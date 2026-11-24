Около 13 миллионов лет назад по просторам Северной Америки бродили необычные длинноногие животные, напоминавшие одновременно жирафа и персонажа фильма ужасов. Недавно команда исследователей из Американского музея естественной истории под руководством Кэтрин Марриотт официально классифицировала это древнее существо, дав ему говорящее название Vampyrocamelus welshi.

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Свое "вампирское" прозвище доисторическое млекопитающее получило из-за непропорционально больших и острых клыков, которые значительно превосходили по размеру зубы всех известных родственников. Как пишет IFLScience, несмотря на такой грозный вид, ученые выяснили, что эти создания были мирными травоядными гигантами с уникальными эволюционными особенностями.

Загадка закрытой коллекции и история названия

Окаменелые останки этих удивительных животных находили на территории Техасского выступа еще в конце 19 века, однако десятилетиями они оставались белым пятном для науки. Причиной задержки стала закрытость частной коллекции магната Чайлдса Фрика, к которой сторонние палеонтологи не имели доступа более полувека. Кто-то из сотрудников коллекционера когда-то подписал ящики с черепами как Machaerocamelus ("верблюд-кинжал"), но из-за отсутствия официальной публикации это название считалось в зоологии недействительным.

На самом деле Северная Америка является исторической родиной верблюдовых, где они появились примерно 40-60 миллионов лет назад и успели эволюционировать в самые разнообразные формы. Со временем часть этих животных мигрировала по сухопутным мостам в Азию, Африку и Южную Америку, дав начало современным двугорбым и одногорбым верблюдам, а также ламам и альпакам. На самом же американском континенте последние гигантские представители семейства вымерли около 13 000 лет назад, в конце ледникового периода.

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Анатомия гиганта: зачем травоядному четыре огромных клыка

Главной особенностью описанного вида было строение верхней челюсти самцов: с каждой стороны располагался массивный загнутый назад клыковидный зуб, а сразу за ним рос еще один, покороче. Таким образом, в передней части пасти у животного было сразу четыре острых "кинжала", тогда как у самок на их месте были лишь крошечные бугорки. За этим устрашающим фасадом скрывались обычные серповидные коренные зубы для перетирания листьев, а точное предназначение клыков остается загадкой – вероятно, они играли роль в брачных турнирах самцов, как это наблюдается и у современных верблюдов.

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Ниже головы тело Vampyrocamelus welshi было идеально приспособлено для жизни в открытых саваннах позднего миоцена. У животного были длинная, похожая на жирафью шея и вытянутые тонкие конечности с удлиненной большеберцовой костью, что позволяло ему легко доставать листья с высоких деревьев. В те далекие времена ландшафт современных Техаса и Оклахомы кишел экзотической фауной: верблюды-"вампиры" делили территорию как минимум с семью видами древних лошадей, носорогами, трехрогими млекопитающими и саблезубыми хищниками.

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Несмотря на большое количество найденных черепов, полный скелет этого существа до сих пор не собран, поскольку палеонтологам еще не попадались его позвонки, бедренные кости или фаланги пальцев. К тому же находки сосредоточены преимущественно в Техасе и Оклахоме, тогда как в богатых окаменелостями слоях соседней Небраски обнаружили лишь один фрагмент морды и зуб. Ученые предполагают, что другие кости длинноногих верблюдов, найденные на западе США, также могут принадлежать этому виду, однако без сохранившихся челюстей доказать это пока невозможно.

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Детальное изучение имеющихся черепов позволило исследователям зафиксировать даже редкие индивидуальные аномалии развития у отдельных особей. В частности, у одного древнего самца два соседних клыка срослись в один массивный зуб, а у другого с одной стороны челюсти сформировался двойной резец, тогда как с противоположной вырос только одинарный. Полные результаты этой научной работы вскоре будут официально опубликованы в бюллетенях Музея естественной истории и науки Нью-Мексико.

OBOZ.UA писал ранее, как ДНК почти 200-летней черепахи раскрывает тайну старения.