Мамонта хотят возродить с помощью ИИ: с какой проблемой столкнулись ученые

В 2021 году недавно созданная компания Colossal Biosciences из Далласа (штат Техас, США) объявила о планах использовать современные технологии редактирования генов и ДНК, полученную из останков мамонта, чтобы возродить это вымершее животное. Суррогатной матерью уже в 2027 году должна была стать слониха, однако сейчас график сдвинулся, и возвращение на Землю шерстистого мамонта займет больше времени, чем ожидалось.

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Об этом генеральный директор Colossal Biosciences Бен Ламм рассказал в интервью TIME. Компания использует искусственный интеллект и технологию редактирования генов CRISPR во всех своих проектах.

В случае с мамонтом работа по редактированию генов оказалась сложнее, чем аналогичная работа с гигантским волком, которого ученые вернули к жизни в 2025 году.

Изначально компания полагала, что для преобразования ядра слона в ядро мамонта, из которого впоследствии должен был развиться эмбрион мамонта, достаточно будет редактирования всего около 60 генов. Сейчас же они считают, что для этого потребуется редактирование более 150 генов.

В ходе исследований была получена информация о генетическом коде слонов и мамонтов, в частности выявлены гены, определяющие размер ушей и хвостов мамонта. Также компания Colossal Biosciences успешно вырастила семью из 38 шерстистых мышей, созданных с использованием генетического кода мамонта, отвечающего за лохматую шерсть.

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"За последний год компания Colossal узнала о геномах мамонта и слона гораздо больше, чем было известно ранее, что не только повысило шансы на возрождение мамонта, но и позволило расширить знания в области генетики, которые однажды могут оказать положительное влияние на людей – в частности, потенциально повысить устойчивость к раку", – говорится в статье.

В 2024 году в Colossal Biosciences прогнозировали, что уже через четыре года они будут выращивать детенышей мамонта в своих лабораториях. Но теперь этот прогноз сдвигается на несколько лет.

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"Мы полагаем, что это произойдет в начале 2030-х годов. Точной даты у нас нет. Не 2036 год, но и не 2030 год", – сказал Ламм.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный лютоволк из "Игры престолов", увековеченный на гербе дома Старков, снова ходит по Земле и даже по-настоящему воет после того, как исчез около 13 тысяч лет назад. Компания генной инженерии Colossal Biosciences объявила о рождении трех волков с генами вымершего вида. Это первый успешный случай применения технологии так называемого "де-вымирания" в отношении млекопитающих.