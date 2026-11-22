Задолго до гибели "Титаника" Соединенные Штаты потрясла морская трагедия, унесшая сотни жизней и имевшая серьезные экономические последствия. В 1857 году у побережья Южной Каролины затонул пароход SS Central America. Вместе с ним на дно Атлантического океана ушли огромные запасы золота, которые удалось найти лишь через 131 год.

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Как пишет Popular Science, на борту судна находилось золото стоимостью примерно 1,2 миллиона долларов по тогдашним ценам. По оценке издания, сегодня его стоимость могла бы составить около 236 миллионов долларов. Однако история поисков сокровища оказалась не менее драматичной, чем сама катастрофа.

Как затонул корабль с золотом

В середине XIX века путешествие между западным и восточным побережьями США было сложным и длительным. Трансконтинентальной железной дороги еще не существовало, поэтому путешественники часто добирались морем до Панамы, пересекали ее территорию по железной дороге, а затем продолжали путь на другом судне.

Пароход SS Central America обслуживал один из таких маршрутов. 3 сентября 1857 года он отправился из Панамы в Нью-Йорк, имея на борту 592 человека. После остановки в Гаване корабль продолжил путешествие, однако вскоре попал в мощный ураган.

Шторм повредил судно, и вода начала заполнять его внутренние помещения. Экипаж вместе с пассажирами пытался спасти корабль, но вскоре вода добралась до котлов, из-за чего пароход потерял способность двигаться.

Капитан успел подать сигнал бедствия. Часть пассажиров, в том числе женщин и детей, эвакуировали на другое судно.

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12 сентября 1857 года SS Central America окончательно затонул. Жертвами катастрофы стали 425 человек. Капитан также погиб, оставшись на корабле. Некоторым мужчинам удалось спастись, держась за обломки деревянных конструкций и другие предметы, оставшиеся на поверхности воды.

Как затонувший корабль повлиял на экономику США

Гибель парохода стала не только человеческой трагедией, но и дополнительным ударом по американской финансовой системе. На борту перевозили золото, добытое в Калифорнии. Часть драгоценного металла предназначалась банкам, которые уже переживали серьезные трудности.

Главные истории дня

Потеря груза усилила финансовую нестабильность в стране. Катастрофа совпала с экономической паникой 1857 года, когда банки столкнулись с массовым изъятием средств и нехваткой золота.

В течение следующего месяца почти все американские банки прекратили обмен бумажных денег на золото. Однако затопление парохода было не единственной причиной кризиса, а одним из факторов, усугубивших ситуацию.

Как золото нашли через 131 год

На протяжении десятилетий место гибели SS Central America оставалось неизвестным. Исследователи знали примерный район катастрофы, однако определить точное расположение обломков в огромном океане было чрезвычайно сложно.

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Лишь в 1980-х годах команда исследователей Columbus-America Discovery Group под руководством Томми Томпсона организовала масштабную поисковую экспедицию. Поисковики использовали сонары и дистанционно управляемые подводные аппараты, а также математические расчеты.

Ученые использовали байесовскую теорию поиска, которая позволяет оценить вероятность нахождения объекта в разных районах на основе имеющихся сведений. За 40 дней команда обследовала примерно 3600 квадратных километров океана.

В 1988 году подводный аппарат наконец обнаружил обломки SS Central America. Интересно, что корабль нашли не там, где его местонахождение считали наиболее вероятным. Во время последующих экспедиций исследователям удалось поднять значительную часть золотого груза.

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В 1993 году суд оценил стоимость золота как металла примерно в 21 миллион долларов. Однако историческая ценность монет и слитков оказалась значительно выше. В 2000 году основную часть найденного сокровища продали примерно за 50 миллионов долларов.

Сначала права на золото заявили страховые компании, которые еще в XIX веке выплачивали компенсации за утраченный груз. Позже возникли споры между руководителем экспедиции, инвесторами и членами команды.

Инвесторы, предоставившие на поиски 12,5 миллиона долларов, утверждали, что не получили причитающуюся им долю прибыли. Томми Томпсон в 2012 году начал скрываться от правосудия, а в 2015-м его арестовали. На свободу исследователь вышел лишь в марте 2026 года, проведя около десяти лет за решеткой.

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Однако одна загадка остается неразгаданной: местонахождение около 500 золотых монет до сих пор неизвестно. Кроме того, исследователи не исключают, что на дне океана остаются и другие ценности. Во время экспедиции 2018 года из сейфа в пассажирской части корабля удалось достать дополнительные золотые предметы.

Таким образом, даже почти 170 лет спустя после катастрофы история SS Central America остается незавершенной. Не исключено, что затонувший корабль еще скрывает сокровища, о существовании которых исследователи пока даже не догадываются.

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