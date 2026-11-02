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Планеты Солнечной системы могут уничтожить друг друга: ученые сделали тревожное открытие

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
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Планеты Солнечной системы могут уничтожить друг друга: ученые сделали тревожное открытие
Солнечная система. Источник: pexels.com/@zelch

Астрономы долгое время считали, что внешние планеты нашей системы смогут безопасно пережить гибель Солнца и сохранять свои орбиты сотни миллиардов лет. Однако последнее исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters, полностью меняет представление о будущем газовых гигантов.

Ученые установили, что при угасании звезда будет испытывать мощные толчки из-за импульсных выбросов плазмы, что существенно изменит ее гравитационное воздействие на окружающую среду. В результате такие планеты, как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, рискуют дестабилизироваться и уничтожить друг друга в серии масштабных катастроф в течение трех миллиардов лет после превращения Солнца в красного гиганта, пишет Live Science.

Механизм отдачи и гравитационное возмущение звезды

Примерно через пять миллиардов лет Солнце исчерпает водород в своем ядре и расширится в сто раз, поглотив Меркурий, Венеру и, вероятно, Землю. Ранее считалось, что внешние планеты лишь удалятся от центра системы из-за постепенной потери солнечной массы. Однако новые наблюдения свидетельствуют, что сброс внешних слоев звезды будет происходить не плавно, а в виде колоссальных сгустков вещества, похожих на гигантские корональные выбросы.

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Каждый такой порционный взрыв действует на Солнце по принципу отдачи при выстреле из огнестрельного оружия, смещая его на несколько футов в секунду. Со временем накопление подобных толчков способно изменить скорость перемещения звезды на несколько сотен метров в секунду, что уже наблюдалось на примере других белых карликов. Именно это явление нарушает баланс гравитационного притяжения, которое удерживает планеты-гиганты на стабильных траекториях.

Компьютерные модели предсказывают неминуемую катастрофу

Астрофизики из Калифорнийского технологического института провели 672 компьютерные симуляции, чтобы изучить реакцию внешних планет на неравномерную потерю массы Солнцем. Моделирование показало, что импульсивные выбросы сгустков плазмы создадут хаос: планеты начнут меняться местами, вытягивать свои орбиты в овальные или вообще покидать пределы Солнечной системы.

В 96 процентах наиболее интенсивных сценариев дестабилизация оказалась настолько сильной, что газовые гиганты в конце концов столкнулись друг с другом и полностью уничтожили друг друга.

Ученые подчеркивают, что такие катастрофические события могут разворачиваться значительно быстрее, чем предполагалось, – всего через несколько сотен миллионов лет после превращения Солнца в белого карлика.

OBOZ.UA сообщал ранее, что ученые прогнозируют столкновение Меркурия с Венерой, Землей или Марсом.

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