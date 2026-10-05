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Метеорный поток Дракониды над Украиной: когда можно увидеть один из самых красивых метеорных потоков осени

Иван Черленский
Иван Черленский
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Метеорный поток Дракониды над Украиной: когда можно увидеть один из самых красивых метеорных потоков осени
Метеорный поток, иллюстративное изображение. Источник: Pexels.com

В четверг, 8 октября, метеорный поток Дракониды достигнет пика активности. В Украине лучше всего наблюдать за ним около 21:00 — в это время метеоры будут появляться в северной части неба.

Об этом сообщает Space.com. Увидеть метеоры можно будет вскоре после наступления темноты, а сам поток будет оставаться активным до 10 октября.

В отличие от многих других метеорных потоков, Дракониды не нужно ждать до глубокой ночи или предрассветных часов. Их радиант расположен в северном созвездии Дракона, которое уже в октябрьские вечера занимает удобное положение на небе.

Дракониды будут активны недолго — с 6 по 10 октября. В то же время этот метеорный поток обычно не отличается высокой активностью: в некоторые годы "падающих звезд" можно увидеть совсем мало или не увидеть их вовсе. Однако время от времени Дракониды демонстрируют всплески активности.

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Чтобы понаблюдать за метеорным потоком, после наступления темноты стоит смотреть в сторону северного горизонта. Впрочем, искать именно созвездие Дракона необязательно — метеоры могут появляться в любой части небосвода.

При этом метеоры, появляющиеся дальше от радианта, часто оставляют в небе более длинные следы. Сам радиант Драконид расположен недалеко от яркой звезды Веги — одной из трёх звёзд, образующих астеризм "Летний треугольник".

В этом году наблюдать за потоком будет удобно, ведь по вечерам лунный свет не будет мешать. По оценкам Общества популяризации астрономии, во время пика ожидается около 10 метеоров в час, хотя фактическое их количество может быть меньше.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что метеорные потоки возникают, когда Земля проходит через шлейф частиц, оставленный кометой или другим небесным телом. Попадая в атмосферу на большой скорости, эти частицы нагреваются и сгорают, создавая яркие вспышки, которые с поверхности Земли выглядят как "падающие звезды". Для их наблюдения обычно не требуются специальные телескопы или бинокли — напротив, такие приборы могут сужать поле зрения.

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