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Робот спустился под землю возле Арарата: каковы результаты поисков Ноевого ковчега

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
2,0 т.
Робот спустился под землю возле Арарата: каковы результаты поисков Ноевого ковчега
Формация Дюрупынар и робот Gopher. Источник: Коллаж OBOZ.UA

В районе горы Арарат в Турции робота Gopher привлекли к поискам библейского Ноевого ковчега. Его опустили в глубокую скважину после того, как буровое долото наткнулось на чрезвычайно твердый слой и сломалось.

Об этом сообщило польское издание Interia GeekWeek. Исследования проводят вблизи формации Дюрупинар – геологического образования, напоминающего корпус корабля. С помощью робота ученые планируют проверить подземные аномалии, ранее зафиксированные радарами.

Робот спустился под землю возле Арарата: каковы результаты поисков Ноевого ковчега

Формация Дюрупынар вблизи Догубаязита на востоке Турции. Источник: Noah Ark Project

Что известно об исследовании

Формация Дюрупинар расположена вблизи горы Арарат – самой высокой вершины Турции. Она уже много лет привлекает внимание исследователей из-за предположения, что именно в этом районе может находиться библейский Ноев ковчег. Однако убедительных научных доказательств в подтверждение этой версии до сих пор нет.

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Образование обнаружил в 1959 году турецкий капитан и картограф Ильхан Дюрупинар во время анализа аэрофотоснимков, сделанных по заказу НАТО.

Сейчас ученые исследуют этот участок, чтобы выяснить его истинную природу. Ранее здесь провели глубокое колонковое бурение, а в сентябре пробурили вертикальные скважины. Когда одно из сверл на значительной глубине наткнулось на чрезвычайно твердый слой и сломалось, исследователи решили опустить в отверстие робота Gopher для дальнейшего обследования.

Что может обнаружить робот

Робота Gopher разработал доктор Роберт Росс из австралийского Университета Ла-Троба. Устройство должно помогать международной исследовательской команде при бурении и отборе геологических образцов.

Gopher – это компактный дистанционно управляемый робот, оснащенный водонепроницаемыми широкоугольными камерами и датчиками. Он позволяет обследовать труднодоступные для людей участки на глубине до 25 метров под землей.

Робот является уменьшенной версией устройства WomBot. Разработанные технологии уже применяли, в частности, для исследования нор и туннелей, которые животные прокладывают в Австралии.

Робот спустился под землю возле Арарата: каковы результаты поисков Ноевого ковчега

Робот Gopher. Источник: Скриншот

Сейчас Gopher участвует в исследовательской миссии Noah's Ark Discovery у подножия Арарата. Его задача – исследовать подземные полости и проверить аномалии, обнаруженные радарами внутри формации и, возможно, соответствующие "комнатам" или "коридорам".

В сети уже опубликовали кадры, на которых Gopher исследует пробуренный туннель.

Удастся ли найти Ноев ковчег

В Университете Ла-Троба отметили, что, несмотря на споры о существовании Ноева ковчега, исследовательский проект привлек внимание во всем мире. Он также демонстрирует, как австралийские технологии помогают в международных археологических исследованиях.

Доктор Роберт Росс назвал потенциальную находку археологическим открытием века. В то же время он подчеркнул, что независимо от того, окажется ли формация Ноевым ковчегом или будет иметь совершенно иное происхождение, разработанная технология помогает ученым исследовать эту местность и выяснять, что именно скрыто под землей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что под формацией Дюрупинар в Турции исследователи с помощью георадара обнаружили подземные аномалии с относительно четкими краями, в частности структуры, пересекающиеся под прямыми углами. Они могут свидетельствовать о наличии полостей или перегородок, однако результаты сканирования не позволяют определить, имеют ли эти образования отношение к судну или возникли в результате естественных геологических процессов.

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