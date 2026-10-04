Мамонта хотят возродить с помощью ИИ: с какой проблемой столкнулись ученые

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Украинцы платят за "скрытые" киловаттыУкраинцы платят за "скрытые" киловатты: почему счетчик "крутится", хотя техника выключенаДепутат попросил правоохранителей проверить, откуда голосует его коллега, проживающий в США: деталиДепутат попросил правоохранителей проверить, откуда голосует его коллега, проживающий в США: деталиЕвропу хотят втянуть в войну на Ближнем Востоке – медиаЕвропу хотят втянуть в войну на Ближнем Востоке – медиаЗаботится об образовании и эмоциональном состоянии детей: кто стал победителем Global Teacher Prize Ukraine 2026Заботится об образовании и эмоциональном состоянии детей: кто стал победителем Global Teacher Prize Ukraine 2026У украинцев "отбирают" большую часть пенсииУ украинцев "отбирают" большую часть пенсии: кому оставят лишь 25% выплатыВ США возле Массачусетса пропал медицинский транспортный самолет: сколько людей было на бортуВ США возле Массачусетса пропал медицинский транспортный самолет: сколько людей было на бортуПытал украинских пленных: в России подорвали военного преступника. ФотоПытал украинских пленных: в России подорвали военного преступника. ФотоУкраинцы утилизируют "Ланосы" и "Жигули"Украинцы утилизируют "Ланосы" и "Жигули": почему избавляются от машинДо +19° и заморозки: какая погода ожидается в Украине 4 октября. КартаДо +19° и заморозки: какая погода ожидается в Украине 4 октября. КартаЛиеву Шрайберу – 59: как голливудская знаменитость осваивает украинский язык и какое язвительное послание оставил ПутинуЛиеву Шрайберу – 59: как голливудская знаменитость осваивает украинский язык и какое язвительное послание оставил Путину

Мамонта хотят возродить с помощью ИИ: с какой проблемой столкнулись ученые

София Закревская
София Закревская
Time to read2 мин
icon 297
Мамонта хотят возродить с помощью ИИ: с какой проблемой столкнулись ученые
Художественное изображение мамонта ледникового периода

В 2021 году недавно созданная компания Colossal Biosciences из Далласа (штат Техас, США) объявила о планах использовать современные технологии редактирования генов и ДНК, полученную из останков мамонта, чтобы возродить это вымершее животное. Суррогатной матерью уже в 2027 году должна была стать слониха, однако сейчас график сдвинулся, и возвращение на Землю шерстистого мамонта займет больше времени, чем ожидалось.

Об этом генеральный директор Colossal Biosciences Бен Ламм рассказал в интервью TIME. Компания использует искусственный интеллект и технологию редактирования генов CRISPR во всех своих проектах.

В случае с мамонтом работа по редактированию генов оказалась сложнее, чем аналогичная работа с гигантским волком, которого ученые вернули к жизни в 2025 году.

Изначально компания полагала, что для преобразования ядра слона в ядро мамонта, из которого впоследствии должен был развиться эмбрион мамонта, достаточно будет редактирования всего около 60 генов. Сейчас же они считают, что для этого потребуется редактирование более 150 генов.

Читайте также
Дарья ДуроваДарья Дурова
icon 1,4 т.
В сентябре на Земле появились два новых острова: в чем причина
icon 1,4 т.
В сентябре на Земле появились два новых острова: в чем причина
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
icon 408
В Италии нашли кувшин с изображением всадников: что удивило археологов
icon 408
В Италии нашли кувшин с изображением всадников: что удивило археологов
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 357
Учёные сделали важное открытие, касающееся судьбы Трои: что известно
icon 357
Учёные сделали важное открытие, касающееся судьбы Трои: что известно

В ходе исследований была получена информация о генетическом коде слонов и мамонтов, в частности выявлены гены, определяющие размер ушей и хвостов мамонта. Также компания Colossal Biosciences успешно вырастила семью из 38 шерстистых мышей, созданных с использованием генетического кода мамонта, отвечающего за лохматую шерсть.

Мамонта хотят возродить с помощью ИИ: с какой проблемой столкнулись ученые

Компания вырастила мышей с использованием генома мамонта. Источник: Colossal Biosciences

"За последний год компания Colossal узнала о геномах мамонта и слона гораздо больше, чем было известно ранее, что не только повысило шансы на возрождение мамонта, но и позволило расширить знания в области генетики, которые однажды могут оказать положительное влияние на людей – в частности, потенциально повысить устойчивость к раку", – говорится в статье.

В 2024 году в Colossal Biosciences прогнозировали, что уже через четыре года они будут выращивать детенышей мамонта в своих лабораториях. Но теперь этот прогноз сдвигается на несколько лет.

"Мы полагаем, что это произойдет в начале 2030-х годов. Точной даты у нас нет. Не 2036 год, но и не 2030 год", – сказал Ламм.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный лютоволк из "Игры престолов", увековеченный на гербе дома Старков, снова ходит по Земле и даже по-настоящему воет после того, как исчез около 13 тысяч лет назад. Компания генной инженерии Colossal Biosciences объявила о рождении трех волков с генами вымершего вида. Это первый успешный случай применения технологии так называемого "де-вымирания" в отношении млекопитающих.

Похожие темы
ученыеИскусственный интеллект (ИИ)животныеДНК
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться