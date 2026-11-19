Археологи обнаружили на небольшом японском острове остатки восьмиугольного сооружения, которое могло быть частью буддийской пагоды или другого религиозного здания. Находка датируется примерно XII веком и свидетельствует о возможном влиянии китайских архитектурных традиций на Японию.

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Особое внимание исследователей привлекли необычная форма фундамента и черепица, привезенная из Китая. Как отмечает издание Arkeonews, открытие помогает по-новому взглянуть на историю отдаленного острова и его связи с торговыми и культурными центрами Восточной Азии.

Необычный восьмиугольный фундамент возрастом около 900 лет

Находку сделали на острове Куросима, который входит в состав поселка Мисима в японской префектуре Кагосима. Исследования проводили на археологическом памятнике Осато под руководством профессора Сатоси Накадзоно из Международного университета Кагосимы. Раскопки на этой территории продолжаются с 2014 года. За это время ученые нашли многочисленные керамические изделия, кровельную черепицу и другие артефакты, привезенные из Китая и разных регионов Японии.

Необычный объект исследователи заметили во время повторного изучения выровненного участка земли, который ранее уже зафиксировали на территории поселения. Анализ расположения останков показал, что здесь могло стоять сооружение с восемью сторонами. Расстояние между противоположными углами его верхней части составляет примерно 8,9 метра, а длина каждой стороны – около 3,4 метра. Нижняя часть фундамента, по предварительным расчетам, могла достигать 10-11 метров.

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Вокруг основания археологи также обнаружили ряды камней или остатки каменной кладки. Рядом заметили следы обожженной земли. При этом сама наземная часть здания не сохранилась, поэтому определить ее точный облик и назначение пока невозможно.

Сооружение могло быть религиозным

Восьмиугольная форма фундамента стала главной особенностью находки. В странах Восточной Азии такая архитектура встречалась в буддийских пагодах и других сооружениях религиозного назначения. Поэтому ученые предполагают, что на острове Куросима могла стоять пагода, храмовый зал или другое сакральное здание.

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Эту версию поддерживает и расположение объекта. Фундамент нашли в южной части поселения, на территории, которая могла иметь религиозное значение. Кроме того, поблизости обнаружили кровельную черепицу, характерную для периода китайской династии Южная Сун.

При анализе археологи сравнивали находку с известными образцами восточноазиатской архитектуры. Среди них – девятиэтажная восьмиугольная пагода храма Хосе-дзи в Киото и трехэтажная пагода храма Анраку-дзи в префектуре Нагано. Подобные сооружения существовали и в Китае, что помогает исследователям понять, насколько распространена была такая форма в религиозной архитектуре региона.

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Еще одной важной частью открытия стала черепица, найденная на территории Осато. Археологи давно знали, что эти строительные материалы попали в Японию из Китая, однако до сих пор не хватало убедительных доказательств того, для каких именно сооружений их использовали.

Куросима – самая южная точка Японии, где находили черепицу типа, характерного для китайской династии Южная Сун. Подобные образцы ранее обнаруживали в Хакате – одном из главных центров морской торговли между Китаем и Японией в Средние века, а также в других районах острова Кюсю.

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В 2015 году команда профессора Наказоно нашла в китайском городе Нинбо черепицу, изготовленную по тем же формам, что и образцы из Японии. Химический анализ подтвердил ее китайское происхождение. Это стало весомым свидетельством того, что строительные материалы перевозили морем на расстояние около 1000 километров.

Теперь исследователи предполагают, что именно этой черепицей могла быть покрыта восьмиугольная постройка на Куросиме. Если версия подтвердится, это будет свидетельствовать не только о торговле между странами, но и о переносе архитектурных и религиозных традиций из Китая в Японию.

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