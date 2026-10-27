Объект в космосе уже 20 лет посылает странные сигналы: ученые не знают, что это

Глубокий космос продолжает удивлять исследователей аномальными явлениями, которые трудно вписать в рамки современных астрофизических моделей. И примером этого является объект VT J1906+0849, который непрерывно излучает мощные радиоимпульсы уже как минимум два десятилетия.

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Ученым впервые удалось зафиксировать его следы за пределами радиодиапазона, что добавило новые детали к наблюдениям. Несмотря на это, астрономы до сих пор не имеют однозначного объяснения процессов, которые генерируют такую колоссальную энергию, пишет IFLScience.

История открытия и уникальные характеристики источника

Научное издание The Astrophysical Journal описывает исследование, проведенное научной группой под руководством аспирантки Калифорнийского технологического института (Caltech) Джесси Миллер. Астрономы проанализировали архивные материалы обзора неба Very Large Array Sky Survey (VLASS), в котором VT J1906+0849 оказался самым ярким переменным радиоисточником. Объект расположен на расстоянии от 50 до 110 тысяч световых лет от Земли, предположительно в Рукаве Косинца-Лебедя нашей галактики. Поиск в базах данных показал, что в 1996 году чувствительные приборы не зафиксировали в этой точке никакой активности, однако начиная с 2005 года сигнал появлялся более 30 раз.

Интенсивность свечения объекта постоянно менялась: самый высокий уровень зафиксировали в 2014 году, после чего он снова вспыхнул уже в прошлом году. При этом пик спектра перемещался в диапазоне от 0,8 до 2,2 ГГц. Важным прорывом команды Миллер стало обнаружение излучения на четырех инфракрасных длинах волн в архивах, где отчетливо проявилась спектральная линия на 2,146 мкм, что стало ключевой зацепкой для анализа.

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Астрофизики последовательно сопоставили параметры находки с типичными космическими феноменами и отвергли большинство традиционных вариантов. Сначала рассматривалась версия активного галактического ядра, обусловленного сверхмассивной черной дырой, однако комплексный анализ выявил несоответствия. Объект также не является вспыхивающей звездой, поскольку превосходит ее по яркости в миллиард раз, и на порядки мощнее магнитно-активных двойных систем.

Главные истории дня

Версия магнитной катаклизмической переменной отпала из-за 100-тысячной разницы в яркости. Не подходит и гипотеза о вспышке новой звезды, ведь подобные события не могут непрерывно излучать радиоволны в течение 20 лет. Некоторое сходство есть с пульсаром в Крабовидной туманности, но поведение VT J1906+0849 характеризуется значительно более быстрыми флуктуациями.

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Рабочая гипотеза и вопрос искусственного происхождения

Наиболее правдоподобной ученые сейчас считают модель компактного тела – черной дыры или нейтронной звезды, которая накапливает окружающее вещество, как микроквазар SS 433. Предполагается, что релятивистские струи (джеты) взаимодействуют с плотным ветром аккреционного диска, создавая мощное синхротронное излучение в радиодиапазоне. Этот же плотный диск может экранировать рентгеновское излучение, поэтому объект до сих пор не заметили в рентгеновских телескопах. Размеры всей системы не превышают орбиту Юпитера, а расширение структуры происходит крайне медленно.

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Ученые также исключили вероятность искусственного сигнала внеземной цивилизации. Любой технологический сигнал передавался бы в узкой полосе частот ради экономии энергии, тогда как излучение VT J1906+0849 является широкополосным и естественным. Исследователи надеются, что будущие широкоугольные обзоры неба помогут найти похожие аналоги и окончательно раскрыть тайну этого космического объекта.

OBOZ.UA ранее писал о фиксации 7-часового сигнала в космосе.