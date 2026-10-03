На острове Готланд обнаружили римские монеты, закопанные 1600 лет назад: две из них – подделки из Украины

На шведском острове Готланд археологи обнаружили 45 римских серебряных монет и золотое кольцо, которые были закопаны примерно в 450 году нашей эры. Две монеты являются древними подделками, вероятно, изготовленными на территории современной Украины.

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Об этом сообщило издание EcoNews. Неизвестно, кто и при каких обстоятельствах перевез эти монеты, а также почему они оказались закопанными возле дома.

Что известно

Монеты и перстень были найдены во время археологических работ рядом с древним фермерским зданием. Находки обнаружили тогда, когда раскопки фундамента одного дома были почти завершены. На первой мелкой серебряной монете после очистки увидели портрет императора Антонина Пия. Затем были найдены еще монеты и перстень.

Исследователи полагают, что предметы были закопаны примерно в 450 году нашей эры, около 1600 лет назад. Отмечается, что к тому времени римские монеты, возможно, уже находились в обращении в течение длительного времени.

"Музей датирует римские монеты периодом с 98 по 192 год нашей эры, но это не позволяет установить, когда коллекция была закопана. Если предложенная дата около 450 года нашей эры верна, то монетам было примерно от 260 до 350 лет, когда они оказались в земле", – говорится в материале.

Однако золотое кольцо, найденное вместе с монетами, указывает на более древний период происхождения предметов – середину V века, отметил археолог музея Готланда.

Что изображено на монетах

На найденных монетах изображены пять императоров: Траян, Адриан, Антонин Пий, Марк Аврелий и Коммод. Монеты также чеканились для четырех императриц: Сабины, Фаустины I, Фаустины II и Луциллы. Вместе они охватывают почти столетие имперской истории.

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Специалист по римским монетам Леннарт Линд считает, что монеты, вероятно, попали на Готланд в IV веке, то есть в 300-х годах нашей эры, и продолжали использоваться в островной торговле до V века.

Две монеты происходят с территории Украины

Археолог Пер Видерстрем определил две монеты как подделки, которые, вероятно, были изготовлены на территории современной Украины. Это возможное происхождение дает информацию о возможном перемещении монет, однако точный маршрут неизвестен.

Как римские монеты попали на остров Готланд

Главные истории дня

Шведский исторический музей называет несколько возможных путей, по которым римские монеты могли попасть в Скандинавию. Это, в частности, торговля, личные путешествия и дипломатические подарки. Однако остается открытым вопрос, кто именно перевез эти конкретные монеты на север.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что археологи в Турции идентифицировали фрагмент одного из древнейших известных мирных договоров в истории человечества. Находка была сделана на территории древней Хаттусы – столицы Хеттского царства, где исследователи обнаружили часть клинописной копии Кадесского мирного договора.