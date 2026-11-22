В водах озера Титикака недалеко от острова Солнца (Исла-дель-Соль) дайверы нашли необычное каменное образование, внешне напоминающее старую стену и ступени. Эта находка может положить начало новому этапу подводных археологических исследований в одном из самых почитаемых священных мест Южной Америки.

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Каменные структуры были замечены в первую неделю ноября участниками спортивного дайвинг-клуба Военно-морских сил Боливии. Об этом сообщает издание Arkeonews.

Находка военных дайверов и позиция ученых

По словам дайверов, четкое расположение камней указывает на то, что в прошлом это могло быть рукотворное сооружение. Однако специалисты призывают не спешить с выводами.

Командир Центра подготовки к глубоководным погружениям ВМС Боливии капитан Макс Альваро Вильярроэль Муньос пояснил, что в акватории Титикаки встречается множество скальных пород. Чтобы выяснить, являются ли найденные ступени древними руинами или результатом природных процессов, необходима полноценная научная экспертиза. Пока не установлена ни природа объектов, ни их возможная датировка, хотя похожие структуры ранее уже фиксировали и изучали в других частях озера.

Наследие Тиванаку и инков

Внимание к новой находке обусловлено богатой археологической историей региона. Начиная с 2012 года, международные и боливийские экспедиции совершили более 1350 погружений. По данным ЮНЕСКО, ученым удалось выявить около 20 подводных памятников и поднять со дна свыше 20 тыс. артефактов, охватывающих эпохи от цивилизации Тиванаку до империи инков.

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Озеро веками служило не просто источником ресурсов, но и важнейшим церемониальным центром. Там археологи нашли ритуальные подношения VIII–X веков – золотые украшения, керамические курильницы, изделия из морских ракушек икости принесенных в жертву молодых лам. Как показало исследование 2019 года, эти обряды помогали укреплять политическую и религиозную власть государства Тиванаку (500–1100 гг. н. э.).

В 2014 году на глубине около шести метров была обнаружена герметичная каменная шкатулка. Внутри нее находились миниатюрная фигурка ламы или альпаки, вырезанная из раковины, и тонкий свернутый лист золота. В 2020 году в журнале Antiquity ученые подтвердили, что инки унаследовали традицию водных жертвоприношений, сохранив сакральный статус озера. Связь между этими ритуальными местами и недавно найденной лестницей еще предстоит проверить.

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Древнейшие мореплаватели Острова Солнца

Район острова Солнца скрывает следы человеческой деятельности, уходящие в глубь веков задолго до расцвета инков и Тиванаку. Согласно исследованию, опубликованному в марте 2026 года в журнале Latin American Antiquity, люди обосновались здесь как минимум в 3500 году до нашей эры, на 700 лет раньше, чем считалось прежде.

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Повторный анализ древесного угля, каменных орудий и обсидиана из раскопок в районе Чушукуллу привел ученых к важным выводам. Даже с учетом того, что тысячи лет назад уровень воды в Титикаке был ниже, последние 5000 лет добраться до острова можно было исключительно по воде. Это доказывает, что местные жители освоили строительство лодок гораздо раньше, чем предполагала наука.

Вулканическое стекло (обсидиан), найденное на острове, не встречается там в природе. Анализ показал, что его доставляли с материка, в частности из района Чивай. Озеро Титикака было частью развитой системы обмена за тысячелетия до возникновения империи инков. Новая подводная находка пока остается загадкой, но она дает археологам еще один веский повод продолжить изучение вод вокруг острова Солнца, хранящих историю длиной в несколько тысячелетий.

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Напомним, археологи обнаружили на небольшом японском острове остатки восьмиугольного сооружения, которое могло быть частью буддийской пагоды или другого религиозного здания.

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