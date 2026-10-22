Предок человека жил раньше, чем считалось: ученые нашли новые доказательства

Окаменелости свидетельствуют, что наши предки Homo erectus были первыми гомининами, у которых появились признаки приспособления к жизни на земле: их ноги становились длиннее, а руки – короче. Название этого вида переводится как "человек прямоходящий".

Видео дня

Именно поэтому антропологам так важно как можно точнее определить время появления Homo erectus. И, как пишет издание Science Alert, новый анализ окаменелостей, проведенный международной командой исследователей и опубликованный в журнале Annals of Human Biology, отодвигает появление этих древних людей примерно на 200 тысяч лет в прошлое.

Масштаб пересмотра датировки впечатляет. Чтобы понять его, не будучи ученым, представьте, что археологи далекого будущего находят первый iPhone и выясняют: его создали не в 2007 году, как считалось раньше, а еще во времена неандертальцев и шерстистых мамонтов. Примерно такой сдвиг по временной шкале произошел благодаря этой работе.

Открытие сделали в карьере Дримолен-Мейн неподалеку от Йоханнесбурга, в Южной Африке. Это чрезвычайно важное место для изучения древних людей, которое входит в так называемую "Колыбель человечества". Кроме того, исследование содержит новые данные еще об одном, более дальнем родственнике современного человека.

"В этой статье мы описываем новую окаменелость взрослой особи, которую отнесли к Homo erectus и обозначили как DNH 127. Она дополнительно подтверждает, что этот вид впервые появился на юге Африки около двух миллионов лет назад", – объясняет археолог Джесси Мартин из австралийского Университета Ла-Троб.

РЕКЛАМА

Однако пересмотр хронологии нельзя назвать совершенно неожиданным: фрагмент черепа под обозначением DNH 134 уже датировали тем же периодом. Проблема заключалась в том, что DNH 134 принадлежал маленькому ребенку, поэтому сравнивать его с останками взрослых особей было сложно.

В рамках нового исследования ученые проанализировали в общей сложности 18 окаменелостей. Чтобы определить вид, они изучали физические особенности костей, а возраст останков устанавливали с помощью геологических методов, в частности радиометрического датирования.

Главные истории дня

Помимо единственной окаменелости Homo erectus – DNH 127, исследователи связали еще 14 находок с другим видом древних гомининов – Paranthropus robustus. Этот родственник стоит на эволюционном древе дальше от современного человека, чем Homo erectus. У него были массивные челюсти и крупные зубы, приспособленные к пережевыванию твердой и жесткой пищи.

Пока у Homo erectus увеличивался мозг, а зубы становились меньше, у Paranthropus robustus происходил противоположный процесс: зубы увеличивались, а жевательные мышцы крепли. Об этом, в частности, свидетельствуют особенности строения челюстей. В итоге именно эволюционная линия Homo erectus продолжила существование, тогда как Paranthropus robustus вымер. "Эти два вида людей жили на одной территории, и останки обоих сохранились в пещере Дримолен", – рассказывает Мартин.

РЕКЛАМА

"Мы знаем, что в конечном счете успешной оказалась линия Homo erectus, к которой принадлежали наши предки. Однако два миллиона лет назад в Дримолене Paranthropus robustus было более чем в десять раз больше, чем Homo erectus", – объясняет ученый.

Находки Paranthropus robustus также подтверждают, что этот вид менялся в процессе эволюции. Другие его окаменелости, найденные в разных местах, свидетельствовали о появлении более крупных и крепких особей – признаке эволюционных изменений внутри вида.

Новые останки Paranthropus robustus выявили особенности строения челюстей, которые ранее не описывали, а также продемонстрировали несколько вариантов анатомической изменчивости. "Большое количество окаменелостей из Дримолена, часть которых мы описали в этой статье, дает беспрецедентную возможность исследовать микроэволюционные изменения, формировавшие наших предков", – отмечает Мартин.

РЕКЛАМА

Ученые и раньше знали, что эволюция человека была сложной: разные виды древних людей могли существовать одновременно и на соседних территориях, а не обязательно последовательно сменяли друг друга. Новое исследование помогает лучше понять историю двух видов, обитавших в районе Дримолена.

В то же время стоит помнить, что найденные останки – это сравнительно небольшие фрагменты. Чтобы окончательно подтвердить присутствие Homo erectus и Paranthropus robustus в этом регионе так давно, нужны дальнейшие исследования. Однако ученые располагают множеством окаменелостей из этой местности, и вполне вероятно, что во время следующих раскопок найдут еще больше.

РЕКЛАМА

Новые открытия могут помочь выяснить, почему эволюционная линия Paranthropus robustus в итоге исчезла, тогда как Homo erectus, вероятно, принадлежал к линии, приведшей к появлению современного человека. "В тот период именно наши предки Homo erectus казались теми, у кого было меньше всего шансов на выживание", – подытоживает Мартин.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую загадку об обществе неандертальцев раскрыли ученые в Ираке.