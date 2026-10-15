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В Николаевской области во время раскопок многослойного поселения обнаружили сакральный объект эпохи энеолита. Фото

Надежда ДанищукНадежда Данищук
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В Николаевской области во время раскопок многослойного поселения обнаружили сакральный объект эпохи энеолита. Фото
Археологи завершили раскопки сакрального объекта, которому более 5000 лет. Источник: Facebook "Гард туристический"

В Николаевской области в ходе археологических исследований многослойного поселения Гард-1 обнаружили кромлех — кольцевую конструкцию из каменных глыб, имевшую сакральное значение. Археологи планируют передать древнее сооружение в Южноукраинский городской исторический музей, чтобы сохранить находку и воссоздать её на территории музея.

Об этом сообщили в общественной организации "Гард туристический". В этом году исследования поселения проводит Николаевская экспедиция Института археологии НАН Украины под руководством археолога Сергея Телиженко, а полевые работы начались 18 сентября.

Поселение исследуют уже более 40 лет

Гард-1 расположен в нижней части склона правого берега Южного Буга — напротив скал Пугач, Сова и Брама. Археологические исследования этой территории продолжаются уже более 40 лет.

В Николаевской области во время раскопок многослойного поселения обнаружили сакральный объект эпохи энеолита. Фото

Археологические исследования этой территории продолжаются уже более 40 лет. Источник: Facebook "Гард туристический"

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До 2023 года поселение исследовала Николаевская экспедиция Института археологии НАН Украины под руководством Николая Товкайло. Сейчас работу продолжает новое поколение археологов.

Одной из главных задач экспедиции этого года стало изучение тех участков поселения, которые ранее оставались неисследованными.

В Николаевской области во время раскопок многослойного поселения обнаружили сакральный объект эпохи энеолита. Фото

Археологи проводят раскопки тех участков поселения, которые ранее оставались неисследованными. Источник: Facebook "Гард туристический"

Что обнаружили археологи

Исследователей особенно интересует слой, связанный с Буго-Днестровской культурой. Ее представители были охотниками и собирателями, которые уже использовали керамическую посуду, в частности для приготовления пищи.

В ходе раскопок археологи обнаружили несколько зубов вирезуба, кости животных, а также каменные орудия — скребки и пластины с ретушью. Среди находок есть и несколько трапеций — наконечников стрел соответствующей формы, которые использовались во время охоты.

В Николаевской области во время раскопок многослойного поселения обнаружили сакральный объект эпохи энеолита. Фото

В ходе раскопок археологи обнаружили интересные артефакты. Источник: Facebook "Гард туристический"

В верхних слоях почвы исследователи также натыкались на человеческие кости. В прошлом году на этом месте были найдены фрагменты человеческих костей, часть черепа и челюсть. Дальнейшее исследование показало, что эти останки относятся к раннему Триполью — медной эпохе, а не к Буго-Днестровской культуре, как предполагалось изначально.

Кромлех обнаружили примерно на глубине одного метра

На пути к слою Буго-Днестровской культуры археологи примерно на глубине одного метра наткнулись на кромлех эпохи энеолита. Это кольцо, сложенное из крупных каменных глыб, имело сакральное назначение.

В Николаевской области во время раскопок многослойного поселения обнаружили сакральный объект эпохи энеолита. Фото

Кромлех обнаружили на глубине примерно одного метра. Источник: Facebook "Гард туристический"

По словам Сергея Телиженко, значительная часть кромлеха уже была исследована в 2023 году. Тогда восточная часть сооружения была разрушена во время раскопок, а сами захоронения внутри уже были извлечены. В этом году археологи раскопали большую часть сооружения, которая до сих пор оставалась под землей.

В Николаевской области во время раскопок многослойного поселения обнаружили сакральный объект эпохи энеолита. Фото

В этом году археологи раскопали большую часть сооружения, которая до сих пор оставалась под землей. Источник: Facebook "Гард туристический"

Исследователь отметил, что кромлех имеет довольно интересную конструкцию. Его относят к переходному периоду от эпохи меди к ранней бронзе и датируют примерно 3200 годом до нашей эры.

Древнее сооружение хотят воссоздать в музее

Поскольку для продолжения исследований поселения археологам нужно было разобрать кромлех, возникла необходимость сохранить его элементы и не допустить окончательного уничтожения древней конструкции.

Археологи предложили передать камни в Южноукраинский городской исторический музей. Для этого каждую каменную глыбу аккуратно пронумеровали, а её местоположение зафиксировали на плане в соответствующем масштабе.

Активисты общественной организации "Гард туристический" уже нашли спонсоров, готовых помочь с техникой для перевозки камней. Их планируют перевезти с правого берега Южного Буга на левый, после чего воссоздать конструкцию на территории музея в соответствии с археологическим планом.

Таким образом, кромлех планируют не просто сохранить в виде отдельных камней, а восстановить его пространственную структуру, чтобы посетители музея могли увидеть древнее сооружение в максимально приближенном к первоначальному виде.

Пока продолжается подготовка к перевозке кромлеха, археологи передали директору музея Зореславе Клименко другую находку — кирпич из фундамента XVIII века, сохранившийся в верхних слоях почвы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Полтавской области археологи исследовали скифский курган возрастом более 2500 лет. В ходе раскопок они обнаружили человеческие кости, золотые бусины и фрагменты керамической посуды.

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