материал для бетона

Каждый год в мире образуется около 10 миллиардов килограммов кофейных отходов, значительная часть которых попадает на свалки. При разложении органических материалов выделяются парниковые газы, в частности метан и углекислый газ, усиливающие изменение климата. В то же время строительной отрасли требуется все больше песка для производства бетона, а его добыча из русел рек и прибрежных зон наносит ущерб природным экосистемам.

Непосредственно добавлять кофейную гущу в бетонную смесь нельзя, поскольку содержащиеся в ней органические соединения могут препятствовать надлежащему затвердеванию цемента и снижать прочность материала.

Чтобы избежать этой проблемы, австралийские исследователи применили пиролиз – термическую обработку органического сырья без доступа кислорода. Кофейную гущу нагревали до температуры выше 350 °C, превращая ее в пористый, богатый углеродом био-уголь, который может взаимодействовать с цементной матрицей. Эксперимент с нагреванием до 500 °C дал менее прочные частицы, поэтому ученые продолжили изучать оптимальные условия обработки.

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Результаты исследования, опубликованного в 2023 году в журнале Journal of Cleaner Production, показали, что использование кофейного био-угля может повысить прочность бетона до 30%. В то же время ученые подчеркивают, что необходимы дополнительные испытания, прежде чем материал можно будет широко применять в строительстве. В частности, команда проверяет, как он реагирует на циклы замораживания и оттаивания, поглощение воды, истирание и другие нагрузки, влияющие на долговечность конструкций.

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Где уже испытали новый бетон и какие планы у исследователей

В 2024 году исследователи RMIT совместно с местными властями испытали новый материал в австралийском городе Гисборн, штат Виктория. Там обустроили пешеходную дорожку из бетона, в состав которого добавили кофейный био-уголь. Рядом создали участок с древесной щепой и био-углем, а также контрольную секцию из обычного бетона. Такое сравнение позволяет оценивать поведение разных материалов в реальных условиях эксплуатации.

В том же году бетон с кофейным био-углем использовали при модернизации дорог в Пакенгеме в рамках инфраструктурной программы Victoria's Big Build. Этот проект стал одним из первых масштабных применений разработки.

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По оценке подрядчика BildGroup, благодаря использованию нового материала удалось направить на повторное использование около 140 000 кофейных зерен в пересчете на соответствующее количество отходов и сэкономить более трех метрических тонн песка.

Исследователи также планируют производить био-уголь из других видов органических отходов, в частности древесины, пищевых остатков и сельскохозяйственного сырья.

Параллельно ученые сотрудничают с партнером по коммерциализации, чтобы оценить перспективы выхода технологии на рынок. Если дальнейшие испытания подтвердят ее долговечность и безопасность, кофейные отходы смогут стать одним из способов снизить нагрузку на окружающую среду и эффективнее использовать природные ресурсы.

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