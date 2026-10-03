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Более 8000 лет назад на Земле исчезло озеро размером с Францию: как это навсегда изменило климат

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read3 мин
icon 2,9 т.
Более 8000 лет назад на Земле исчезло озеро размером с Францию: как это навсегда изменило климат
На территории Северной Америки когда-то существовало гигантское озеро Агассис. Источник: Pexels

На территории Северной Америки когда-то существовало гигантское озеро Агассис, площадь которого достигала 440 тыс. кв. км. Серия масштабных сбросов его пресной воды в океан вызвала глобальные изменения климата, а более 8000 лет назад водоем окончательно исчез с карты Земли

Об этом пишет Discover Wildlife. История водоёма связана с таянием Лаврентийского ледникового щита, который около 110 тыс. лет назад покрывал значительную часть Северной Америки, а его толщина достигала 3 км.

Как образовалось гигантское озеро

Около 16 тыс. лет назад началось глобальное потепление, из-за чего Лаврентийский ледник начал активно таять. При этом его края располагались на возвышенности, поэтому талая вода не могла свободно стекать и постепенно накапливалась.

Так образовалось озеро Агассис площадью около 440 тыс. кв. км. Для сравнения: это примерно соответствует площади современной Франции и Чёрного моря.

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Водоём не имел стабильных границ: по мере таяния ледника его очертания постоянно менялись. Сначала вода стекала на юг, а впоследствии её потоки направились на северо-восток и северо-запад.

Огромный сброс воды изменил климат

Самый масштабный сброс произошёл примерно 13 тыс. лет назад. Тогда ледяные барьеры разрушились, и огромное количество пресной воды через Гудзонов залив хлынуло в Северный Ледовитый и Атлантический океаны.

Это событие совпало с резким климатическим сдвигом, известным как поздний дриас. Глобальное потепление внезапно сменилось похолоданием, которое длилось около 1200 лет, а температура в Северном полушарии снизилась примерно на 3 °C.

Некоторые учёные предполагают, что большой приток пресной воды из Агассиса нарушил циркуляцию вод в Атлантическом океане. Эта система обычно переносит тёплые воды на север, а холодные — на юг.

Согласно одной из версий, вызванное этим похолодание могло стать одним из факторов вымирания части североамериканской мегафауны. Среди исчезнувших видов были мамонты, саблезубые тигры и гигантские ленивцы.

Что осталось после Агассиса

Озеро Агассис просуществовало ещё тысячи лет. Окончательно оно исчезло примерно 8400 лет назад, когда ледяные заграждения вновь обрушились, вызвав стремительный сброс колоссального объёма воды в Северный Ледовитый океан.

Согласно приведённым данным, это привело к повышению уровня Мирового океана примерно на 2,8 м за один год и затоплению значительных территорий.

После окончательного исчезновения водоема на его месте осталась обширная равнина с плодородными почвами. Сегодня эта территория охватывает часть канадских прерий и Среднего Запада США.

В то же время некоторые современные водоемы считаются остатками бывшего гигантского озера. Среди них — озера Виннипег, Виннипегосис, Лес и Манитоба.

Напомним, ледники Земли продолжают стремительно терять массу, что влияет на уровень Мирового океана и климат планеты. Ученые опубликовали отчет о масштабах этих изменений за последние десятилетия.

Как писал OBOZ.UA, таяние ледников и перемещение огромных масс воды влияют не только на климат, но и на саму планету. Учёные объяснили, как эти процессы постепенно изменяют форму Земли.

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наукаГлобальное потеплениеклиматпланета Земля
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