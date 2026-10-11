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Редкий природный феномен: фотограф запечатлел гигантские красные молнии в небе над Корсикой. Фото

Даниил БорщДаниил Борщ
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Редкий природный феномен: фотограф запечатлел гигантские красные молнии в небе над Корсикой. Фото
Французский фотограф Флориан Риу запечатлел гигантские красные спрайты. Источник: LinkedIn/Флориан Риу

Французский фотограф Флориан Риу запечатлел гигантские красные спрайты — редкое атмосферное явление, напоминающее разветвленные электрические щупальца в ночном небе. Необычные вспышки возникли высоко над грозами вблизи испанской Барселоны, в сотнях километров от места съемки на французском острове Корсика.

Об этом сообщает UkrMedia News. Кадры, снятые недалеко от деревни Монтемаджоре, быстро распространились в соцсетях и поразили пользователей своим необычным видом.

Фотограф запечатлел красные вспышки над Корсикой

Флориан Риу заранее спланировал ночную съемку, ориентируясь на прогнозы гроз над испанским побережьем. В ночь с 16 на 17 сентября погодные условия благоприятствовали наблюдению за атмосферными явлениями, и фотографу удалось запечатлеть яркие разряды на фоне ночного неба.

На снимке видны освещённые дома французской деревни, над которыми простираются десятки разветвлённых красных световых нитей. Из-за перспективы кажется, будто вспышки возникли непосредственно над поселением, хотя на самом деле они образовались на значительном расстоянии от него.

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Грозы, над которыми возникли спрайты, находились примерно в 500–700 километрах от камеры.

Редкий природный феномен: фотограф запечатлел гигантские красные молнии в небе над Корсикой. Фото

Красные спрайты. Источник: LinkedIn/Флориан Риу

Что такое красные спрайты

Красные спрайты — это кратковременные электрические разряды в верхних слоях атмосферы, возникающие над сильными грозами. В отличие от обычных молний, они формируются значительно выше грозовых облаков — преимущественно на высоте около 50–90 километров.

Редкий природный феномен: фотограф запечатлел гигантские красные молнии в небе над Корсикой. Фото

Красные спрайты. Источник: LinkedIn/Флориан Риу

Их появление связано с мощными грозовыми разрядами, которые вызывают резкие изменения электрического поля над облаками. При определенных условиях это приводит к электрическому пробою в разреженном воздухе.

Характерный красный цвет спрайты приобретают из-за возбуждения молекул азота в атмосфере. Сами вспышки длятся всего несколько миллисекунд, однако могут охватывать огромные пространства — до 100 километров в диаметре, а их вытянутые элементы могут достигать 60 километров в длину.

Редкий природный феномен: фотограф запечатлел гигантские красные молнии в небе над Корсикой. Фото

Красные спрайты. Источник: Скриншот

Почему спрайты сложно сфотографировать

Несмотря на свои размеры, спрайты трудно заметить невооруженным глазом из-за чрезвычайно короткой продолжительности свечения. Для их фиксации нужны благоприятные погодные условия, темное небо, правильное направление съемки и чувствительная камера.

Первые убедительные фотографические свидетельства существования спрайтов ученые получили только в 1989 году. С тех пор это атмосферное явление исследуют с помощью наземных наблюдений, самолетов и космических аппаратов.

Необычный вид вспышек вызвал оживленное обсуждение в соцсетях. Некоторые пользователи сравнивали их с гигантскими медузами или сценами из научно-фантастических фильмов об инопланетянах.

Редкий природный феномен: фотограф запечатлел гигантские красные молнии в небе над Корсикой. Фото

Красные спрайты. Источник: Красные спрайты

Напомним, ученые исследовали загадочные световые вспышки, возникающие высоко над грозовыми облаками в верхних слоях атмосферы Земли. Для их изучения использовались камеры и датчики на борту Международной космической станции.

Как писал OBOZ.UA, в 2025 году ученые объяснили природу впечатляющих красных молний над Гималаями, которые были зафиксированы в мае 2022 года. Исследователи установили, что эти редкие атмосферные явления возникают в верхних слоях атмосферы в результате мощных грозовых разрядов.

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