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Основную теорию происхождения жизни на Земле поставили под сомнение: что с ней не так

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
5,0 т.
Основную теорию происхождения жизни на Земле поставили под сомнение: что с ней не так
Комета в космосе. Источник: иллюстративное изображение BBC

Идея космического происхождения составляющих жизни на Земле существует уже более столетия и всегда считалась едва ли не основой общей теории зарождения жизни на планете. В ее пользу свидетельствует обнаружение органических молекул в кометах. Теоретически такие небесные тела могли бы доставлять на планеты вещества, необходимые для формирования первых биологических структур.

Но гипотеза о том, что ингредиенты для возникновения жизни попали на Землю из космоса вместе с кометами, значительно менее вероятна, чем считалось до сих пор. К такому выводу пришли исследователи из Кембриджского университета, смоделировавшие условия "бомбардировки" ранней Земли кометами.

Важные цианиды

Основную теорию происхождения жизни на Земле поставили под сомнение: что с ней не так

Жизнь занесена на Землю кометами. Источник: иллюстративное изображение ВВС

В новом исследовании ученые сосредоточились на HCN. Цианистый водород, или синильная кислота, – соединение, которое участвует в синтезе важных компонентов жизни, в частности липидов, сахаров, нуклеооснований и нуклеотидов. Это одно из немногих известных исходных веществ, обнаруженных в кометах Солнечной системы в количествах, потенциально важных для пребиотической химии.

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Исследователи провели 100 тысяч симуляций ранней кометной "бомбардировки" Земли. В 54% сценариях столкновений они не доставляли на планету вообще никакого количества цианистого водорода. Основными препятствиями были разрушение комет в атмосфере, а также потеря химических веществ из-за нагрева во время удара.

Лишь в 46% сценариев кометы могли доставить какое-то незначительное количество этого вещества в океан, где соединение могло бы раствориться и разбавиться.

Более того – даже если бы все происходило именно так, и из ста тысяч комет, когда-либо врезавшихся в Землю, все были бы с HCN "на борту" (а это крайне маловероятно), и все 46% добрались бы именно до океана, даже при всех этих условиях полученная в воде концентрация цианистого водорода достигла бы лишь 0,75 микромоля на литр. А это примерно в 13 тысяч раз ниже порога, необходимого для запуска образования ключевых жизненно важных соединений.

Романтическая идея

Основную теорию происхождения жизни на Земле поставили под сомнение: что с ней не так

Жизнь занесена на Землю кометами. Источник: иллюстративное изображение ВВС

По словам астронома Ричарда Энслоу из Кембриджского университета, результаты его исследования все же не исключают такой сценарий полностью, но указывают на его исключительную редкость.

"Исторически ученые считали, что кометы были важны для зарождения жизни на Земле, поскольку они несли молекулы, содержащие углерод и азот, и эти гигантские "космические снежки", брошенные в Землю, приносили все молекулы, необходимые планете для зарождения жизни. Это несколько романтичная идея, но наши результаты показывают, что она крайне маловероятна", – сказал он.

В то же время, по словам ученого, Марс является гораздо более перспективным местом для подобного механизма. Его разреженная атмосфера и более низкие скорости столкновений способствовали более чем в пять раз большему количеству успешных доставок необходимых соединений на поверхность планеты. А на Венере, напротив, плотная атмосфера могла разрушать большинство комет еще до достижения поверхности.

Кстати, долгое время считалось, что все многообразие биологических видов на Земле происходит от одного-единственного общего предка, которому удалось полностью сформировать свой метаболизм. Но как сообщал OBOZ.UA, новое фундаментальное исследование немецких ученых из Университета Генриха Гейне в Дюссельдорфе разрушает этот традиционный привычный порядок.

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