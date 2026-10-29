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Вращается вокруг Солнца за 281 год: ученые заявили о планете за Плутоном

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
732
Вращается вокруг Солнца за 281 год: ученые заявили о планете за Плутоном
Вращается вокруг Солнца за 281 год: ученые заявили о планете за Плутоном. Источник: unsplash.com/@nuvaproductions

Далекие части Солнечной системы долгое время оставались полной загадкой для человечества из-за суровых условий и недостатка освещения от центральной звезды. Поиски новых объектов в этой холодной зоне всегда осложнялись тем, что тусклые ледяные тела отражают слишком мало света и движутся по необычным траекториям.

Однако запуск новейших обсерваторий со сверхчувствительными цифровыми камерами позволил астрономам заглянуть намного дальше орбиты Нептуна. Недавнее открытие объекта под названием 2026 ED138 доказало, что даже на расстояниях, сопоставимых с расстоянием до Плутона, от нас скрывались потенциально крупные миры, ожидавшие своего часа на архивных снимках, отмечает издание sciencealert.com.

История открытия новой карликовой планеты

Зафиксировать объект 2026 ED138 удалось благодаря возможностям новой Обсерватории имени Веры Рубин, оснащенной камерой с разрешением 3,2 гигапикселя. Астрофизик Мэтью Холман во время анализа данных обнаружил движение ранее неизвестного тела, которое попало в поле зрения телескопа весной 2026 года.

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Исследователи проследили его путь по серии наблюдений и впоследствии подтвердили существование объекта, обнаружив его снимки в архивных материалах Камеры темной энергии за последнее десятилетие.

Вращается вокруг Солнца за 281 год: ученые заявили о планете за Плутоном

Орбитальные особенности и физические параметры 2026 ED138. Источник: rubinobservatory.org/gallery/collections/news-images/noirlab2626f

Выяснилось, что фотографические доказательства существования этого мира хранились с 2016 года, ожидая современных алгоритмов обработки.

Орбитальные особенности и физические параметры 2026 ED138

Полученные данные свидетельствуют, что траектория 2026 ED138 довольно необычна: объект совершает полный оборот вокруг Солнца за 281 год, а его орбита наклонена на 24,5 градуса относительно плоскости Солнечной системы. Именно такой наклон, а также расположение на фоне густых звездных скоплений Млечного Пути мешали ученым обнаружить его раньше, несмотря на то, что расстояние до него сопоставимо с расстоянием до Плутона.

Точные размеры кандидата в карликовые планеты пока устанавливаются и, по оценкам, составляют от 600 до 1500 километров в диаметре, что делает его потенциальным собратом таких объектов, как Макемаке и Хаумеа.

Открытие 2026 ED138 считается лишь первым шагом в масштабной десятилетней программе обсерватории, цель которой – систематически исследовать южное небо.

Ученые надеются обнаружить тысячи новых транснептуновых объектов, которые помогут воссоздать эволюцию нашей планетной системы. Кроме того, такие наблюдения могут приблизить астрономов к разгадке тайны гипотетической Девятой планеты или окончательно объяснить аномалии в орбитах далеких ледяных тел.

OBOZ.UA писал, что ученые обнаружили новые угрозы для Солнечной системы.

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