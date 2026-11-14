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Марс и Юпитер максимально сблизятся на небе: когда можно увидеть это явление

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
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156
Марс и Юпитер максимально сблизятся на небе: когда можно увидеть это явление
Марс и Юпитер можно будет увидеть рядом. Источник: иллюстрационное фото из блога NASA

В ноябре люди, которые любят разглядывать ночное небо, среди прочих явлений могут наблюдать сближение Марса и Юпитера – в середине месяца орбиты этих планет для наблюдателей с Земли почти пересекутся. Сближение планет можно увидеть уже сегодня и завтра, но максимальным оно будет в понедельник, 16 ноября, когда Марс и Юпитер окажутся на расстоянии всего 1,2 градуса друг от друга.

Увидеть яркую пару планет можно будет в созвездии Льва. Лучшее время для наблюдений – перед рассветом, рассказывают специалисты NASA.

Где и когда смотреть

Марс и Юпитер максимально сблизятся на небе: когда можно увидеть это явление

Как это будет выглядеть с Земли. Источник: NASA

Увидеть две яркие "звезды" рядом можно уже сразу после полуночи. Они взойдут над восточным горизонтом, а затем постепенно будут подниматься выше. Максимального видимого сближения планеты достигнут под утро 16 ноября, в четыре часа (по киевскому времени).

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Более ярким из этой пары будет Юпитер. Он будет расположен совсем немного выше красноватого Марса. Также рядом будет сиять яркая звезда Регул.

Вместе они образуют фигуру, похожую на перевернутый знак вопроса, очертив голову Льва в одноименном созвездии.

Марс и Юпитер максимально сблизятся на небе: когда можно увидеть это явление

Сближение Марса и Юпитера в ноябре 2026. Источник: NASA

Увидеть планеты и Регул можно невооруженным глазом. Но Марс и Юпитер будут находиться достаточно близко друг к другу, чтобы их можно было рассматривать одновременно, например, в бинокль с 10-кратным увеличением и диаметром объективов 50 мм.

Более того, владельцы домашних телескопов с апертурой от четырех дюймов смогут рассмотреть знаменитое "красное пятно" Юпитера на планете.

Что будет дальше

За Марсом и Юпитером можно будет наблюдать еще в течение недели. За это время, начиная уже с ночи на 17 ноября, планеты будут постепенно удаляться друг от друга.

Кстати, 17-18 ноября можно также искать на небе Леониды. После захода Луны и до рассвета можно будет увидеть примерно 15 метеоров в час (при идеальных условиях наблюдения).

Такое сближение Юпитера и Марса – довольно редкое явление. В следующий раз настолько близко на небе они окажутся только в июле 2029-го. К тому времени они уже будут в созвездии Девы.

Как сообщал OBOZ.UA, исследователи разработали генетически модифицированный микроорганизм, который способен выживать в условиях, воспроизводящих химический состав среды на Марсе. Также этот микроб может производить полезные материалы для строительства будущих человеческих сред обитания на Красной планете.

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наукаУкраинакосмоспланета ЗемляМарсЮпитерастрономияNASA
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