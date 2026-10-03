У подростка память лучше, чем у 99,9 % населения: ученые рассказали об этом феномене

У большинства людей память довольно хрупкая. Даже важные события со временем могут терять детали, смешиваться или изменяться в воспоминаниях. Однако в очень редких случаях люди способны вспоминать своё прошлое с исключительной точностью.

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Считается, что в мире менее 100 человек обладают чрезвычайно развитой автобиографической памятью — Highly Superior Autobiographical Memory, или HSAM. В новом исследовании учёные описали случай 16-летнего подростка, которого в целях защиты личности назвали KCL. Он способен вспоминать события из своей жизни с поразительным количеством деталей, сообщает Science Alert.

В феврале 2025 года KCL обратился к когнитивному исследователю Кристиану Баржиковскому, который опубликовал несколько научных работ о непроизвольной автобиографической памяти.

По словам учёных, подросток рассказал о очень ранних воспоминаниях, в частности о событиях, которые якобы датируются примерно трёхмесячным возрастом — апрелем 2009 года. Он также рассказал о воспоминаниях из раннего детства, примерно 2010–2011 годов, которые, по его словам, подтвердили родители.

KCL отмечал, что примерно с трех лет у него сформировалось непрерывное осознанное ощущение собственной автобиографической истории. С тех пор большинство его воспоминаний, по его словам, остаются очень подробными и легко доступными.

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Подросток рассказал, что воспоминания часто возникают спонтанно под воздействием небольших раздражителей — запаха, песни или отдельной фразы. По его словам, он способен подробно вспомнить события примерно половины дней, прошедших с августа 2022 года.

Исследователи провели с KCL серию стандартных тестов дистанционно, поскольку он жил далеко от научной команды.

Результаты подтвердили, что у подростка действительно наблюдается HSAM. Его показатели соответствовали уровню, который статистически превышает показатели более чем 99,9% населения.

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В то же время другие когнитивные способности — внимание, рабочая память и исполнительные функции — оставались вполне обычными. Для людей с HSAM это, как отмечают исследователи, довольно типичный результат.

Родители мальчика также не сообщали о каких-либо необычных особенностях развития, психиатрических проблемах или трудностях с учебой.

Исследователи подчеркивают, что люди с такой памятью не обязательно обладают в целом более высокими умственными способностями. По их словам, они часто не отличаются от большинства людей в таких задачах, как запоминание чисел или повседневной информации.

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Главное отличие заключается именно в том, как они сохраняют и воспроизводят автобиографические события — то есть информацию о том, что сами пережили, видели или делали. Особое внимание ученые обратили на непроизвольный характер воспоминаний KCL.

Первый официально описанный случай HSAM появился ещё в 2006 году. Тогда исследователи рассказали о женщине, у которой воспоминания о собственном прошлом возникали непрерывно, автоматически и без её контроля.

С тех пор ученые изучили еще несколько подобных случаев, однако большинство исследований было сосредоточено на способности людей сознательно вспоминать события. Спонтанные воспоминания изучали значительно реже.

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Во время одного из экспериментов KCL выполнял задания на компьютере и следил за определенными визуальными шаблонами. Время от времени исследователи спрашивали, какие мысли возникали у него в этот момент.

По сравнению с данными обычных людей у подростка наблюдалась значительно более высокая частота непроизвольных автобиографических воспоминаний. Однако это касалось только мыслей о собственном прошлом. Частота спонтанных мыслей о будущем оставалась в пределах нормы, как и общее количество мыслей, не связанных с выполняемым заданием.

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По мнению авторов исследования, это может означать, что HSAM — не просто "лучшая память" в обычном понимании. Вероятно, главное отличие заключается в механизме доступа к воспоминаниям: люди с HSAM могут быть значительно более чувствительны к подсказкам, которые запускают автобиографические воспоминания, а порог для их воспроизведения у них может быть ниже.

То есть феномен может заключаться не только в том, что именно человек помнит, но и в том, насколько легко и быстро он получает доступ к этим воспоминаниям.

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